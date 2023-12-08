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亞錦賽／6高帥球星整理！中華李子強、韓國李敏俊　眾驚：偶像級

▲韓國隊李敏俊 （이민준）在本次亞錦賽擔任先發游擊手，高顏值被認為是偶像等級。（圖／球迷提供）
▲韓國隊李敏俊 （이민준）在本次亞錦賽擔任先發游擊手，高顏值被認為是偶像等級。（圖／球迷提供）

實習記者曾郁淇/綜合報導

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽今（8）日開始將進行超級循環賽賽程，匯集亞洲各隊的好手們，互相交流切磋，當中有不少球星讓人眼睛為之一亮，《NOWnews今日新聞》整理中華隊李子強、韓國隊李敏俊 （이민준）及巴基斯坦18歲投手阿曼揚‧汗（Amaan Jan Khan）等6位不容錯過的高顏值球星。

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🟡中華隊
📌李子強

單眼皮、身材高挑的他，又會穿搭，外型酷似韓國歐巴，在亞冠賽時還真的有韓國球迷，誤以為他是韓國人，並且跟他說韓文。
他不只長相帥氣，投球實力也出眾，在這次的亞錦賽也被日本教練點名，是需要注意的投手。

位置：投手
球隊：富邦悍將
生日：1999年12月29日
身高：184公分

▲李子強不只長相帥氣，投球實力也出眾，被日本教練點名，是需要注意的投手。（圖／球迷提供）
▲李子強不只長相帥氣，投球實力也出眾，被日本教練點名，是需要注意的投手。（圖／球迷提供）
▲李子強平時也很會穿搭。（圖／取自李子強Instagram）
▲李子強平時也很會穿搭。（圖／取自李子強Instagram）
📌張景淯
身高192公分，陽光又開朗的張景淯，是味全龍球隊的年輕投手之一，這次亞錦賽對巴勒斯坦，張景淯也繳出不錯的成績，3局9上9下完成睽違一年的先發任務。

位置：投手
球隊：味全龍
生日：2000 年 2 月 11 日
身高：192公分

▲張景淯是味全龍球隊的年輕投手之一。（圖／取自味全龍臉書）
▲張景淯是味全龍球隊的年輕投手之一。（圖／取自味全龍臉書）
▲這次亞錦賽對巴勒斯坦，張景淯也繳出不錯的成績。（圖／取自棒協）
▲這次亞錦賽對巴勒斯坦，張景淯也繳出不錯的成績。（圖／取自棒協）
🟡韓國隊
📌李敏俊 （이민준）

看照片不說還以為是韓國偶像，結果竟然是職棒選手。李敏俊 （이민준）在今年（2023）剛選進韓華鷹，雖然常在二軍出賽，但是他在進攻和防守上都具有天賦，是韓職未來幾年內，可望成為先發遊擊手的明日之星。

在今年6月韓華鷹在爭取八連勝時，他在比賽開始前為球隊加油，粉絲們認為他雖然沒出賽，但卻扮演了勝利圖騰的角色。 所以取了「Giriboy」這個綽號。Giriboy（기리보이）在韓文是「看見道路」的意思，「無論做什麼，前方的道路都會是光明、充滿希望的」。

位置：游擊手
球隊：韓華鷹
生日：2004年 2 月 2 日
身高：185公分
 

▲李敏俊 （이민준）雖然常在二軍出賽，但在進攻和防守上都具有天賦，是韓職未來幾年內，可望成為先發遊擊手的明日之星。（圖／球迷提供）
▲李敏俊 （이민준）雖然常在二軍出賽，但在進攻和防守上都具有天賦，是韓職未來幾年內，可望成為先發遊擊手的明日之星。（圖／球迷提供）
▲李敏俊 （이민준）在本次亞錦賽擔任先發游擊手。（圖／球迷提供）
▲李敏俊 （이민준）在本次亞錦賽擔任先發游擊手。（圖／球迷提供）
📌劉撈㛃（유로결）

雙眼皮加上大眼睛，可說是帥哥的標配，再加上身高，讓人忍不住想叫他歐巴。他在韓職的出場曲是李孝利的《U-Go-Girl》，因為這首歌和他的名字讀音相似，所以反應很好。 不僅受到粉絲的歡迎，在韓華休息室也很受歡迎。雖然劉撈㛃在韓職的表現普通，但在本次亞錦賽對上香港隊時，敲出陽春砲，為本屆賽會首轟。

位置：外野手
球隊：韓華鷹
生日：2000 年 5 月 30 日
身高：186公分

▲劉撈㛃（유로결）長相帥氣。（圖／取自韓國維基百科）
▲劉撈㛃（유로결）長相帥氣。（圖／取自韓國維基百科）
▲劉撈㛃（유로결）在本次亞錦賽擔任先發右外野手。（圖／球迷提供）
▲劉撈㛃（유로결）在本次亞錦賽擔任先發右外野手。（圖／球迷提供）
🟡巴基斯坦隊
📌阿曼揚‧汗（Amaan Jan Khan）

年僅18歲的他，有著帥氣的臉龐，真的是名副其實的「小鮮肉」。他不只有帥氣的外表，在投球實力方面也是不容小覷的未來之星。

在面對日本這支強勁的隊伍時，毫不怯場，也不負現場球迷的期待，三振掉日本隊打者中村迅。

位置：投手
生日：2005 年 11 月 17 日
身高：196公分

▲阿曼揚‧汗（Amaan Jan Khan）是這次亞錦賽受到矚目的年輕投手。（圖／球迷俞吳奇攝影）
▲阿曼揚‧汗（Amaan Jan Khan）是這次亞錦賽受到矚目的年輕投手。（圖／球迷俞吳奇攝）
▲▲阿曼揚‧汗（Amaan Jan Khan）不僅帥氣實力也出眾。（圖／球迷俞吳奇攝）
▲▲阿曼揚‧汗（Amaan Jan Khan）不僅帥氣實力也出眾。（圖／球迷俞吳奇攝）
🟡日本隊
📌中川 拓紀

大大的眼睛是中川拓紀迷人的地方，雖然不是職棒選手，但是出眾的實力，也讓他被選進2022年U23及今年亞運的班底。雖然他在這次的亞錦賽還未有出色表現，但是他在去年的U23卻是有猛打賞的選手。

位置：內野手
生日：1999 年 4 月 3 日
身高：181公分
 

▲中川拓紀去年（2022）U23的照片。（圖／球迷提供）
▲中川拓紀去年（2022）U23的照片。（圖／球迷提供）
🟡12/8（五）

12:30  超級循環賽  台北大巨蛋  韓國 vs 菲律賓

12:30  排名賽  新莊棒球場  泰國 vs 香港

18:30  超級循環賽  台北大巨蛋  日本 vs 中華隊

18:30  排名賽  新莊棒球場  巴基斯坦vs 巴勒斯坦

🟡12/9（六）

12:30    超級循環賽  台北大巨蛋  韓國 vs 日本

12:30    排名賽  新莊棒球場  泰國 vs 巴勒斯坦

18:30    超級循環賽  台北大巨蛋  菲律賓vs 中華隊

18:30    排名賽  新莊棒球場  香港 vs 巴基斯坦

🟡12/10（日）季軍賽、冠軍賽

12:30    季軍賽  台北大巨蛋  超級循環賽第四 vs 超級循環賽第三

18:30    冠軍賽  台北大巨蛋  超級循環賽第二 vs 超級循環賽第

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