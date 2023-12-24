倒數20天最新戰報／8萬人凱道挺政黨輪替　侯嗆賴：沒資格當總統

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賴清德環島拼字造勢，昨到南投，他致詞時再度痛批，國民黨立委馬文君杯葛國防預算，呼籲鄉親一定要支持民進黨立委候選人蔡銘軒、蔡培慧進入國會，才能捍衛國防自主，守護台灣的民主。他也痛批侯友宜，「他家的凱旋苑越搞越大，本來99間，現在變103間，而且還漲價，學生要住耶！現在一坪的租金已經比101大樓還要貴了，這樣合理嗎？」也批柯文哲炒農地，「那是農業區農牧用地，是不能夠變更的，只能夠農地農用，結果用來蓋停車場，去停遊覽車賺錢，這樣對嗎？「他這個叫炒農地，以後要等變更，要來賺大錢的」。
最後一站到新竹，賴清德提出產業、交通、用水、文化教育與社宅等5個升級，全力打造新竹成為宜居城市；他說，只要未來新竹縣或竹北市想要蓋社會住宅，「你要蓋多少，我支持多少、我支持到底」。
【侯友宜】
國民黨昨晚在凱道舉辦造勢活動，現場喊出超過8萬人出席力挺。侯友宜致詞時說，他很感動，但絕對不會掉眼淚，「我一定會贏，贏回中華民國！」侯友宜批民進黨只會打抗中保台台牌，現在連他都抹紅，他是吃台灣米、喝台灣水長大，民進黨出一張嘴愛台灣，他是用性命在顧台灣。
侯友宜也批，賴清德鄙視中華民國，這樣的人沒有資格當總統，中華民國是把他養大的媽媽，養育他長大，中華民國是他的國家、台灣是他的厝，他一定確保兩岸和平、顧台灣。
趙少康前天在政見會口誤，說「賴清德當選就是總統，就是我的老闆」！昨他到台中幫立委江啟臣助講時，繼續痛批賴清德，也再次口誤「江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張！」一旁的江啟臣拍肩糾正「賴清德啦」！
【民眾黨】
柯文哲昨回家鄉新竹市辦大造勢，根據民眾黨統計，現場室內、室外聚集的支持者已超過8000人，柯在致詞時痛批藍綠的兩岸政策，並強調相信民主自由普世價值，將來努力不只從台灣，有一天也會改變中國大陸，「我不相信中國大陸沒有民主自由。」蕭美琴說柯文哲提的政見，民進黨都已經在做，柯文哲反酸，民進黨是用說的，他用做的，批只會口號治國。
此外，柯文哲也被爆農地違規使用爭議，柯文哲派人進場開挖刨除，但又挖到磚頭、水泥、鋼筋等雜物，柯文哲昨說，他從來沒去過那片農地，當年買來時已經鋪上混凝土，埋了甚麼東西，也是2008年以前的。
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