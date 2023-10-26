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連六屆米其林推薦「Orchid蘭」新主廚新菜搶先看　鴨胸皮脆又爆汁

▲連續六年獲米其林推薦的Orchid蘭餐廳，10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi坐鎮操刀，套餐許多亮點，主菜之一的胭脂鴨，皮酥脆肉多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲連續六年獲米其林推薦的Orchid蘭餐廳，10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi坐鎮操刀，套餐許多亮點，主菜之一的胭脂鴨，皮酥脆肉多汁。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

連續六年獲米其林推薦的Orchid蘭餐廳，10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi坐鎮操刀，讓許多老饕引頸企盼。待過多家米其林餐廳的他，首發秋季菜單，憑藉踏遍世界各地的料理足跡經驗，運用精準和諧卻不花俏的烹飪技藝，彰顯台灣和日本等亞洲各地當令食材，做出當代日本料理。午間套餐每位3,280+10%元起、秋季晚間套餐4,280+10%元起。另外，米其林星廚Chef Kin林明健主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，也於十月中旬登場秋季菜單。

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雖然僅３５歲，Sato主廚深受世界頂尖名廚Thomas Keller及Sergio Herman啟發，在年少時期便下定決心踏上餐飲之路，至今積攢超過20年的資歷。幾個重要歷程包含加入了被《The Sydney Morning Herald Good Food Guide》評為最高殊榮 – 三帽餐廳、世界50最佳餐廳的「Quay」。2017年任職於新加坡「Whitegrass」餐廳任資深副主廚。2018年他再被延攬至當時的米其林一星餐廳(現為米其林二星)「JAAN」，成為名廚Kirk Westaway的得意副手，之後又獨當一面掌管廚房團隊。

2019年Sato轉往香港，先後曾加入「Pirata」及「Le Comptoir」餐飲集團，並擔任行政主廚、負責旗下當代日本料理餐廳的營運；而在來到Orchid蘭餐廳履新上任前，他則於香港和東南亞等地參與多項新興集團的各式餐飲籌備計畫。

▲３５歲的Sato主廚，踏遍世界各地，擁有豐厚名店的資歷。（圖／蘭餐廳提供）
▲３５歲的Sato主廚，踏遍世界各地，擁有豐厚的名店服務之資歷。（圖／蘭餐廳提供）
Sato主廚做事俐落乾脆、思緒敏銳且觀察細微，堅守「Omotenashi款待」及「Kaizen持續精進」的哲學精神，善於透過多元純熟的當代烹飪技藝將日本傳統料理文化染上摩登色彩。他說：「台北是個兼容並蓄並與國際接軌的城市，且台灣與日本地緣相近，北台灣與南日本更共享同一片海域，擁有相近的食材資源，能更隨心所欲創作我所想展現的當代日本料理。」

此次套餐的開場即以日本懷石料理中極為重要的經典元素「八寸」作來呈現，以「大根｜鯖魚｜椪醋」、「鮪魚｜芝麻｜紫蘇」、「烏魚子｜康堤乳酪｜清酒」三款開胃小點作為序曲，擺盤則以主廚多年前造訪台灣，在陽明山上欣賞到的美景為靈感。

▲套餐的開場即以日本懷石料理中極為重要的經典元素「八寸」作來呈現。（圖／記者葉盛耀攝）
▲套餐的開場，即以日本懷石料理中極為重要的經典元素「八寸」作來呈現。（圖／記者葉盛耀攝）
而前菜「胭脂蝦｜草莓｜水牛乳酪｜柑橘」也是這次菜單的特色亮點，他將胭脂蝦輕盈優雅的與水牛乳酪搭配，並運用微苦隱味、煙燻風味和迷人酸味來凸顯蝦的自然鮮美甜味，加上各式果香，完美展現其凸顯食材本味的料理風格。

▲「胭脂蝦｜草莓｜水牛乳酪｜柑橘」是非常漂亮的一道菜，胭脂蝦與水牛乳酪搭配，並有水果帶出酸甜清新。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「胭脂蝦｜草莓｜水牛乳酪｜柑橘」是非常漂亮的一道菜，胭脂蝦與水牛乳酪搭配，並有水果帶出酸甜清新。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「時令鮮魚｜高湯｜百合根｜筊白筍」改以簡單優雅的白色擺盤來呈現季節鮮魚料理。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「時令鮮魚｜高湯｜百合根｜筊白筍」改以簡單優雅的白色擺盤，來呈現季節鮮魚料理，在套餐中相當突出。（圖／記者葉盛耀攝）
此次嚐得到雙主菜，第一道主菜為「胭脂鴨｜栗子南瓜｜無花果｜梅子」，主角胭脂鴨經由特製設備，讓鴨隻的熟成與風乾時間能相較傳做法來得縮短，也能有穩定的除濕效果，因此烤炙出的鴨胸，粉嫩而保有香甜水分，但外皮卻是酥脆無比，不論是搭著紅黃色澤的栗子與甜椒醬汁，或是外型為水滴狀的梅子凝乳，都能感受那甜潤香濃的絕佳風味，吃完僅有一項遺憾，那就是鴨胸片切得太薄，吃得不夠過癮。

▲「胭脂鴨｜栗子南瓜｜無花果｜梅子」主角胭脂鴨經由特製設備，鴨隻熟成與風乾時間縮短，也能有穩定的除濕效果，鴨胸烤好後能粉嫩而保有香甜水分，外皮也超酥脆。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「胭脂鴨｜栗子南瓜｜無花果｜梅子」主角胭脂鴨經由特製設備，鴨隻熟成與風乾時間縮短，也能有穩定的除濕效果，鴨胸烤好後能粉嫩而保有香甜水分，外皮也超酥脆。（圖／記者葉盛耀攝）
另一主菜則為「羊里肌」則是以麴、味噌和清酒醃漬後再烹煮至完美五分熟，搭配茄子泥、檸檬凝乳，最後巧妙用極具台灣特色的馬告醬汁點味增香，即便羊里肌肉上有圈肥油脂，吃起來不僅無羊羶，更多的是香甜潤口的迷人質地。

▲套餐中另一主菜是羊里肌，以麴、味噌和清酒醃漬後再烹煮至完美五分熟，香甜而無羊羶味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲套餐中另一主菜是羊里肌，以麴、味噌和清酒醃漬後再烹煮至完美五分熟，香甜而無羊羶味。（圖／記者葉盛耀攝）
Sato主廚認為「料理不單只是藝術，而是一門經過時間淬鍊的工藝。廚師不僅僅是簡單的將天馬行空的想法、創意呈現出來，更重要的是透過持續重複的練習得到成長，進而提供別具匠心的穩定出品。」

另外，由米其林星廚Chef Kin林明健主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」繼開幕首季菜單以法式料理融合主廚香港成長記憶、鍾愛的日式與南洋風味的完整自我介紹後，十月中旬登場的秋季菜單。

▲由米其林星廚Chef Kin林明健主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，也推出新菜單。（圖／AKIN君尹提供）
▲由米其林星廚Chef Kin林明健主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，也推出新菜單。（圖／AKIN君尹提供）
秋日是大地豐收季節，亦為海鮮及家禽最為肥美時節，主廚選擇日本白烏賊、北海道牡丹蝦及馬糞海膽、白鰻、有日本國魚之稱的極品漁獲金目鯛，搭配各式醬汁，以由淡至濃的節奏循序堆疊華麗鮮味。肉品主餐選用彰化玫瑰鴨胸搭襯鴨肉血腸佐香港陳皮鴨汁展現醇厚飽滿氣息，還有炭烤日本鹿兒島A5和牛佐港式生炒糯米飯。再佐配精緻甜點結尾。季節套餐每位7,880元，共12道餐點，採無菜單料理方式。
 

▲新菜單用了不少當令海鮮，「烏賊、Osetra 魚子醬、芝麻醬」就是。（圖／AKIN君尹提供）
▲新菜單用了不少當令海鮮，「烏賊、Osetra 魚子醬、芝麻醬」就是。（圖／AKIN君尹提供）

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