雙12買一送一！麥當勞、肯德基、必勝客、拿坡里、漢堡王一次整理

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麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。現在正開搶「麥當勞狂粉必收置物盒」，實品開箱玩「俄羅斯漢堡」。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。
📌肯德基4款「買一送一」！5塊炸雞桶套餐299元
肯德基12月1日至12月12日也祭出雙12優惠，「40457」4塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯(小)、「40567」風味雞汁飯、「40460」草莓起司冰淇淋大福共4款「買一送一」；3款下午茶套餐99元，爽吃「40588」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋草莓起司冰淇淋大福＋無糖茉莉綠茶(小) 才99元。
5組「個人超爽獨享餐」122元起下殺57折，「40589」2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 或「40590」青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 都122元；「40592」開吃「5塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」優惠價299元（12月6日至12月8日開放預購，12月9日至12月12日正式販售）。
📌必勝客「買一送一」！披薩111元、副食「加1元多一件」 一公尺派對巨飽盒1212元
必勝客雙12即日起至12月12日，到官網預訂「一公尺派對巨飽盒」下殺55折只要
📌拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！一公斤腿排桶也「買一送一」
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元）；對比上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，內含3隻翅小腿＋3隻2節翅，限量售完為止。
如今還有「隱藏優惠」被挖出！兩款特價美食雙雙「再降10元」。三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日），比常態優惠再省10元！同樣用5點領券，「胡椒雞翅」也再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日），一樣再省下10元。
如今再加碼拿坡里披薩・炸雞店也推出優惠，12月9日至12月17日，多達全台126家門市一起推出「一公斤腿排桶」，無論內用或外帶都有「買一送一」感恩優惠，兩桶「一公斤腿排桶」特價只要450元（原價900元）。還可享加購「酥脆鱈魚香絲」只要29元（原價89元）。
📌漢堡王冬季優惠券13款「買一送一」！「10雞塊＋薯條」99元
漢堡王發出冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款也都是「買一送一」，從雙12吃到聖誕節跨年。
推薦必吃划算套餐，包括限量販售的「茴香柑橙海老鱈魚堡＋小薯＋中可」只要139元，「雙起士牛肉堡雙套餐＋(小薯＋中可)」168元，換算下來一套只要84元就能吃飽；還有「10塊雞塊＋薯條(中)」才99元、百元有找！通通都是首度見客的優惠組合，降價很有感。
📌達美樂：大披薩299元！外帶外送「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月22日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選，相當於每一個大披薩只要299元；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。
📌頂呱呱「12塊炸雞」重量桶特價499元！呱呱包套餐下殺77折
雙12頂呱呱也衝了！即日起至12月12日，祭出超殺限定3款「雙12年末大賞」優惠餐。史上巨量「12塊炸雞重量桶」特價499元（原價720元），主打經典台式風格薄皮嫩雞，原味炸雞6塊＋原味雞腿6支，現省221元開吃。
「呱張肉肉組」爽吃原味炸雞＋2支原味雞腿＋呱呱包，特價199元（原價245元）；「辣呱肉肉組」大嗑2塊辣味炸雞＋辣味雞翅＋呱呱包，特價199元（原價258元）折扣最低下殺77折。提醒大家，原味炸雞部位恕不指定。
📌摩斯漢堡：聖誕優惠「套餐79元」起
摩斯漢堡「冬日暖心季」即日起至12月17日，開吃「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組99元；早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組79元。2023年12月18日至2024年1月1