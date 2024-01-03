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亞洲首家「Smith&Wollensky」牛排館迎新主廚　預告開全台第2家店

▲來自美國的美式道地牛排館Smith & Wollensky即將於1/10迎來在台開幕五周年，不僅有全新菜色，更公布行政總主廚由吳小芳接手。（圖／Smith & Wollensky提供）
▲來自美國的美式道地牛排館Smith & Wollensky即將於1/10迎來在台開幕五周年，不僅有全新菜色，更公布行政總主廚由吳小芳接手。（圖／Smith & Wollensky提供）

記者葉盛耀/綜合報導

來自美國的美式道地牛排館Smith & Wollensky即將於1/10迎來在台開幕五周年。持續每年接待超過10萬位賓客，銷售超過50噸的高品質牛肉。為慶祝這一重要里程碑，不僅帶來全新菜色，更公布行政總主廚由吳小芳接手，Smith & Wollensky並公佈，今年將會開設全台第二家分店，等於也是亞洲第二家，約莫第三季將於台中七期開幕，並將在東京等亞洲國家持續展店。

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Smith & Wollensky創立於1977年，擁有超過46年的乾式熟成專業技術，並指定牧場提供單一肉源，持續為全世界的賓客提供穩定且最高品質的牛排。為了強化團隊實力，邀請曾5度榮獲米其林一星的主廚吳小芳，擔任台灣行政總主廚。

▲Smith & Wollensky並公佈，行政總主廚由米其林星級主廚吳小芳接手。（圖／Smith & Wollensky提供）
▲Smith & Wollensky並公佈，行政總主廚由米其林星級主廚吳小芳接手。（圖／Smith & Wollensky提供）
吳小芳之前多年在教父牛排，她提到：「教父牛排的牛排處理比較像是日式的鐵板燒做法，每塊肉講求精緻小巧：而Smith & Wollensky講求肉要大塊，並且炭烤到外表有點焦焦的，兩個都各有風格，各有擁護者。」

Smith & Wollensky的紐約本店及其他分店多為超過250客席座位的大型餐廳，品牌主打自家熟成牛肉且店內手切牛排，更是對餐廳肉品管控的高度挑戰。吳小芳主廚赴美受訓兩周，親自觀摩波士頓總部三間餐廳肉房廚師如何精準切肉，掌控每日高達上千客流量的肉品。她將所學心法帶回台灣，為即將擴大規模的台灣分店打下堅實基礎，並期望將台灣成為亞洲的訓練中心，將台灣的經驗推廣至亞洲各分店。因此首次透露，明年將會開設全台第二家分店，約莫第三季將於台中七期開幕，並將在東京、馬尼拉等亞洲國家城市持續展店。

為慶祝五周年，Smith & Wollensky Taipei推出全新菜色。小芳主廚巧妙結合經典與創新元素，為菜色增添活潑氣息，主餐堅守美式一貫的大份量分享風格，以「台式喜好」作為點綴，無論是多款牛排醬汁的搭配，或是將香烤大龍蝦二吃升級為龍蝦燉飯，巧妙地融入台灣人喜愛的多重口味，將台美風格完美結合。近年來美國的新菜色更加注重桌邊服務，此一元素也融入了本季新菜單，提升客人與服務人員的互動體驗，使每一餐都成為一場美味的互動盛宴，將服務的溫度融入菜色之中。

▲吳小芳將香烤大龍蝦二吃升級為龍蝦燉飯，巧妙地融入台灣人喜愛的多重口味。（圖／Smith & Wollensky提供）
▲吳小芳將香烤大龍蝦二吃升級為龍蝦燉飯，巧妙地融入台灣人喜愛的多重口味。（圖／Smith & Wollensky提供）
因了解到台灣人對威士忌的喜愛，台北店在開幕初期即推出此限定版菜色，並獲得極佳評價，因此成功躍升為正式菜單上的明星料理。五年來，憑藉著專業的熟成技術，餐廳與多款威士忌品牌展開合作，今年更攜手百年品牌格蘭利威，將乾式熟成推向另一方向，以呼應格蘭利威全新品牌主張「Live Original 創新自我」。

▲Smith & Wollensky的招牌美國和牛帶骨肋眼。（圖／Smith & Wollensky提供）
▲Smith & Wollensky的招牌美國和牛帶骨肋眼。（圖／Smith & Wollensky提供）
而台北店於這五年來也不停推出各款風味獨特的菲力牛排，無論是搭配海膽、干貝、魚子醬、鮑魚或龍蝦都可，提供給饕客更多元選擇。並有鑒於台北店一直是約會請客首選餐廳，五周年期間將於官網推出商品禮券販售，提供賓客更多元選擇，可送禮或自用。

▲Smith & Wollensky台北店於這五年來不停推出各款風味獨特的菲力牛排，像是搭配海膽、干貝、魚子醬、鮑魚或龍蝦等，圖為經典菲力雙拼 8 OZ.(海膽&鮑魚)。（圖／Smith & Wollensky提供）
▲Smith & Wollensky台北店於這五年來不停推出各款風味獨特的菲力牛排，像是搭配海膽、干貝、魚子醬、鮑魚或龍蝦等，圖為經典菲力雙拼 8 OZ.(海膽&鮑魚)。（圖／Smith & Wollensky提供）
另外「王品牛排」則是即日起到2月29日推出「璀璨尾牙春酒宴」，到店內用10客(含)以上套餐，即享95折優惠，再加碼款待價值千元「Boveda波維塔紅葡萄酒」1瓶佐餐，以圓潤酒香搭配王品牛排經典「王品牛小排」、或呼應龍年享用「龍蝦佐鮑魚海鮮拼盤」等主餐，用餐體驗更升級。消費20客(含)以上套餐，則款待2瓶紅酒，依此類推。

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▲「王品牛排」即日起到2月29日期間，推出「璀璨尾牙春酒宴」方案，到店內用消費10客(含)以上套餐，享套餐95折優惠。（圖／王品集團提供）
▲「王品牛排」即日起到2月29日期間，推出「璀璨尾牙春酒宴」方案，到店內用消費10客(含)以上套餐，享套餐95折優惠。（圖／王品集團提供）

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