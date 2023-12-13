倒數31天最新戰報／挺賴蕭3理由！蕭美琴：民進黨8年比國民黨好

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賴清德昨無競選公開行程，僅由競選總部公布最新競選廣告「讓世界上架台灣」。蕭美琴昨晚則到政大出席政大學生會、學生議會與《NOWnews今日新聞》共同舉辦的座談會。蕭美琴說，目前三組候選人中，賴蕭配是最好的一組，民進黨執政雖不完美，但蔡英文執政8年比馬英九執政8年成績好。他也具體提出挺賴蕭配的3大理由，包括兩人的歷練最完整、賴清德當台南市長的滿意度最高等等。
談到賴清德自稱是務實的台獨工作者，蕭美琴說，台灣面臨複雜的國際情勢，蔡英文與賴清德主張就是維持現狀，這也是國際最大公約數，台灣也有8成民意同樣是希望維持現狀。不過再談到自己返台參選，是否能為民進黨、賴清德的選情加分，蕭美琴低調說，要等1月13日選舉結果出爐才知道。
此外，108課綱刪減文言文近日引發爭議，民進黨挨批在搞去中國化，蕭美琴回應，現在全世界去中國化最強烈的勢力就是中國共產黨；語言是溝通的工具，教課綱有很多面向，而教育是要讓年輕人更博學，更自信面對離開教育體系的世界。
【國民黨】
侯友宜近日頻頻丟出政策，他昨天再提出「課後輔導政策」搶攻爸媽選票。他說未來當選後，公立國小課後照顧全面免費，要讓校校有課後照顧班，且課後照顧到晚上7點，讓家長下班接送不慌張，此外，也鼓勵民間參與，要輔導已立案的優質私人機構接受學校委辦。
另一方面，侯友宜邀請王金平擔任全國後援會總會長，王金平昨也邀過去曾挺郭台銘的地方派系要角餐敘，包括張榮味、郝龍斌、傅崐萁等人都出席。張榮味說，郭台銘看很開，最後關鍵時刻，還是會願意幫侯友宜輔選。
不過較尷尬的是，侯友宜日前公布外交國防政策，但在臉書圖卡上卻引用了葛來儀的合照，引發葛來儀不滿，侯友宜昨也親自致歉，並將圖卡下架，他說，圖卡素材用了很多訪美學者的照片作為背景，這是示意圖造成的誤解。
【民眾黨】
柯文哲昨公布交通政策，提出修訂相關交通法規等5項解方，他批賴清德支持中捷延伸到彰化、南投，「一聽就是不用大腦」，並提到基隆輕軌是他跟民進黨翻臉的導火線，「一切都是騙局」。針對重機能不能上國道？柯文哲說，職業駕駛工會反對機車上國道，如果大部分民意反對重機上國道，要把法律改掉，不能法律說可以，交通部不敢執行。
談到108課綱爭議，柯文哲說，反對文化去中國化，憂心下一代張飛、岳飛搞不清楚，只知道張飛打岳飛，並直言台灣人拜的媽祖、關公、保生大帝等神明都是外省人。柯文哲昨也再催票，盼爭取年長者族群支持，他說，希望長輩會因子女鼓勵參加民眾黨，年輕人每天打電話5分鐘、一個禮拜5天與長者通話。