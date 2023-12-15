快設鬧鐘！台北飯店萬元行政套房10元 Booking.com 20日10點開搶
全球數位旅遊平台領導品牌Booking.com登台邁入第十年，致力於提供旅人世界各地公寓、飯店等各類絕佳住宿，亦積極發展科技讓旅行大小事更加便利。為回饋台灣旅人十年來的支持，Booking.com宣布將推出Booking.com台灣「十」周年主題房，旅人有機會以「十」元的驚喜價格，入住MADISON TAIPEI 慕軒飯店超過萬元的行政套房，於12月20日星期三早上10:00限量開放兩組名額，先搶先贏。另一旅遊平台Klook，則獨家攜手將於明年開幕的相鐵飯店台北西門，推出限期優惠，將有飯店全房型能下殺6折的優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
Booking.com區域經理詹雅伃表示：「儘管近年大家的旅程中充滿了許多的不確定性與挑戰，但我們發現到，台灣旅人對於探索世界的熱情絲毫不減，對於未來的旅程更充滿著前所未有的期待，不僅有超過八成的旅人已展開旅行的腳步註1，更有超過六成的旅人表示，未來將投入更高的預算與頻率，並且以更開放的心，擁抱新穎的旅遊型態。」
Booking.com台灣今（15）日宣布限時推出「十」周年主題房活動！房型設計以最新發布的2024年七大旅遊趨勢作為靈感，汲取台灣旅人注重的消暑之旅與美食探索等兩大趨勢後，再將小籠包、珍珠奶茶及綠蠵龜等台味元素與Booking.com視覺相融合，打造出絕無僅有的沉浸式主題客房。
Booking.com台灣「十」周年主題房將於2023年12月20日星期三早上10:00開放搶購，消費者屆時能以「銅板價十元」，預訂到2024年1月13日星期六入住的MADISON TAIPEI 慕軒飯店天際套房，但限時開放僅有兩組（各2位住客）。
主題房特色設計包括：
一、清涼解熱的消暑之旅（臥房與浴室）：根據Booking.com調查，有68%的台灣旅人表示在2024年會希望來場造訪消暑勝地的旅程，還有62%的旅人表示認為造訪靠近水源的地方就能感到放鬆，為此，Booking.com將小琉球特有的珊瑚和綠蠵龜等元素，躍入客房中的浴室鏡、床尾巾以及夜燈上。
二、美食探索之旅（客廳與餐廳）：73%的台灣旅人對當地必吃美食的起源深感興趣，為此Booking.com特別將台灣著名的小吃，大腸包小腸、臭豆腐、小籠包與肉粽等，融入客房休憩區域的設計當中。
三、其他還有具備Booking.com經典元素的抱枕與毛巾等各式精美備品。
至於另一個旅遊平台Klook，則獨家攜手將於2024年2月2日正式開幕的相鐵飯店台北西門，推出12月18日中午12點至12月22日，預訂入住日期在2024年2月2日至5月31日之間的全房型，一律下殺6折優惠；此外即日起至12月31日前，每週一於Klook上領取並輸入指定限量優惠碼，訂購全球飯店還可再享9折。