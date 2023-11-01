高麗菜不唸「ㄌㄧˋ」！正確讀音曝 家教師震驚：我出生前就改了
國文的各種讀音時常讓人難以分辨，近日就有一名網友在幫家教妹妹上課時，發現高「麗」菜的讀音竟不是「ㄌㄧˋ」，而是「ㄌㄧˊ」，且教育部在民國88年就已經更改，讓她忍不住驚呼：「在我還沒出生的時候就是叫高ㄌㄧˊ菜，但我真的沒印象！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（31）日在Dcard中發文，她以「所以高麗菜到底應該怎麼唸？」為題，表示這幾天去幫家教妹妹上課，因為月考快到了，正在幫忙複習國語，其中有一題為高「麗」菜的注音填空，家教妹妹寫上讀音「ㄌㄧˊ」，讓原PO覺得相當不解，事後去查《教育部重編國語辭典修訂本》，發現真的是高「麗」菜真的是讀作二聲「ㄌㄧˊ」，讓她驚呼：「而且在我還沒出生的時候就是叫高ㄌㄧˊ菜，但我真的沒印象小時候有被糾正過」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「考試會考的話，你就要準備好」、「有些人又在罵教育部改來改去，但民國88年之後就沒改過了」。另外，還有人補充，「高麗菜是荷蘭殖民時期帶來的菜，荷蘭文kool的唸法近似『高麗』，所以才叫高麗菜」。
事實上，台灣文史作家曹銘宗曾指出，高麗菜是來自於歐洲的外來語，在「台灣方志」中番芥藍就是指高麗菜，顯示出高麗菜是荷蘭帶到台灣，而在歐洲語系中，高麗菜的荷蘭語為「Kool」；西班牙語為「Col」；德語是「Kohl」，都與閩南語的高麗「Ko-le」讀音相近，因此台灣人才會逐漸稱之為「高麗菜」。