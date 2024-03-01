特企／滋賀一世舉辦近江牛美食盛宴　台日飲食文化交流再升級

林右昌部長提到： 「非常感謝滋賀一世與近江牛協會舉辦本次活動，這是他第三次受邀參加近江牛推廣活動，從美食文化中建立緊密的日台交流。今年2月初我在京都旅行時，專程前往近江八幡市品嚐這美味的近江牛。也感謝協會能提供這麼優質、美味的和牛給台灣，讓越來越多的台灣人喜愛近江牛。」
片山代表提到：「台灣自解禁『日本和牛』以來，已成為日本出口和牛的第一大國。近江牛作為日本三大和牛之一，在台灣的知名度也不斷提升。我們將繼續努力推廣『和牛』等日本優質產品，以強化日台之間的文化和商業聯繫。」
此次活動邀請了眾多業界領袖和知名企業家出席，其中包括中華民國三三企業交流會林伯豐理事長。林理事長在活動中表示，他對近江牛的品質和口感十分喜愛，平時宴客送禮也經常使用近江牛，把這樣的美味分享給好朋友們，因此對近江牛表達了衷心的支持。
由台北大倉久和大飯店的專業廚師團隊精心設計了以近江牛為主題的菜餚，用中式、日式、西式的不同料理手法，呈現近江牛獨有的風味和香氣，有別於一般的和牛料理，讓賓客們驚喜連連、讚不絕口。
小西市長在演講中不僅介紹了近江八幡市的美麗自然景觀和豐富歷史，還強調了近江牛在當地文化中的重要地位，也希望透過推廣活動可以把近江牛推廣到台灣每一個角落。澤井隆男理事長則深入介紹了近江牛的歷史和特性，特別提到母牛肉質的細膩香氣和口感。
滋賀一世創辦人謝德立提到：「我們滋賀一世已經是第四年代表近江牛輸出協會，在台灣舉辦近江牛推廣活動，這四年來收到許多朋友及餐廳通路的喜愛，作為日本三大和牛之一的近江牛，銷售量在台灣能夠快速的成長，證明台灣消費者除了愛吃以外更是懂吃，除了入口即化的和牛，也開始追求口感以外的風味和香氣。」
軒榮科技作為全台最大的近江牛進口商，透過此次活動再次證明了其在推廣日本優質和牛文化方面的努力和成就。此次活動不僅為與會嘉賓提供了一場視覺和味覺的盛宴，更進一步加深了台灣與日本在飲食文化上的交流與合作，隨著近江牛在台灣市場的持續熱銷，軒榮科技期待未來能夠繼續為台灣帶來更多高品質的和牛選擇，進一步鞏固台日之間的美食友誼。
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