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台灣福斯集團元月至 9 月銷售較去年同期成長 43.2%

▲台灣福斯集團元月至 9 月銷售較去年同期成長 43.2%
▲台灣福斯集團元月至 9 月銷售較去年同期成長 43.2%

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福斯集團(Volkswagen Group)持續實踐電動轉型策略，日前公布2023年前三季(1-9月)銷售報告，電動車銷售強勁成長，全球純電車交付成長45%，共交付531,500 輛(2022年同期：366,600輛)。聚焦至台灣市場，台灣福斯集團(Volkswagen Group Taiwan) 旗下四品牌「Audi、Volkswagen、Škoda及福斯商旅」同樣展現強勁動能，從今年元月至9月斬獲較去年同期成長43.2% 的佳績，其中純電車款銷售亦較去年同期增長24%。

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台灣福斯集團總裁安薩瑞(Rahil Ansari)說道：「如年初集團展望，台灣福斯集團續寫雙位數正成長亮眼成績。如此佳績歸功於台灣福斯集團全體團隊，以及所有經銷夥伴的辛勤努力。台灣福斯集團將繼續積極佈局純電轉型，帶來以顧客旅程為核心的最佳體驗。」

Audi ：台灣奧迪今年元月至9月份總銷量較去年同期成長達16.3%，匯集純電車系Audi e-tron GT quattro Black Edition、RS e-tron GT quattro Carbon Edition及全新旗艦Q8 e-tron在第三季接續登場，純電車系的整體銷售較去年同期增長24%；休旅家族Q5 、Q7 以及Audi Sport 性能車系表現同樣亮眼，收穫雙數位成長。不僅擁有亮眼的銷售成績，台灣奧迪今年更帶來Audi House of Progress Taipei品牌概念店、數位服務myAudi TW app等全方位創新，持續實踐「創造最佳顧客體驗」的承諾。

Volkswagen: 台灣福斯汽車今年的供應產能顯著提升，不僅提供消費者「Love Brand」的完整車款選擇，銷售表現及市佔率也同步成長，其中尤以深受消費者喜愛的休旅車系The Tiguan、The T-ROC及品牌經典The Golf表現亮眼，綜觀全車系總銷量較去年同期增長51%，展獲暢旺銷售。台灣福斯汽車將持續為車迷帶來德製工藝的產品享受，並且對於創下全年銷售新紀錄充滿信心。

Škoda：今年初至9月份總掛牌數達7,000台，與去年同期成長達61%，甚至一舉超越了2022全年銷量。產品陣容以SUV車系超群出眾，佔總掛牌數53%，以連續四年蟬聯進口七人座SUV銷售冠軍寶座的Kodiaq領軍，偕同Karoq及Kamiq三雄聯手於1-9月創造出3,690台的銷售佳績。Škoda Taiwan也將持續與總部爭取車源，帶來更聰明和多元的產品至國內市場，續展強競市場攻勢。

福斯商旅: 截至9月整體銷售相較於去年同期成長8%，疫情後隨國境重新開放，租賃市場需求回溫，商用車系表現穩定成長；另供應產能逐步紓解，Caddy 5及T6.1 California交車漸趨穩定，為更多車主創造#VanLife 美好回憶。

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