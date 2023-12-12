洞洞鞋才流行1年對手現身！穿出門3雙連環追撞 售價曝：阿嬤虧咖
流行每年都在改變，原本可能已經被淘汰的穿搭也會再度流行回來，而數十年超紅的洞洞鞋近幾年改版之後重返江湖，路上可以看到許多人都會穿著洞洞鞋。然而，近日有網友意外又發現一款爆紅的拖鞋超多長輩熱愛，搭個捷運就看到有3個人穿，代言人正是資深男星卜學亮。貼文引起廣大迴響，不少人表示家中長輩都有購入，稱他為「阿嬤虧咖拖鞋」。
記者張嘉哲/綜合報導
最近有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「這是什麼鞋教」，只見貼出的照片中，該網友搭捷運時，卻發現有三名乘客竟然都穿著同款拖鞋，形成「連環追撞」的情況，該款式比較像是外出方便穿著的涼鞋系列，不過款式看起來比較有長輩風格，較為年長者的TA群眾應該較多。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「內行告訴你，GP拖鞋教，阿亮代言的」、「這超級好穿，我媽也有買」、「我阿嬤也有買一雙，阿嬤虧咖鞋」、「應該是GP的涼拖鞋，真的不錯穿」、「GP拖鞋教啊，我媽去菜市場看到婆媽都有穿，前幾天也買了」、「適合晴天穿喔，下雨天碰到水覺得很臭哈哈」。
事實上，該款拖鞋就是「GP柔軟舒適涼/拖鞋系列」，代言人還是資深男星卜學亮，根據官網上面的售價來看，一雙的價格落在690元至790元不等，對比近幾年又爆紅的正版洞洞鞋一雙要價1000多至2000多來看，加上款式更符合長輩的喜好，不少人都會選擇性價比更高的GP涼拖鞋購買，才會有現在年輕人穿洞洞鞋、長輩穿GP涼拖鞋的景象出現。
而說到台灣的拖鞋，在近幾年的發展變化也是相當的快速，去年底時最流行的拖鞋就是著名的勃肯（Birkenstock）兩條防水設計拖鞋，當時有網友穿出門竟然同時在同家店跟5個客人撞鞋，今年則是有洞洞鞋崛起，主打可以在洞洞鞋上裝飾，打造屬於自己的拖鞋，日韓Y2K風潮燒進台灣，直到今年底又有GP拖鞋在長輩群之間瘋傳流行，拖鞋市場多元且熱鬧。