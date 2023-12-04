韓國五星主廚「完美泡麵煮法」！多1動作麵條Q爆　起鍋黃金時間曝

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孫榮表示，每款泡麵的包裝上都有標明煮麵的水量及時間，這兩點非常重要，因為每個品牌標準不一樣，建議遵照包裝指示來調整口味。開始煮泡麵時，孫榮透露自己喜歡先在冷水內加入粉包，感覺可以加快滾水煮沸的速度，水滾了之後記得馬上加入麵條；另外，下麵時也可以將麵體順著紋路折成兩半，縮短麵條長度，煮完會比較好入口。
在煮泡麵時，孫榮建議不需使用蓋子，雖然有些人認為湯會因此變鹹，但多數韓國人煮泡麵都不會蓋蓋子，這樣做出來才是韓國人喜歡的味道。孫榮指出，在泡麵煮到1分30秒時，原本緊實的麵體會被煮到些微鬆開，這時要用筷子將麵體輕輕撥開，讓麵條更容易吸附湯汁味道；另外，也要記得將麵條夾起來放涼幾秒，再丟入鍋內繼續煮，這個動作要進行3到5次，才能讓麵條熟度更均勻，口感也會更加Q彈。
孫榮以辛拉麵為例，強調若包裝上註記煮麵時間為4分30秒，就要照官方指示來做，「精準很重要」，但他本身會煮到4分鐘就關火，因為還要算上起鍋後的擺盤步驟、拿到餐桌上享用的時間，麵放太久有可能會爛掉。
孫榮表示，煮完泡麵用碗分裝，一大坨麵放入碗裡可能會散熱不易，也會導致麵條過熟，因此韓國人喜歡利用鍋蓋吃泡麵，夾起來的麵條攤開後，更多面積接觸到空氣，也會讓散熱速度更快，帶出Q彈的口感。
《NOWnews》記者也實測孫榮的煮泡麵教學，發現在煮麵過程中，將麵條夾起來放涼的步驟非常重要，大幅增加了麵條的Q彈度。且提早30秒關火，可以保證麵條不會過熟，吃到最後都沒有出現軟爛感。只要在煮麵時加入簡單又好上手的小技巧，就能大大提升泡麵的美味程度。