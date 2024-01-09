菇菇栽培減碳法！種苗所循環利用少排1公噸二氧化碳

台中社區是全台最重要的太空包杏鮑菇及香菇產區，年產量高達2700公噸，占全臺產量半數以上份額，又被稱為「香菇的故鄉」，但菇蕈太空包過往未經妥善回收處理，容易引發環境問題。農業部種苗改良繁殖場透過菇蕈栽培、太空包回收及作物生產三方面的異業整合第一年試辦內容，估計已成功回收使用2560公噸剩餘資材、減少1公噸以上二氧化碳排放。
記者林志怡／台北報導
以往使用後的菇蕈太空包常發生太空包隨意棄置、就地掩埋或露天焚燒等不當處置，也因此衍生環境問題。種苗場表示，所方輔導農民建立低碳永續循環場域，每年執行40公頃玉米採種供應國內種植需求，除成品種子外，也有10到20%玉米穗軸產出，可為良好的菇蕈栽培填充介質，可減少菇包填充所需樹木砍伐與進口料源數量。
此外，種苗場說明，玉米採種栽培田區也進行測試使用合作廠所開發菇包混拌禽畜糞便複合肥料，替代慣行肥料種類，初步測試結果產量良好，能進一步堆疊擴大農業剩餘資源利用，最後香菇木屑可單獨造粒，或與果樹修剪枝條及玉米粉塵渣粕混合壓製生質燃燒粒，此類生質燃料燃燒的二氧化碳排放與植物生長所吸收的二氧化碳平衡，故被視為零排放，屬綠色潔淨再生能源。
種苗場提到，透過異業整合的生產方式調整，可有效應對區域性使用後太空包、果樹枝條、禽畜糞及植物渣粕等大宗農業剩餘資源開發利用，後續將持續擴大試辦規模，與建立商業運轉模式推行至其他菇蕈產區，並透過科學量測方法估算驗證可實現減少二氧化碳排放之環境效益，提升農業淨零減排參與。