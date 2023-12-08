亞錦賽／6高帥球星整理！中華李子強、韓國李敏俊　眾驚：偶像級

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌李子強
單眼皮、身材高挑的他，又會穿搭，外型酷似韓國歐巴，在亞冠賽時還真的有韓國球迷，誤以為他是韓國人，並且跟他說韓文。
他不只長相帥氣，投球實力也出眾，在這次的亞錦賽也被日本教練點名，是需要注意的投手。
位置：投手
球隊：富邦悍將
生日：1999年12月29日
身高：184公分
📌張景淯
身高192公分，陽光又開朗的張景淯，是味全龍球隊的年輕投手之一，這次亞錦賽對巴勒斯坦，張景淯也繳出不錯的成績，3局9上9下完成睽違一年的先發任務。
位置：投手
球隊：味全龍
生日：2000 年 2 月 11 日
身高：192公分
🟡韓國隊
📌李敏俊 （이민준）
看照片不說還以為是韓國偶像，結果竟然是職棒選手。李敏俊 （이민준）在今年（2023）剛選進韓華鷹，雖然常在二軍出賽，但是他在進攻和防守上都具有天賦，是韓職未來幾年內，可望成為先發遊擊手的明日之星。
在今年6月韓華鷹在爭取八連勝時，他在比賽開始前為球隊加油，粉絲們認為他雖然沒出賽，但卻扮演了勝利圖騰的角色。 所以取了「Giriboy」這個綽號。Giriboy（기리보이）在韓文是「看見道路」的意思，「無論做什麼，前方的道路都會是光明、充滿希望的」。
位置：游擊手
球隊：韓華鷹
生日：2004年 2 月 2 日
身高：185公分
📌劉撈㛃（유로결）
雙眼皮加上大眼睛，可說是帥哥的標配，再加上身高，讓人忍不住想叫他歐巴。他在韓職的出場曲是李孝利的《U-Go-Girl》，因為這首歌和他的名字讀音相似，所以反應很好。 不僅受到粉絲的歡迎，在韓華休息室也很受歡迎。雖然劉撈㛃在韓職的表現普通，但在本次亞錦賽對上香港隊時，敲出陽春砲，為本屆賽會首轟。
位置：外野手
球隊：韓華鷹
生日：2000 年 5 月 30 日
身高：186公分
🟡巴基斯坦隊
📌阿曼揚‧汗（Amaan Jan Khan）
年僅18歲的他，有著帥氣的臉龐，真的是名副其實的「小鮮肉」。他不只有帥氣的外表，在投球實力方面也是不容小覷的未來之星。
在面對日本這支強勁的隊伍時，毫不怯場，也不負現場球迷的期待，三振掉日本隊打者中村迅。
位置：投手
生日：2005 年 11 月 17 日
身高：196公分
🟡日本隊
📌中川 拓紀
大大的眼睛是中川拓紀迷人的地方，雖然不是職棒選手，但是出眾的實力，也讓他被選進2022年U23及今年亞運的班底。雖然他在這次的亞錦賽還未有出色表現，但是他在去年的U23卻是有猛打賞的選手。
位置：內野手
生日：1999 年 4 月 3 日
身高：181公分
🟡12/8（五）
12:30 超級循環賽 台北大巨蛋 韓國 vs 菲律賓
12:30 排名賽 新莊棒球場 泰國 vs 香港
18:30 超級循環賽 台北大巨蛋 日本 vs 中華隊
18:30 排名賽 新莊棒球場 巴基斯坦vs 巴勒斯坦
🟡12/9（六）
12:30 超級循環賽 台北大巨蛋 韓國 vs 日本
12:30 排名賽 新莊棒球場 泰國 vs 巴勒斯坦
18:30 超級循環賽 台北大巨蛋 菲律賓vs 中華隊
18:30 排名賽 新莊棒球場 香港 vs 巴基斯坦
🟡12/10（日）季軍賽、冠軍賽
12:30 季軍賽 台北大巨蛋 超級循環賽第四 vs 超級循環賽第三
18:30 冠軍賽 台北大巨蛋 超級循環賽第二 vs 超級循環賽第
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁