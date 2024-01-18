蕭敬騰甜蜜揭差14歲婚姻生活！唯一責怪老婆「太早出生」
36歲金曲歌王蕭敬騰去年6月，向愛情長跑16年的經紀人Summer（林有慧）求婚成功。外界對於兩人相差14歲的姐弟戀不看好，蕭敬騰近日接受專訪時分享兩人婚姻生活，他唯一心疼的是，老婆太早出生，「妳為什麼要這麼早出生？會不會等太久？」
記者薛羽彤／綜合報導
蕭敬騰和Summer最近接受《一条》專訪，蕭敬騰談到這段差了14歲的姐弟戀，當時19歲的蕭敬騰對Summer一見鍾情，他認為年齡不是問題，還透露Summer私下很幼稚、很可愛，「我只有怪她：『妳為什麼要這麼早出生？妳等我會不會等太久？』」此外，兩人不公開戀情的原因，一方面是為了事業，另一方面也怕年齡差距被議論，但蕭敬騰仍選擇公開關係，就是想給Summer一個承諾，「我要在她50歲以前完成我們之間確認的關係。」
如今兩人正式升格夫妻，蕭敬騰表示「非常完整、很踏實，一切都是我期盼已久的生活。」之前忙於工作的他，現在學會慢下腳步，夫妻倆會一起聽聽爵士樂、一起吃美食與運動，或是去世界各個角落走走，他希望的是除了工作以外，彼此能夠開開心心的過生活。
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