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韓國五星主廚「完美泡麵煮法」！多1動作麵條Q爆　起鍋黃金時間曝

▲南韓五星級飯店主廚孫榮曾在YouTube頻道中，教學如何零失敗煮出美味泡麵，只要在煮麵過程中多1個動作，就能讓麵條Q彈度大幅提升。（示意圖／取自unsplash）
▲南韓五星級飯店主廚孫榮曾在YouTube頻道中，教學如何零失敗煮出美味泡麵，只要在煮麵過程中多1個動作，就能讓麵條Q彈度大幅提升。（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

泡麵雖然曾是月底糧食的代表，但不同的烹煮方式卻能讓泡麵的美味程度瞬間升級。南韓五星級飯店主廚孫榮曾在YouTube頻道中，教學如何零失敗煮出美味泡麵，只要在煮麵過程中多1個動作，就能讓麵條Q彈度大幅提升，以簡單的步驟煮出不簡單的料理。 

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孫榮時常在YouTube頻道分享料理煮法，他日前就上傳超詳細零失敗煮泡麵教學，首先就是要挑對鍋子，孫榮建議可以選鍋體很薄、溫度傳導速度快的洋銀鍋，最好別用平底鍋煮麵，大小、厚度及水量深度都不適合，「這個會影響到麵的熟度唷！」 

孫榮表示，每款泡麵的包裝上都有標明煮麵的水量及時間，這兩點非常重要，因為每個品牌標準不一樣，建議遵照包裝指示來調整口味。開始煮泡麵時，孫榮透露自己喜歡先在冷水內加入粉包，感覺可以加快滾水煮沸的速度，水滾了之後記得馬上加入麵條；另外，下麵時也可以將麵體順著紋路折成兩半，縮短麵條長度，煮完會比較好入口。 

▲孫榮建議，煮泡麵時可以將麵體順著紋路折成兩半，縮短麵條長度再丟入鍋中，煮完會比較好入口。（圖／Shutterstock）
▲孫榮建議，煮泡麵時可以將麵體順著紋路折成兩半，縮短麵條長度再丟入鍋中，煮完會比較好入口。（圖／Shutterstock）
在煮泡麵時，孫榮建議不需使用蓋子，雖然有些人認為湯會因此變鹹，但多數韓國人煮泡麵都不會蓋蓋子，這樣做出來才是韓國人喜歡的味道。孫榮指出，在泡麵煮到1分30秒時，原本緊實的麵體會被煮到些微鬆開，這時要用筷子將麵體輕輕撥開，讓麵條更容易吸附湯汁味道；另外，也要記得將麵條夾起來放涼幾秒，再丟入鍋內繼續煮，這個動作要進行3到5次，才能讓麵條熟度更均勻，口感也會更加Q彈。 

孫榮以辛拉麵為例，強調若包裝上註記煮麵時間為4分30秒，就要照官方指示來做，「精準很重要」，但他本身會煮到4分鐘就關火，因為還要算上起鍋後的擺盤步驟、拿到餐桌上享用的時間，麵放太久有可能會爛掉。

▲孫榮提醒，煮泡麵時記得將麵條夾起來放涼幾秒，再丟入鍋內繼續煮，這個動作要進行3到5次。（圖／Shutterstock）
▲孫榮提醒，煮泡麵時記得將麵條夾起來放涼幾秒，再丟入鍋內繼續煮，這個動作要進行3到5次。（示意圖／Shutterstock）
孫榮表示，煮完泡麵用碗分裝，一大坨麵放入碗裡可能會散熱不易，也會導致麵條過熟，因此韓國人喜歡利用鍋蓋吃泡麵，夾起來的麵條攤開後，更多面積接觸到空氣，也會讓散熱速度更快，帶出Q彈的口感。 

《NOWnews》記者也實測孫榮的煮泡麵教學，發現在煮麵過程中，將麵條夾起來放涼的步驟非常重要，大幅增加了麵條的Q彈度。且提早30秒關火，可以保證麵條不會過熟，吃到最後都沒有出現軟爛感。只要在煮麵時加入簡單又好上手的小技巧，就能大大提升泡麵的美味程度。 

▲《NOWnews》記者實測孫榮的煮泡麵教學，發現在煮麵過程中，將麵條夾起來放涼的步驟非常重要，大幅增加了麵條的Q彈度。（圖／記者賴禹妡攝）
▲《NOWnews》記者實測孫榮的煮泡麵教學，發現在煮麵過程中，將麵條夾起來放涼的步驟非常重要，大幅增加了麵條的Q彈度。（圖／記者賴禹妡攝）

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