年度十大居家密技回顧／4招滅蟻、0成本殺蟑　冷氣隱藏功能一次看

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螞蟻，世上最強的抗災生物，對生存環境要求低、適應力強。一名網友求救，表示住家附近荒田近來整的，導致大量螞蟻往他家奔逃，「前後門、窗戶、冷氣管、瓦斯管、床上全部都是螞蟻」，不僅人睡覺被咬到崩潰，連狗狗也被咬到受不了。對此，家居生活專家林黛羚分享，只要掌握1關鍵，免花大錢4招就能輕鬆滅蟻。
殺蟑螂不用買藥了！內行「0成本絕招」每晚抓10隻 2萬人朝聖
蟑螂是不論男女老少都相當害怕的生物！尤其會飛的更是能讓人大崩潰，然而即便房間打掃的再怎麼乾淨，還是偶爾會看到蟑螂亂竄，根據日本從事害蟲研究的專家曾說「當你看到一隻蟑螂，表示同一空間內至少潛伏數十到數百隻蟑螂」，然而現在許多人都買藥治蟑螂，近日就有網友分享0成本秘招，一個晚上就捕捉10幾隻蟑螂，讓2萬名網友朝聖狂讚。
臭蟲危機！5圖看懂臭蟲aka床蝨危害 吸塵器、蒸汽熨斗5招滅臭蟲
英法的「臭蟲」（床蝨，bedbug）危機從歐洲擴散至韓國，若被叮咬會造成皮膚搔癢，首都市政府緊急撥款5億韓圓（約新台幣1232萬元）應對臭蟲危機。據觀光署統計今年1至9月，台灣人去韓國與韓國人來台灣累計超過117萬人次，甚至有韓國人搭地鐵發現外套裡藏了隻臭蟲。要如何斬斷臭蟲（床蝨）的國際交流？台灣環境部專家建議，從國外返台要立即清洗衣服和檢查行李，萬一家中發現臭蟲蹤跡，也有吸塵器等5招消滅臭蟲。
大巨蛋鼠患！老鼠最怕4味道公開 最強捕鼠神器5秒「不見血」滅鼠
台北大巨蛋近期因舉行棒球亞錦賽成焦點，剛啟用不久的全新場館卻爆出「鼠患危機」，觀眾席、地下室都被目擊老鼠出沒，甚至已有電纜遭咬斷。冬天是老鼠出沒的季節，大巨蛋鼠患改怎麼解？要如何不讓老鼠跑進你家？有害生物處理專家分享3天然驅鼠方法，不殺生超佛系，若想一勞永逸滅鼠，還有最強捕鼠神器，5秒「不見血」消滅老鼠。
好市多去霉神物！「20分鐘免刷」廁所陳年黴菌掉光 噴蟑螂死超快
廁所浴室環境潮濕，磁磚縫隙容易卡陳年霉斑超難清。一名男子分享好市多「去霉神物」，將其噴在廁所磁磚縫隙，「20分鐘免刷」，陳年黴菌就掉光。文章引發討論，一票網友也分享該產品附加超神用法，可去除皮件的霉斑、白襯衫汗斑，甚至「殺蟑螂」，一噴能讓小強以驚人速度死亡。不過，這款去霉神物也不是沒有缺點，網友公認「噴頭很爛」、「味道很嗆」，用時要注意通風。
洗衣機用完要關蓋子嗎？她和室友吵翻天 譚敦慈公開正確做法
你家用完洗衣機時，蓋子會打開還是關上呢？女網友發問，她和朋友在台北合租生活，發現室友都不會關洗衣機的蓋子，「好奇大家都是選擇關或不關？」話題引發熱議。對此，家事教母譚敦慈說，洗完衣服把蓋子關上超NG，千萬別做，以免讓洗衣槽孳生黴菌。
天氣轉濕冷！開除濕機少1動作「做白工」 放這1處除濕最母湯
這幾天天氣又濕又冷，你家裡的除濕機啟動了嗎？不少人使用除濕機時擔心太悶，會把窗戶打開一小縫，但專家提醒，使用除濕機時記得要關閉門窗，以免讓除濕機做白工；另外，除濕機放置的位置也很重要，把除濕機放在室內中間效率最好，放角落除濕效率最NG，而定期除濕機清潔濾網，「一年可以省下8%用電」。
寒流探6℃！幾度該開暖氣？醫喊「室內20℃別開」 溫差5℃易猝死
寒流來襲，天氣冷颼颼，低溫下探6℃，不少人家中暖氣設備已開啟，不過，胸腔內科暨重症醫學醫師指出，溫差愈高死亡率愈高，若差距開始達到5°C以上將愈來愈危險，特別是60歲以上族群，急性腦中風的風險更可達到4倍之多。至於幾度該開暖氣呢？醫師提醒，室內溫度超過20℃時不需要開暖氣，但出入室內外與不同房間時，務必要注意避免溫差過大。
冷氣打開「不涼別硬吹」！師傅揪出元兇：太多人在虧電費
面對台灣夏天炎熱的高溫，冷氣無論在家中、公司或學校肯定都是必備家電，不過若一年中僅在特定時段使用的冷氣疏於保養，可能會讓冷氣吹出的風不涼、甚至導致冷氣滴水的情況發生，對此「清涼洗冷氣專家」的張師傅也針對冷氣上述2個問題分析原因，並替民眾提供解決辦法。
冷氣打開不冷「補冷媒沒用」！師傅說出實話了：同行間的秘密
面對夏天炎熱的高溫，冷氣無論是在家中還是公司甚至是學校，都是不可缺少的家電，但是冷氣保養眉角多，像是清洗冷氣、冷媒漏光等問題都是一大學問。近日，就有空調專家因應夏季冷氣保養拍片分享，表示「冷媒其實根本不需要補充，如果冷媒漏光，「表示是管路有腐蝕破洞」，其實補了還是會一直漏，讓不少人直呼驚訝。