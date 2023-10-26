連六屆米其林推薦「Orchid蘭」新主廚新菜搶先看　鴨胸皮脆又爆汁

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2019年Sato轉往香港，先後曾加入「Pirata」及「Le Comptoir」餐飲集團，並擔任行政主廚、負責旗下當代日本料理餐廳的營運；而在來到Orchid蘭餐廳履新上任前，他則於香港和東南亞等地參與多項新興集團的各式餐飲籌備計畫。
Sato主廚做事俐落乾脆、思緒敏銳且觀察細微，堅守「Omotenashi款待」及「Kaizen持續精進」的哲學精神，善於透過多元純熟的當代烹飪技藝將日本傳統料理文化染上摩登色彩。他說：「台北是個兼容並蓄並與國際接軌的城市，且台灣與日本地緣相近，北台灣與南日本更共享同一片海域，擁有相近的食材資源，能更隨心所欲創作我所想展現的當代日本料理。」
此次套餐的開場即以日本懷石料理中極為重要的經典元素「八寸」作來呈現，以「大根｜鯖魚｜椪醋」、「鮪魚｜芝麻｜紫蘇」、「烏魚子｜康堤乳酪｜清酒」三款開胃小點作為序曲，擺盤則以主廚多年前造訪台灣，在陽明山上欣賞到的美景為靈感。
而前菜「胭脂蝦｜草莓｜水牛乳酪｜柑橘」也是這次菜單的特色亮點，他將胭脂蝦輕盈優雅的與水牛乳酪搭配，並運用微苦隱味、煙燻風味和迷人酸味來凸顯蝦的自然鮮美甜味，加上各式果香，完美展現其凸顯食材本味的料理風格。
此次嚐得到雙主菜，第一道主菜為「胭脂鴨｜栗子南瓜｜無花果｜梅子」，主角胭脂鴨經由特製設備，讓鴨隻的熟成與風乾時間能相較傳做法來得縮短，也能有穩定的除濕效果，因此烤炙出的鴨胸，粉嫩而保有香甜水分，但外皮卻是酥脆無比，不論是搭著紅黃色澤的栗子與甜椒醬汁，或是外型為水滴狀的梅子凝乳，都能感受那甜潤香濃的絕佳風味，吃完僅有一項遺憾，那就是鴨胸片切得太薄，吃得不夠過癮。
另一主菜則為「羊里肌」則是以麴、味噌和清酒醃漬後再烹煮至完美五分熟，搭配茄子泥、檸檬凝乳，最後巧妙用極具台灣特色的馬告醬汁點味增香，即便羊里肌肉上有圈肥油脂，吃起來不僅無羊羶，更多的是香甜潤口的迷人質地。
Sato主廚認為「料理不單只是藝術，而是一門經過時間淬鍊的工藝。廚師不僅僅是簡單的將天馬行空的想法、創意呈現出來，更重要的是透過持續重複的練習得到成長，進而提供別具匠心的穩定出品。」
另外，由米其林星廚Chef Kin林明健主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」繼開幕首季菜單以法式料理融合主廚香港成長記憶、鍾愛的日式與南洋風味的完整自我介紹後，十月中旬登場的秋季菜單。
秋日是大地豐收季節，亦為海鮮及家禽最為肥美時節，主廚選擇日本白烏賊、北海道牡丹蝦及馬糞海膽、白鰻、有日本國魚之稱的極品漁獲金目鯛，搭配各式醬汁，以由淡至濃的節奏循序堆疊華麗鮮味。肉品主餐選用彰化玫瑰鴨胸搭襯鴨肉血腸佐香港陳皮鴨汁展現醇厚飽滿氣息，還有炭烤日本鹿兒島A5和牛佐港式生炒糯米飯。再佐配精緻甜點結尾。季節套餐每位7,880元，共12道餐點，採無菜單料理方式。