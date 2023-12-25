一生必看的電影！眾推爆「3神作」改變人生　星際效應狂看好幾次

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📍阿甘正傳（1994）
《阿甘正傳》（Forrest Gump）是改變自美國作家溫斯頓·葛魯姆（Winston Groom）在1986年推出同名小說，由湯姆·漢克斯（Tom Hanks）主演男主角阿甘，故事內容講述著阿甘曲折的一生，曾因出眾運動天賦帶領被美式足球大學校隊奪冠，畢業後應徵入伍，後續參與戰爭中彈受傷，但也成為戰爭英雄受勳等。
許多影迷評價這部影片，認為阿甘的劇情就像是美國近代歷史縮影，用勵志溫馨的方式濃縮了殘酷的現實，加上演員的好演技加持，成為經典名作。
📍星際效應（2014）
《星際效應》（Interstellar）是名導諾蘭（Christopher Nolan）在2014年推出的科幻電影，電影講述未來地球因氣候變遷，人類被迫到外太空找尋新家園，主角Cooper被選為執行任務的太空員之一，卻因穿越蟲洞後，自己的時間與地球產生了分歧，最終透過了一些「方法」，向10歲時的女兒墨菲，傳達黑洞的數據，成功讓人類殖民宇宙，完成讓人類存續的任務。
許多影迷評價《星際效應》，都認為至少要看上好幾次，才能慢慢搞懂極具深度的劇情，以及體會到諾蘭導演高超的情感刻劃功力。
📍白日夢冒險王（2013）
《白日夢冒險王》（The Secret Life of Walter Mitty）是一部於2013年上映的美國冒險喜劇劇情電影，由班·史提勒（Ben Stiller）身兼導演、主角及監製三要職，內容是講述在知名雜誌社工作的主角米堤（Walter Mitty），常常坐著白日夢，某天因為一張底片，意外讓他轉開了未曾體驗過的刺激大冒險。
針對這部作品，也讓許多上班族充滿感觸與共鳴，因為日常工作的乏味，對比劇中的刺激冒險，許多人表示，看完後都會有有動力去做不敢做的事，劇中精美的北歐風貌，更讓影迷直呼：「看完都想直接衝冰島了」。