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提升駕駛體驗 鎧俠推出業界首款UFS 4.0版汽車應用

▲ 記憶體模組廠鎧俠今日宣布，推出業界首款汽車應用嵌入式快閃記憶體裝置。（圖／鎧俠提供）
▲ 記憶體模組廠鎧俠今日宣布，推出業界首款汽車應用嵌入式快閃記憶體裝置。（圖／鎧俠提供）

記者金武鳯/綜合報導

全球記憶體解決方案領導者鎧俠株式會社，今日宣布為業界首款通用快閃記憶體 (UFS) 4.0 版提供樣品，這是專為汽車應用設計的嵌入式快閃記憶體裝置。這些全新高效能裝置，以小型封裝提供快速的嵌入式儲存傳輸速度，專為車載資通訊、資訊娛樂系統及 ADAS等各種新一代汽車應用打造。

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鎧俠表示，全新UFS4.0版產品效能的提升 ， 包括大約 +100% 的循序讀取速度，以及大約 +40% 的循序寫入速度，使汽車應用得以利用 5G 連線優勢，縮短系統啟動時間，不但提升推動汽車應用發展，並提供更好的使用者體驗。

鎧俠率先引進 UFS 技術，持續推動技術發展。全新 UFS 4.0 版裝置將鎧俠創新的 BiCS FLASH 3D 快閃記憶體和控制器整合於 JEDEC 標準封裝中。UFS 4.0 整合 MIPI M-PHY 5.0 和 UniPro 2.0，並支援高達每通道每秒 23.2 十億位元 (Gbp/s) 或每部裝置 46.4 Gbp/s 的理論介面速度。UFS 4.0 與 UFS 3.1 向下相容。

全新鎧俠裝置支援高速連結啟動序列 (HS-LSS) 功能，使裝置和主機之間的連結啟動 (M-PHY 和 UniPro 初始化序列) 能以快於傳統 UFS 的 HS-G1 A 級速率 (每秒 1248 百萬位元) 執行。與傳統方法相比，預期將使連結啟動時間縮短約 70%。

全新 UFS 4.0 版裝置支援進階特色和功能，可滿足嚴苛的汽車應用要求，包括：

．重新整理功能：更新降級的資料以改善資料可靠性，即使在嚴苛、高要求的車內環境也能防止資料損毀。

．高階自我診斷功能：讓使用者能夠從 UFS 裝置檢視重要資訊，以便採取預防措施。

全新鎧俠裝置推出 128、256 和 512 十億位元組 (GB) 的容量，支援廣泛的溫度範圍，符合 AEC-Q100 Grade2 要求，提供增強的可靠性功能，滿足複雜的汽車應用需求。相關連結：https://tw.kioxia.com/zh-tw/business/memory/automotive.html



 


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