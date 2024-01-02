警察局就在隔壁！他猶豫要不要買新房 內行公開「隱性」嫌惡設施
只要是對住家環境有負面觀感，以及可能帶來危害的，諸如高壓電塔、垃圾場、殯議館等，都被視為「嫌惡設施」（又稱鄰避設施）。一名正在看房的購屋族發現，新建案隔壁就是警察局、消防隊，一查發現兩者都是「嫌惡設施」，急問能不能買？內行公開「隱性」嫌惡設施，被家長視為購屋條件之一的學校，卻是敏感族的嫌惡設施，不少人都喊「受不了」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團發文，表示他上網Google查詢才知道警局、消防局一般被列為「嫌惡設施」，但自己是認為附近有警局比較安全，好奇問若是一處新建案的基地很大很好，交通非常方便，但是隔壁就是消防局、警局，這樣的房子大家會考慮嗎？貼文引起眾人熱議。
不少過來人認為這是習慣性問題，「警察局和消防局都在我家附近，基本上都是剛入住的時候覺得敏感，之後習慣了就好，基本上也不會特別有鳴笛的吵雜聲，而且很安全住起來安心」。更多人點名學校才是嫌惡設施，認為學校一早就在廣播、假日辦活動更吵，評論「警局ok，消防局不太ok，最不ok就是廟宇跟學校」。
事實上，根據內政部「不動產說明書」應記載及不得記載事項之內容，共有20項嫌惡設施，且須位處房屋方圓半徑300公尺內，這些場所大致分為「有危及生命安全疑慮」、「干擾住家寧靜」、「衛生條件不良」等3類，像是飛機場、台電變電所用地、地面高壓電塔、加油站、瓦斯行即屬於「有危及生命安全疑慮」；市場、醫院等屬於會破壞居家安靜的項目，值得注意的是，在說明書上，被視為購屋條件之一的「學校」也被列入嫌惡設施場所。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾表示，嫌惡設施的定義，主要看是否造成民眾生活上的影響，部分嫌惡設施也因人而異，接受度不同。他建議，看屋時先查看google地圖的實景狀況，並詢問房仲是否有嫌惡設施，但如基地台多隱藏在屋內，除非多方打聽，否則很難得知。