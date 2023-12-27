倒數17天最新戰報／政見會聚焦民生　柯文哲對藍綠開砲卻被冷處理

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨候選人柯文哲在第二場總統政見發表會上，相較首場獨自闡述政見，此次調整戰略，炮打民進黨「政治力公然介入大學自治」，意識形態介入教育太深，因為政治用「卡管」讓台大兩年沒有校長；還搞掉三個教育部長。在國外，論文抄襲是要下台的，民進黨卻全黨挺一人，公然和台灣大學對打，其他抄襲的一樣升官，若無其事，是品德教育最差示範。
柯文哲也抨擊藍綠的能源政策，並提出當選要制定「經濟安全保障法」，柯文哲指出，2023年台灣人民票選的關鍵字「缺」，所謂的五缺，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，還缺蛋、缺藥、缺疫苗、缺快篩，甚至連衛生紙都缺。讓藍綠兩黨繼續做，不知道明年又要變成什麼字？因為民進黨沒有長期規畫、國民黨也沒有遠見，跟著一起大撒幣、掏空台灣。
而柯文哲在政見會後接受媒體訪問時，被問到這次發表會多了一些攻擊藍綠策略，覺得自己與對手表現如何？柯文哲表示，這次大家總算回到政見闡述，「不像第一場都在罵來罵去，對台灣未來發展也沒好處」。
【民進黨】
民進黨總統候選人賴清德在第二場政見會上提到，他先前啟動四天三夜的環島大拼圖活動，一個縣市一個字，一天一句標語，沒有縣市被漏掉；而他也提出「0到6歲國家一起養2.0」以及「長照3.0」來減輕三明治家庭的負擔的政見，以及推動青年百億海外圓夢基金、教育平權。也提到新北市塭仔圳的重劃「面積共有400公頃，只要拿5％的土地來蓋社會住宅，就可以再增加1萬多戶的社會住」，向侯友宜開嗆「如果地方政府或者是侯市長不願意這樣做，或者是沒有能力這樣做，可以把土地用原價賣給中央，由清德來興建」。
在能源政策部分，賴清德說，總統蔡英文是台灣史上第一個推動能源轉型的總統，在面對2016年以前燃煤的比例非常非常高，所以蔡總統提出了減煤，然後再用天然氣暫時性的替代，未來他當總統，一定好好的來推動多元綠能的發展；而賴清德也酸一開始就回應侯友宜談「女力」政見問題，賴直言，侯已經輸在起跑點，他邀請蕭美琴搭檔參選，除了借重她的專業，也是對女性的尊重，「三組裡面就只有侯趙配在女力方面是零」。
第三輪發言時，賴清德更是砲火猛烈，直接點出國民黨三個禍害，包含死抱一個中國的神主牌、黑金體質不改、為取得政權不擇手段，「國民黨對得起經國先生嗎？對得起生養它的這塊土地嗎？對得起廣大的台灣人民嗎？」
【國民黨】
國民黨總統候選人侯友宜，在政見發表會上，痛批執政黨成立的打詐國家隊，卻沒有實質成績，並承諾當選後，一要打詐、二要掃毒掃槍、三除暴，同時要管控地下金流，還要強化兩岸、國際間對詐騙的打擊力度，且要仿照美國聯邦緝毒局，建立緝毒署，並借鑑日本暴力團對策法，幫派團體若吸收18歲以下青少年，幫派主事者和相關成員，加重期刑。
面對賴清德的質問，侯友宜也各別在後續輪次中展開反擊，痛批賴清德照顧幼兒不是嘴巴喊一喊，明明當過行政院長、台南市長，卻到選前才在喊0到22歲政府來照顧政策，無法對青年交代，爾後再提出農民政策，包含老農有津貼、水利有專業、公糧有價格、缺工有平台、設備有更新。在社會住宅議題部分，侯友宜說，賴清德提社會住宅他更不以為然，嗆「賴清德擔任台南市長、行政院長，一戶社會住宅都沒規劃過」，台南市是六都唯一沒有社會住宅完工的，新北不但有規劃、也有完工的社會住宅，總共有1.1萬戶。
侯友宜也砲轟賴清德對能源政策，至今還是講不清楚，「剛剛好像聽到他說『核能機組不能停』，不知道有沒有聽錯，這就是核一、二、三要延役？還是要走核電？」酸他那就應該為錯誤政策道歉。
政見會回顧：https://www.youtube.com/watch?v=3uw0Nt67r3s
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。