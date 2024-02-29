去角質搓出「皮屑」不是角質！名醫破解迷思：去過頭反害膚質敏感

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邱品齊表示，角質層在皮膚表面並非完全平滑，容易造成光線反射不一，導致視覺亮度下降，而經去角質後，角質層會較為平整、薄透，視覺上的確能增加亮度，但這只是短暫效果，很快會隨角質層累積再回到原來樣貌。
此外，造成粉刺和痘痘原因很多，主要是毛囊開口處阻塞所致，一般去角質僅能消除最外層的角質，無法深入解決毛囊開口處的阻塞，而市售某些酸類產品雖可改善痘痘生成，但因每家產品配方差異大，效果也不盡相同，所以若把致痘原因都歸咎於老廢角質堆積，問題恐怕難以斷根。
邱品齊也說，正常成年人的角質細胞代謝週期約28天，當基底層生成新細胞後，會持續向外推進，使最外層的老廢角質細胞從皮膚表面脫落，所以只要維持皮膚健康，搭配適當的清潔，皮膚本身就有去角質功能，無須額外進行去角質。
另邱品齊指出，人為去角質可加速汰換老廢角質細胞，使皮膚暫時柔嫩，然而一旦過度去角質，將影響皮膚的屏障與免疫功能，反而容易造成皮膚敏感、乾燥、脫屑、泛紅。
邱品齊也說，市售凝膠類去角質產品，某些含有高分子膠質及陽離子型界面活性劑，在酸性配方中均勻混合後，塗抹於皮膚上搓揉時，將自然產生沈澱物，所以這些屑屑並非老廢角質，民眾別被行銷誤導。
食藥署提醒，過度去角質會使皮膚對於外在環境的防禦力下降，反而容易造成傷害，因此有痘痘、粉刺等問題，應先洽詢皮膚科醫師評估情況再做適合處理。