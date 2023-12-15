上野樹里過了17年還是大家的野田妹！37歲凍齡外表勾粉絲回憶大哭

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上野樹里抽空跟台灣媒體坐下來聊聊，訪問前大家熱心幫彼此點茶點咖啡，場面相當熱鬧，這也令上野樹里感到新奇；她就透露面對粉絲也有同樣的感受，「我印象深刻的是，有粉絲想要簽名，但沒有筆，旁邊的人就會借他，其他人也想簽名，大家就會說『你先你先』，那種大家互相禮讓的感覺很棒！」
上野樹里解釋，在疫情期間感覺人生從彩色變黑白，這次來到台灣，可以客觀的看待環境與周遭事物，「疫情期間，演唱會都取消，進店裡都要手部消毒，無意識就會跟身邊的人拉開距離，現在狀況稍微恢復之後，因為疫情影響變得理所當然，這次來到台灣逛夜市我才突然發現，原來我想看到的世界是這個樣子，之前是有一點麻痺的感覺」。她也提到喜歡樹的原因，「因為我叫樹里，我會不由自主去看外面的樹，光看（台北）外面的樹長漂亮，我就很感動」。
雖然這趟訪台是為了宣傳《鄰人X：謎樣的女子》，但大家看到上野樹里，依然稱呼她為「野田妹」，上野樹里覺得能有一個作品被大家記住，是很感激的事情，她說：「我飾演野田妹的時候，是在17年前，那年我剛好20歲，今年在日本我有演《交響情人夢》舞台劇版，剛好是我先生擔任音樂製作，第一次演舞台劇就要唱歌。其實我演這齣舞台劇，也是有很多觀眾說我完全沒有變，我沒有想到我在表演野田妹的屁屁體操時，居然有觀眾哭了，他們都說跟17年前的記憶一模一樣，覺得太懷念就掉下眼淚，明明是歡樂的故事，可能因為我的外表沒有變，勾起了大家當年的回憶，我覺得剛好趁疫情慢慢解除，帶給大家一些歡樂。」
上野樹里開心仍然是大家的「野田妹」，「繞一圈回來，我反而覺得這是一件非常榮耀的事情！」被指凍齡有術也不感到有壓力，她說：「凍齡不是壓力，只要是我能夠飾演好每一個角色，就好。」
《交響情人夢》是2006年的電視劇，由上野樹里、玉木宏主演，故事講述：千秋真一（玉木宏 飾）小時候曾遭遇空難與溺水，因此不敢再搭飛機或乘船，他無法克服心理障礙出國，無法去找他的恩師指揮家求藝，所以留在本國就讀音樂大學，原本懷才不遇而自怨自艾的他，在與個人生活作風極其懶惰的鋼琴天才學妹野田惠（上野樹里 飾）相遇後，人生產生極大的變化。
《交響情人夢》當年播出造成轟動，上野樹里也因此有了「野田妹」綽號；該劇不僅有日劇，南韓也跟著翻拍成《明日如歌》，受歡迎程度可見一斑。
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