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上野樹里過了17年還是大家的野田妹！37歲凍齡外表勾粉絲回憶大哭

▲上野樹里來台宣傳主演電影《鄰人X：謎樣的女子》，對於在大家記憶中仍是《交響情人夢》的「野田妹」，她其實很開心。（圖／天馬行空、翻攝富士電視台）
▲上野樹里來台宣傳主演電影《鄰人X：謎樣的女子》，對於在大家記憶中仍是《交響情人夢》的「野田妹」，她其實很開心。（圖／天馬行空、翻攝富士電視台）

記者陳雅蘭／台北報導

日本電影《鄰人X：謎樣的女子》今（15）日正式在台上映，37歲女主角上野樹里日前快閃台灣三天兩夜做宣傳，在媒體面前聊著聊著突然潸然淚下，大方公開真性情的一面。她透露17年前主演《交響情人夢》至今，飾演的「野田妹」依然住在大家心中，有台灣粉絲遠處看到她就喊「野田妹」，上野樹里也開心以經典名言「嘎波」回應，坦言心中感到溫暖，「我覺得這是一件非常榮耀的事情」，所以不會在意一直被叫「野田妹」。

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▲上野樹里（左）跟玉木宏於2006年主演的經典日劇《交響情人夢》，是許多台灣觀眾的美好回憶。（圖／翻攝富士電視台）
▲上野樹里（左）跟玉木宏於2006年主演的經典日劇《交響情人夢》，是許多台灣觀眾的美好回憶。（圖／翻攝富士電視台）
相隔8年，上野樹里再度來台，她從中發現疫情前後的大不同，對於被台灣粉絲簇擁要簽名，甚至只是一句「野田妹」，這樣近距離感受到對方純粹的喜歡，讓上野樹里感動到落淚，她曾表示：「來到台灣，發現台灣人對周遭沒有警戒，大家都很自然的跟旁人相處，走在路上不會在意別人的眼光，我就想，這才是正常的感覺，因為這情景在日本已經看不到了，在日本，人跟人保持距離才是普通的，沒想到來到台灣後，有『不一樣的普通正常』，原來跟別人相處可以這麼溫暖、不會感到孤單，這真的是來台灣才發現，原來我心裡面會想要這種溫暖。一般的日本人，常常有無法說出自己心聲的部分，台灣女生應該跟片中角色不一樣，能說出很多想講的話，這邊不會出現比較封閉、陷入孤立的狀態，真的是來到台灣後好放鬆，心靈被打開了，身體狀況都非常好，真的非常開心可以來到台灣。」

▲上野樹里記者會上落淚。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲上野樹里被台灣民眾感動到，在記者會上落淚。（圖／記者陳雅蘭攝）
上野樹里抽空跟台灣媒體坐下來聊聊，訪問前大家熱心幫彼此點茶點咖啡，場面相當熱鬧，這也令上野樹里感到新奇；她就透露面對粉絲也有同樣的感受，「我印象深刻的是，有粉絲想要簽名，但沒有筆，旁邊的人就會借他，其他人也想簽名，大家就會說『你先你先』，那種大家互相禮讓的感覺很棒！」

上野樹里解釋，在疫情期間感覺人生從彩色變黑白，這次來到台灣，可以客觀的看待環境與周遭事物，「疫情期間，演唱會都取消，進店裡都要手部消毒，無意識就會跟身邊的人拉開距離，現在狀況稍微恢復之後，因為疫情影響變得理所當然，這次來到台灣逛夜市我才突然發現，原來我想看到的世界是這個樣子，之前是有一點麻痺的感覺」。她也提到喜歡樹的原因，「因為我叫樹里，我會不由自主去看外面的樹，光看（台北）外面的樹長漂亮，我就很感動」。

▲▼上野樹里來台逛夜市，所到之處都被粉絲包圍。（圖／天馬行空）
▲▼上野樹里來台逛夜市，所到之處都被粉絲包圍。（圖／天馬行空）
▲▼上野樹里來台逛夜市，所到之處都被粉絲包圍。（圖／天馬行空）
 
雖然這趟訪台是為了宣傳《鄰人X：謎樣的女子》，但大家看到上野樹里，依然稱呼她為「野田妹」，上野樹里覺得能有一個作品被大家記住，是很感激的事情，她說：「我飾演野田妹的時候，是在17年前，那年我剛好20歲，今年在日本我有演《交響情人夢》舞台劇版，剛好是我先生擔任音樂製作，第一次演舞台劇就要唱歌。其實我演這齣舞台劇，也是有很多觀眾說我完全沒有變，我沒有想到我在表演野田妹的屁屁體操時，居然有觀眾哭了，他們都說跟17年前的記憶一模一樣，覺得太懷念就掉下眼淚，明明是歡樂的故事，可能因為我的外表沒有變，勾起了大家當年的回憶，我覺得剛好趁疫情慢慢解除，帶給大家一些歡樂。」

上野樹里開心仍然是大家的「野田妹」，「繞一圈回來，我反而覺得這是一件非常榮耀的事情！」被指凍齡有術也不感到有壓力，她說：「凍齡不是壓力，只要是我能夠飾演好每一個角色，就好。」

《交響情人夢》是2006年的電視劇，由上野樹里、玉木宏主演，故事講述：千秋真一（玉木宏 飾）小時候曾遭遇空難與溺水，因此不敢再搭飛機或乘船，他無法克服心理障礙出國，無法去找他的恩師指揮家求藝，所以留在本國就讀音樂大學，原本懷才不遇而自怨自艾的他，在與個人生活作風極其懶惰的鋼琴天才學妹野田惠（上野樹里 飾）相遇後，人生產生極大的變化。

《交響情人夢》當年播出造成轟動，上野樹里也因此有了「野田妹」綽號；該劇不僅有日劇，南韓也跟著翻拍成《明日如歌》，受歡迎程度可見一斑。

▲《鄰人X：謎樣的女子》已在台上映。（圖／天馬行空）
▲《鄰人X：謎樣的女子》已在台上映。（圖／天馬行空）
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