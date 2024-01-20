韓星衝警局自首！歌手NEW CHAMP：沒吸過毒吸吸看　蹭流量被罵爆

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警察懷疑該歌手吸毒可能性高，先以涉嫌違反《毒品類管理法》進行立案前的調查，警方表示：「雖然有人吸毒自首，但身分和事件相關內容仍要確認。」為了避免李善均事件再上演，警方此次小心翼翼，不再隨意透露涉嫌人個資，但據悉該歌手目前是「仍活躍於業界」的Rapper。
過沒多久，饒舌歌手NEW CHAMP就分享該新聞表示：「是我！對不起！孩子們！因為我推了新歌，想說以吸毒當噱頭就去吸吸看，我就去自首了！」但報導中的當事人並非NEW CHAMP，NEW CHAMP也非「活躍中的線上歌手」，他因此被罵翻，為此PO文道歉，表示不該亂開玩笑，「讓大家感到不愉快的話，真的很抱歉」。
NEW CHAMP的IG粉絲數因此事增加，他擷取IG限時動態觀看頁面，開心表示：「為什麼關注數反而增加了呢？」再度引起網友撻伐，登上熱搜，成功蹭到一波討論。此外，真正到報勳部自首吸毒的歌手，警方仍在調查中，未公布其身分。
NEW CHAMP於2010年出道，曾與Secret、B.A.P同門。他曾參加饒舌選秀節目《Show Me The Money》，名氣普普，今以負面新聞成功被大眾認識。
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