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一生必看的電影！眾推爆「3神作」改變人生　星際效應狂看好幾次

▲許多影迷認為，《星際效應》（Interstellar）是足以改變人生觀的作品。（圖／翻攝自《星際效應》粉專）
▲許多影迷認為，《星際效應》（Interstellar）是足以改變人生觀的作品。（圖／翻攝自《星際效應》粉專）

記者潘毅／綜合報導

隨著網路串流平台的盛行，許多有些年代的經典作品，民眾在家就能輕鬆重溫回憶。然而在你心目中，究竟有哪部電影，可以看好幾次不膩，甚至稱得上「一生必看」，足以改變人生觀的呢？日前就有網路平台進行調查，最終有「3神作」狂推，其中星際效應更是每看一次都有不同體悟。

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日前臉書社群《爆料公社》上發起討論，究竟哪部作品，是「人生必看電影」，更願意大力推薦身邊親友，是人生中必看一次的經典呢？結果貼文發出後吸引超過數千名網友留言投票，最終《阿甘正傳》、《星際效應》、《白日夢冒險王》這三部神作被點名最多次。

▲湯姆漢克斯主演的經典電影《阿甘正傳》，當年相當受歡迎。（圖／劇照）
▲湯姆漢克斯主演的經典電影《阿甘正傳》，當年相當受歡迎。（圖／劇照）
📍阿甘正傳（1994）

《阿甘正傳》（Forrest Gump）是改變自美國作家溫斯頓·葛魯姆（Winston  Groom）在1986年推出同名小說，由湯姆·漢克斯（Tom Hanks）主演男主角阿甘，故事內容講述著阿甘曲折的一生，曾因出眾運動天賦帶領被美式足球大學校隊奪冠，畢業後應徵入伍，後續參與戰爭中彈受傷，但也成為戰爭英雄受勳等。

許多影迷評價這部影片，認為阿甘的劇情就像是美國近代歷史縮影，用勵志溫馨的方式濃縮了殘酷的現實，加上演員的好演技加持，成為經典名作。

▲2014年《星際效應》（圖／華納）
▲2014年上映的《星際效應》，至今都是許多影迷心目中的人生必看名作。（圖／華納）
📍星際效應（2014）

《星際效應》（Interstellar）是名導諾蘭（Christopher Nolan）在2014年推出的科幻電影，電影講述未來地球因氣候變遷，人類被迫到外太空找尋新家園，主角Cooper被選為執行任務的太空員之一，卻因穿越蟲洞後，自己的時間與地球產生了分歧，最終透過了一些「方法」，向10歲時的女兒墨菲，傳達黑洞的數據，成功讓人類殖民宇宙，完成讓人類存續的任務。

許多影迷評價《星際效應》，都認為至少要看上好幾次，才能慢慢搞懂極具深度的劇情，以及體會到諾蘭導演高超的情感刻劃功力。

▲班·史提勒（Ben Stiller）身兼導演、主角及監製，拍攝出喜劇神作《白日夢冒險王》。（圖／取自Disneyplus）
▲班·史提勒（Ben Stiller）身兼導演、主角及監製，拍攝出喜劇神作《白日夢冒險王》。（圖／取自Disneyplus）
📍白日夢冒險王（2013）

《白日夢冒險王》（The Secret Life of Walter Mitty）是一部於2013年上映的美國冒險喜劇劇情電影，由班·史提勒（Ben Stiller）身兼導演、主角及監製三要職，內容是講述在知名雜誌社工作的主角米堤（Walter Mitty），常常坐著白日夢，某天因為一張底片，意外讓他轉開了未曾體驗過的刺激大冒險。

針對這部作品，也讓許多上班族充滿感觸與共鳴，因為日常工作的乏味，對比劇中的刺激冒險，許多人表示，看完後都會有有動力去做不敢做的事，劇中精美的北歐風貌，更讓影迷直呼：「看完都想直接衝冰島了」。

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