上份工作沒滿3個月離職！女跳槽面試怕爆　內行揭關鍵：仍穩錄取

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我個人是不會寫，就想好空窗期都在幹嘛就可以了」、「空窗期的部分有進修、家庭因素等等，解釋得好的話不需要寫，新公司看不到你的勞保資料的」、「我覺得不要寫，只要合理解釋空窗期所在幹嘛，專業度、工作能力夠的話仍然可以錄取喔！」
而事實上，104人力銀行的問答專區也曾經有網友提問過類似問題，當時有不少人資給出專業解答「雖然剛畢業的工作經歷很短，但建議還是列在履歷中，因為這些工作經驗仍然可以顯示您的能力跟經驗，碰到不適應的情況，在初入社會是可以理解的，清楚向人資表達經過這種短暫的歷練，更加地知道自己的目標跟方向。」
對於勞保跟健保的紀錄問題，「以前公司的人資看得到您過去的勞健保的退保日期，個資法2012年10月1日上路後，就只有你自己能看得到這資料，這點大家就可以不要擔心」，人資建議「如果這份工作跟下一份工作有產生相關聯，那還是建議寫上，因為捨棄掉相關經驗就也會蠻可惜，但如果是不相關的產業，不想寫也沒關係囉！」
至於以現在的職場環境，怎麼樣的任職時間相對合適？資深人資也建議，如果你是還沒出社會的新鮮人，建議學生時期一定要去實習或者打工，因為在這過程中就能摸索自己是否喜歡這份工作；而C Channel執行長Allen張倫維則表示，35歲前建議以2至3年換工作為基礎，較不建議低於2年內就換工作；35歲之後則是5年為一個週期最佳！