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小商人再做「乾哥乾妹新廣告」！認台灣惡法該修：命名楊同學條款

▲網紅小商人日前非常關注新北國中發生的割頸案，為受害者多次發聲，近日更在美國時代廣場刊登加害者的廣告。（圖／小商人臉書）
▲網紅小商人日前非常關注新北國中發生的割頸案，為受害者多次發聲，近日更在美國時代廣場刊登加害者的廣告。（圖／小商人臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅小商人日前非常關注新北國中發生的割頸案，為受害者多次發聲，事後因為乾哥乾妹的囂張態度，加上又被新北地院下令撤除該案的「乾兄妹」個資，於是自費將「乾哥乾妹」做成競選看板，從4日起，投放在紐約時代廣場第七大道上的LED電子看板，引起話題。對此，小商人又再度釋出第二版廣告，分享自己的心路歷程，表示希望台灣修法推動「楊同學條款」，不希望惡法保護加害者。

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小商人5日又再度推出紐約時代廣場的第二版廣告，他表示「紐約的廣告商審查確實嚴格，但是也成功的登上去，白天有去看過，可惜沒聲音，這次有改良版本，上面多一些資訊，各位看看，沒問題的話我就送審了」。

▲新北市某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，網紅小商人直接在美國紐約時代廣場登上事件廣告。（圖／取自小商人臉書）
▲新北市某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，網紅小商人直接在美國紐約時代廣場登上事件廣告。（圖／取自小商人臉書）
小商人提到「我掛廣告宣傳這個的意義很簡單，因為這兩位乾哥乾妹，之前就已經拿開山刀鬥毆，還霸凌女同學上了新聞，就是因為沒有揭露個資，而受到保護。如果今天風紀股長楊同學知道對方是很危險的，也許他當下就會用別的方式處理」。

小商人強調「我認為要推動修法，要以用楊同學的名字當紀念，『楊同學條款』，希望他是最後一個犧牲者。法律不該過度保護加害人，之前有過太多的案例，因加害人個資被保護，所以造成許多無法彌補的遺憾。」小商人也說，歡迎各位持續給他創作，而由他來掛上廣告。

▲小商人認為台灣的法律要修，不應該讓「惡法保護兇手」，力推修法命名為「楊同學條款」。（圖／取自Pexels）
▲小商人認為台灣的法律要修，不應該讓「惡法保護兇手」，力推修法命名為「楊同學條款」。（圖／取自Pexels）
而對於小商人這樣的行為，是否會觸犯法律？律師劉韋廷就提到，這招可以看出小商人的高明，幾乎可以逃過台美的刑罰，因為根據中華民國刑法第7條的規定，我國國民犯下第5條和第6條所列舉的犯罪以外，且最輕本刑為3年以上有期徒刑的犯罪，不管犯罪地在國內還是國外，都適用我國刑法，除非該罪名在犯罪發生的國家是不處罰的，此時應尊重他國主權，就不會用台灣刑法來追訴。

劉韋廷說，小商人的行為涉台灣個人資料保護法，但個資法僅規定處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣一百萬元以下罰金，且此法並未定最輕本刑，等於小商人此舉有機會適用美國法律，台灣刑法無法對其開罰。而目前相關法務機關也尚未回應此事。

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