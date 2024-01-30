提升駕駛體驗 鎧俠推出業界首款UFS 4.0版汽車應用

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鎧俠率先引進 UFS 技術，持續推動技術發展。全新 UFS 4.0 版裝置將鎧俠創新的 BiCS FLASH 3D 快閃記憶體和控制器整合於 JEDEC 標準封裝中。UFS 4.0 整合 MIPI M-PHY 5.0 和 UniPro 2.0，並支援高達每通道每秒 23.2 十億位元 (Gbp/s) 或每部裝置 46.4 Gbp/s 的理論介面速度。UFS 4.0 與 UFS 3.1 向下相容。
全新鎧俠裝置支援高速連結啟動序列 (HS-LSS) 功能，使裝置和主機之間的連結啟動 (M-PHY 和 UniPro 初始化序列) 能以快於傳統 UFS 的 HS-G1 A 級速率 (每秒 1248 百萬位元) 執行。與傳統方法相比，預期將使連結啟動時間縮短約 70%。
全新 UFS 4.0 版裝置支援進階特色和功能，可滿足嚴苛的汽車應用要求，包括：
．重新整理功能：更新降級的資料以改善資料可靠性，即使在嚴苛、高要求的車內環境也能防止資料損毀。
．高階自我診斷功能：讓使用者能夠從 UFS 裝置檢視重要資訊，以便採取預防措施。
全新鎧俠裝置推出 128、256 和 512 十億位元組 (GB) 的容量，支援廣泛的溫度範圍，符合 AEC-Q100 Grade2 要求，提供增強的可靠性功能，滿足複雜的汽車應用需求。相關連結：https://tw.kioxia.com/zh-tw/business/memory/automotive.html