知名女星產後憂鬱！女性5到8成生娃後情緒低潮　若持續2週快就醫

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不過，若低落情緒持續2週以上，要小心是產後憂鬱症，患者常會莫名掉淚，有無法照顧好寶寶的強烈罪惡感，且置身在寶寶周圍時，會感到焦慮、不安，或深信自己是「壞媽媽」，甚至產生自傷或傷害寶寶的念頭，一旦嚴重到產生妄想或幻聽，將提高殺嬰風險，需立刻就醫，甚至住院治療。
針對產後憂鬱的治療，林月屏指出，症狀輕到中度的個案，會以認知行為治療及人際心理治療為主，中重度個案則建議服用抗憂鬱劑，例如選擇性血清素回收劑、正腎上腺素與血清素回收抑制劑等，擔心藥物副作用或難治型個案會建議電氣痙攣治療。
至於孕期憂鬱的個案，若擔心藥物造成寶寶畸胎或未來生長發育，或產後婦女有哺乳的考量，則可考慮重複經顱磁刺激治療，總之，從孕期到產後，如有相關症狀，隨時都可介入治療。
對於親友該如何協助，林月屏建議，第一要學會辨認憂鬱症狀；第二需要傾聽其擔憂，並給予適當回應，像是「寶寶睡了妳也睡不著，在想什麼呢？」；第三是有效支持，主動提出協助家務或幫忙照看寶寶1到2小時，讓媽媽可休息片刻；第四是介入，當觀察到明顯憂鬱症狀，應主動提供就醫資訊，最好陪伴看診，若因擔心寶寶不想就醫，應盡力說服媽媽，要照顧好自己，才能照顧好寶寶。
林月屏表示，世上沒有完美媽媽，但所有媽媽都可以好好抱寶寶，一起玩、一起哭，也希望每位千辛萬苦成為母親的女性，都能在心身各方面得到最好照顧。