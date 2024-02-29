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去角質搓出「皮屑」不是角質！名醫破解迷思：去過頭反害膚質敏感

▲民眾以為去角質搓出的「皮屑」就是角質，越搓越開心，醫師提醒去過頭反而傷害肌膚。（示意圖／取自photo AC）
▲民眾以為去角質搓出的「皮屑」就是角質，越搓越開心，醫師提醒去過頭反而傷害肌膚。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

民眾都聽過「去角質」，許多保養品宣稱去角質有助皮膚透亮，並減少粉刺和痘痘產生，對此醫師表示，角質過度增生確實會使皮膚暗沉，去角質能增加亮度，但效果難以持久，而粉刺、痘痘生成主因也不是老廢角質堆積，若皮膚健康，本身就有去角質功能，不用刻意去角質。

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皮膚科開業醫師邱品齊說，角質層位於皮膚最外部，由角質細胞和疏水的脂質組成，能有效阻擋外部病原體入侵身體，也能保持體內水分平衡；健康的角質細胞會緊密堆疊，保持適當的水分含量，使皮膚看來光滑有光澤，相反若角質層代謝異常，可能導致角質過度增生，使皮膚暗沉、脫屑和粗糙。 

邱品齊表示，角質層在皮膚表面並非完全平滑，容易造成光線反射不一，導致視覺亮度下降，而經去角質後，角質層會較為平整、薄透，視覺上的確能增加亮度，但這只是短暫效果，很快會隨角質層累積再回到原來樣貌。

▲秋冬需要更加保濕，以免造成皮膚乾燥、脫皮和缺乏彈性，但醫師提醒千萬別用熱水洗臉。（圖／Shutterstock）
▲角質層位於皮膚最外部，能有效阻擋外部病原體入侵身體，也能保持體內水分平衡。（圖／Shutterstock）
此外，造成粉刺和痘痘原因很多，主要是毛囊開口處阻塞所致，一般去角質僅能消除最外層的角質，無法深入解決毛囊開口處的阻塞，而市售某些酸類產品雖可改善痘痘生成，但因每家產品配方差異大，效果也不盡相同，所以若把致痘原因都歸咎於老廢角質堆積，問題恐怕難以斷根。 

邱品齊也說，正常成年人的角質細胞代謝週期約28天，當基底層生成新細胞後，會持續向外推進，使最外層的老廢角質細胞從皮膚表面脫落，所以只要維持皮膚健康，搭配適當的清潔，皮膚本身就有去角質功能，無須額外進行去角質。

另邱品齊指出，人為去角質可加速汰換老廢角質細胞，使皮膚暫時柔嫩，然而一旦過度去角質，將影響皮膚的屏障與免疫功能，反而容易造成皮膚敏感、乾燥、脫屑、泛紅。

邱品齊也說，市售凝膠類去角質產品，某些含有高分子膠質及陽離子型界面活性劑，在酸性配方中均勻混合後，塗抹於皮膚上搓揉時，將自然產生沈澱物，所以這些屑屑並非老廢角質，民眾別被行銷誤導。 

 食藥署提醒，過度去角質會使皮膚對於外在環境的防禦力下降，反而容易造成傷害，因此有痘痘、粉刺等問題，應先洽詢皮膚科醫師評估情況再做適合處理。 

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