小商人再做「乾哥乾妹新廣告」！認台灣惡法該修：命名楊同學條款

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小商人提到「我掛廣告宣傳這個的意義很簡單，因為這兩位乾哥乾妹，之前就已經拿開山刀鬥毆，還霸凌女同學上了新聞，就是因為沒有揭露個資，而受到保護。如果今天風紀股長楊同學知道對方是很危險的，也許他當下就會用別的方式處理」。
小商人強調「我認為要推動修法，要以用楊同學的名字當紀念，『楊同學條款』，希望他是最後一個犧牲者。法律不該過度保護加害人，之前有過太多的案例，因加害人個資被保護，所以造成許多無法彌補的遺憾。」小商人也說，歡迎各位持續給他創作，而由他來掛上廣告。
而對於小商人這樣的行為，是否會觸犯法律？律師劉韋廷就提到，這招可以看出小商人的高明，幾乎可以逃過台美的刑罰，因為根據中華民國刑法第7條的規定，我國國民犯下第5條和第6條所列舉的犯罪以外，且最輕本刑為3年以上有期徒刑的犯罪，不管犯罪地在國內還是國外，都適用我國刑法，除非該罪名在犯罪發生的國家是不處罰的，此時應尊重他國主權，就不會用台灣刑法來追訴。
劉韋廷說，小商人的行為涉台灣個人資料保護法，但個資法僅規定處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣一百萬元以下罰金，且此法並未定最輕本刑，等於小商人此舉有機會適用美國法律，台灣刑法無法對其開罰。而目前相關法務機關也尚未回應此事。