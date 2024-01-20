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韓星衝警局自首！歌手NEW CHAMP：沒吸過毒吸吸看　蹭流量被罵爆

▲NEW CHAMP為了蹭流量，謊稱衝進警局自首吸毒被罵翻。（圖／NEW CHAMP IG）
▲NEW CHAMP為了蹭流量，謊稱衝進警局自首吸毒被罵翻。（圖／NEW CHAMP IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓演藝圈昨（19）日爆出1名30多歲的「知名饒舌歌手」衝到報勳部（韓國軍事行政部門，主要業務就有關愛國者及退役軍人相關的政策立案及實施）表示要找警察自首吸毒，一名37歲的歌手NEW CHAMP立即蹭新聞，表示：「是我！對不起！」結果引來撻伐，他趕緊道歉不該開玩笑，事後卻沾沾自喜「粉絲量變多」，引起公憤。

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▲NEW CHAMP為了宣傳新歌謊稱吸毒。（圖／NEW CHAMP IG）
▲NEW CHAMP為了宣傳新歌謊稱吸毒。（圖／NEW CHAMP IG）
一名30多歲的歌手19日一大早突然衝進首爾龍山區的報勳部，對執勤的警察說：「這裡是警察局嗎？我要自首吸毒！」警察表示該歌手語無倫次，表達的內容難以聽懂，認為他情況嚴重，便把他送至臨近派出所安置。

警察懷疑該歌手吸毒可能性高，先以涉嫌違反《毒品類管理法》進行立案前的調查，警方表示：「雖然有人吸毒自首，但身分和事件相關內容仍要確認。」為了避免李善均事件再上演，警方此次小心翼翼，不再隨意透露涉嫌人個資，但據悉該歌手目前是「仍活躍於業界」的Rapper。

▲NEW CHAMP道歉表示不開亂開玩笑。（圖／NEW CHAMP IG）
▲NEW CHAMP道歉表示不開亂開玩笑。（圖／NEW CHAMP IG）
過沒多久，饒舌歌手NEW CHAMP就分享該新聞表示：「是我！對不起！孩子們！因為我推了新歌，想說以吸毒當噱頭就去吸吸看，我就去自首了！」但報導中的當事人並非NEW CHAMP，NEW CHAMP也非「活躍中的線上歌手」，他因此被罵翻，為此PO文道歉，表示不該亂開玩笑，「讓大家感到不愉快的話，真的很抱歉」。

NEW CHAMP的IG粉絲數因此事增加，他擷取IG限時動態觀看頁面，開心表示：「為什麼關注數反而增加了呢？」再度引起網友撻伐，登上熱搜，成功蹭到一波討論。此外，真正到報勳部自首吸毒的歌手，警方仍在調查中，未公布其身分。

NEW CHAMP於2010年出道，曾與Secret、B.A.P同門。他曾參加饒舌選秀節目《Show Me The Money》，名氣普普，今以負面新聞成功被大眾認識。

▲NEW CHAMP因為IG粉絲數變多感到開心。（圖／NEW CHAMP IG）
▲NEW CHAMP因為IG粉絲數變多感到開心。（圖／NEW CHAMP IG）
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