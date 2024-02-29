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知名女星產後憂鬱！女性5到8成生娃後情緒低潮　若持續2週快就醫

▲女性產後因雌激素下降，5到8成會出現失眠、焦慮或輕微情緒低落，若低落情緒持續2週以上，要小心是產後憂鬱症。（示意圖／取自photo AC）
▲女性產後因雌激素下降，5到8成會出現失眠、焦慮或輕微情緒低落，若低落情緒持續2週以上，要小心是產後憂鬱症。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

現代女性面臨職場、家庭壓力兩頭燒，產後憂鬱的個案屢見不鮮，知名女星陳意涵日前便坦承，生完女兒後罹患憂鬱症，調適數月才好轉，讓粉絲好生心疼。醫師表示， 親友應適時給予支持，包括辨識憂鬱症狀、傾聽心中擔憂、提供家務協助、轉告醫療資訊等，更有助媽媽走出憂鬱泥沼。

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台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師林月屏說，女性產後因雌激素下降，5到8成會出現失眠、焦慮或輕微情緒低落，但仍保有對正向事物的快樂感受，這點與嚴重憂鬱症病人不同，尤其在逐漸適應小孩作息後，或具有良好支持系統，症狀通常可在10天內緩解。

▲陳意涵在《小曉》中演出崩潰母親，私下卻是「冷靜派」媽媽。（圖／記者陳明中攝影）
▲一向充滿活力的陳意涵，在生完女兒「剉冰」後也引發產後憂鬱。（圖／記者陳明中攝影）
不過，若低落情緒持續2週以上，要小心是產後憂鬱症，患者常會莫名掉淚，有無法照顧好寶寶的強烈罪惡感，且置身在寶寶周圍時，會感到焦慮、不安，或深信自己是「壞媽媽」，甚至產生自傷或傷害寶寶的念頭，一旦嚴重到產生妄想或幻聽，將提高殺嬰風險，需立刻就醫，甚至住院治療。

針對產後憂鬱的治療，林月屏指出，症狀輕到中度的個案，會以認知行為治療及人際心理治療為主，中重度個案則建議服用抗憂鬱劑，例如選擇性血清素回收劑、正腎上腺素與血清素回收抑制劑等，擔心藥物副作用或難治型個案會建議電氣痙攣治療。

至於孕期憂鬱的個案，若擔心藥物造成寶寶畸胎或未來生長發育，或產後婦女有哺乳的考量，則可考慮重複經顱磁刺激治療，總之，從孕期到產後，如有相關症狀，隨時都可介入治療。

對於親友該如何協助，林月屏建議，第一要學會辨認憂鬱症狀；第二需要傾聽其擔憂，並給予適當回應，像是「寶寶睡了妳也睡不著，在想什麼呢？」；第三是有效支持，主動提出協助家務或幫忙照看寶寶1到2小時，讓媽媽可休息片刻；第四是介入，當觀察到明顯憂鬱症狀，應主動提供就醫資訊，最好陪伴看診，若因擔心寶寶不想就醫，應盡力說服媽媽，要照顧好自己，才能照顧好寶寶。

林月屏表示，世上沒有完美媽媽，但所有媽媽都可以好好抱寶寶，一起玩、一起哭，也希望每位千辛萬苦成為母親的女性，都能在心身各方面得到最好照顧。

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