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上份工作沒滿3個月離職！女跳槽面試怕爆　內行揭關鍵：仍穩錄取

▲不少上班族即將在年後轉職，屆時會被面試官提問許多棘手的問題。（示意圖／取自Pexels）
▲不少上班族即將在年後轉職，屆時會被面試官提問許多棘手的問題。（示意圖／取自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

春節連假來到尾聲，不少上班族開工之後準備要提離職，接下來也準備轉換跑道，或是休息已久的待業者也要找新工作，屆時都會被面試官拷問許多棘手的問題。而當自己上份工作的經歷不久時，常常就會被問「上份工作為何做不久」的問題。就有網友分享「上個月工作經歷只有三個月，想問這種工作經驗需要寫進履歷表嗎？」貼文引起熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「之前畢業之後找了一份正職的工作，但是因為各方考量，覺得這份工作不太適合我，所以做不到三個月就離職了，因為工作經歷太短，很害怕寫進履歷的話，去別家公司會被扣分，想請問大家會把未滿三個月的工作經驗寫在履歷上嗎？如果不寫的話，下一個雇主查勞保資料能不能看到啊？」

▲面試中的眉眉角角要特別注意。（示意圖／取自photo AC）
▲網友因為上份工作「不到三個月」就離職，不知道是否該將此工作經歷放進履歷表當中。（示意圖／取自photo AC）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我個人是不會寫，就想好空窗期都在幹嘛就可以了」、「空窗期的部分有進修、家庭因素等等，解釋得好的話不需要寫，新公司看不到你的勞保資料的」、「我覺得不要寫，只要合理解釋空窗期所在幹嘛，專業度、工作能力夠的話仍然可以錄取喔！」

而事實上，104人力銀行的問答專區也曾經有網友提問過類似問題，當時有不少人資給出專業解答「雖然剛畢業的工作經歷很短，但建議還是列在履歷中，因為這些工作經驗仍然可以顯示您的能力跟經驗，碰到不適應的情況，在初入社會是可以理解的，清楚向人資表達經過這種短暫的歷練，更加地知道自己的目標跟方向。」

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲資深人資建議其實可以寫上，畢竟是新鮮人還在「摸索階段」都可以理解，但向人資解釋會變成「經過嘗試後更清楚自己的目標與方向」。（示意圖／取自photoAC）
對於勞保跟健保的紀錄問題，「以前公司的人資看得到您過去的勞健保的退保日期，個資法2012年10月1日上路後，就只有你自己能看得到這資料，這點大家就可以不要擔心」，人資建議「如果這份工作跟下一份工作有產生相關聯，那還是建議寫上，因為捨棄掉相關經驗就也會蠻可惜，但如果是不相關的產業，不想寫也沒關係囉！」

至於以現在的職場環境，怎麼樣的任職時間相對合適？資深人資也建議，如果你是還沒出社會的新鮮人，建議學生時期一定要去實習或者打工，因為在這過程中就能摸索自己是否喜歡這份工作；而C Channel執行長Allen張倫維則表示，35歲前建議以2至3年換工作為基礎，較不建議低於2年內就換工作；35歲之後則是5年為一個週期最佳！
 

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