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驢子餐廳推新菜單！4人同行打卡送烤雞　渥達尼斯升級2星後亮新菜

▲華泰大飯店集團旗下的「驢子餐廳」目前有兩間分店，3月開始餐廳重塑品牌定位，標榜「忠於原味、崇尚自然的義式餐廳」，並推出4月底前4人同行有送烤雞活動。（圖／記者葉盛耀攝）
▲華泰大飯店集團旗下的「驢子餐廳」目前有兩間分店，3月開始餐廳重塑品牌定位，標榜「忠於原味、崇尚自然的義式餐廳」，並推出4月底前4人同行有送烤雞活動。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接春季，餐廳紛推新菜。華泰大飯店集團旗下的「驢子餐廳」目前有兩間分店，包含台北市東區 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居一樓，以及中山區春大直商場三樓。「驢子餐廳」重塑品牌定位，標榜「忠於原味、崇尚自然的義式餐廳」，嚴選新鮮食材，以及自製義大利麵，輔以台灣首屈一指的JOSPER烤箱爐烤技術。並推出4月底前4人同行，皆達低消並於IG打卡，將送烤半雞一份。另外，Hotel Mvsa慕舍酒店的Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊去（2023）年從一星升級為米其林二星，也從即日起推出春季新品。

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「驢子餐廳」新菜單堅持選用在地時令食材，不過度烹調，透過食材之間的堆疊，呈現料理豐美的原味。像是前菜「布拉塔起司、糖漬培根與自製蕃茄果醬、炭烤麵包」，也就是是義大利經典前菜Bruschetta，在烤過的麵包放上Burrata Cheese，與搭配糖漬培根、蕃茄果醬等，酥脆麵包混合酸香濃郁的配料，酸甜開胃。

▲「布拉塔起司、糖漬培根與自製蕃茄果醬、炭烤麵包」即是義大利經典前菜「Bruschetta」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「布拉塔起司、糖漬培根與自製蕃茄果醬、炭烤麵包」即是義大利經典前菜「Bruschetta」。（圖／記者葉盛耀攝）
此次「驢子餐廳」更有多道令人驚豔的義大利麵，因為使用自家製麵機來製作Ｑ實有勁的各式義大利麵條。例如「羅勒鮮菇貓耳朵麵」，自製貓耳朵麵，搭配綜合炒菇與青醬拌炒，尤其還配上堅果碎與Ricotta Cheese，吃起來香濃卻不膩，尤其堅果相當畫龍點睛，製造了多重豐富的口感。

▲「羅勒鮮菇貓耳朵麵」以自製貓耳朵麵加上濃郁青醬，吃起來香濃重口味卻相當宜人。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「羅勒鮮菇貓耳朵麵」以自製貓耳朵麵加上濃郁青醬，吃起來香濃重口味卻相當宜人。（圖／記者葉盛耀攝）
排餐主菜選擇也相當多，像是「羅馬風燉小牛膝」，也是傳統義大利菜之一，在當地每個餐廳與家庭都有自己的獨門配方，驢子主廚將煎上色的牛膝，與番茄、百里香、雞湯、白酒與牛骨汁等一同燉煮數小時，牛肉軟嫩入口即化；「瘋狂之水燉煮海鮮與海虎蝦」拿坡里經典的漁夫料理，主廚選用金目鱸魚與各種食材一起以小火燉煮，「橄欖」帶有果香的鹹味、「鯷魚」帶有鮮味的鹹味、「酸豆」帶有草本香氣的酸鹹，「風乾番茄」燉煮後的微酸，以及「魚湯」淡雅的甜味，再搭配煎烤海虎蝦與小捲的香氣，味道充分融合豐富有層次。

▲「羅馬風燉小牛膝」也是傳統義大利菜之一，裡頭的牛膝肉塊相當軟嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「羅馬風燉小牛膝」也是傳統義大利菜之一，裡頭的牛膝肉塊相當軟嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
為歡慶驢子餐廳新菜上市，期間限定「四人同行送烤雞」，4月30日前至驢子餐廳消費且皆達到每人低消800元，於個人 IG 發布限時動態，上傳本次於驢子餐廳歡聚照片或影片，標記四名朋友，並「提及」lidiotdonkey，即享「托斯卡尼式烤半雞」乙份。另外週間也有限定午間套餐，凡點選主餐或飯麵品項，即可加價200元，享季節沙拉、每日例湯、美式咖啡或馨香茶各乙份。

▲四人同行皆達低消，且於IG上打卡，將送上香嫩多汁的烤半雞。（圖／記者葉盛耀攝）
▲四人同行皆達低消，且於IG上打卡，將送上香嫩多汁的烤半雞。（圖／記者葉盛耀攝）
Hotel Mvsa慕舍酒店的Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊自2020年開幕即連續三年榮獲米其林一星榮耀，2023年更摘下二星殊榮，即日起也推出春季新品料理，主廚David Yárnoz特別選用屏東六堆部落的台灣原生種黑豬等各式新食材，推出全新菜色，且凡預訂晚間主廚套餐，每人贈酒店8樓的空中酒吧 Lounge Vino限定特調乙杯，邀請賓客餐後小酌。

而新菜色中的「黑珍珠」，即是選用屏東六堆部落的台灣原生種黑豬所做出，此為本土黑豬，經飼養期15個月，過程中不打抗生素、不添加瘦肉精，豬隻們在陽光下放風打滾，還需聽古典音樂，造就不輸伊比利豬與鹿兒島豬的肉質風味，Chef做法是先將豬肉以藍紋乳酪浸漬24小時，低溫烹調後煎至外酥內多汁，上方輕刨松露片飄落點綴，吃時可沾佐香醇濃郁的半釉汁，更顯六堆黑豬溫潤，或搭配蒜泥太妃糖醬，更增香甜韻味。

▲「黑珍珠」選用屏東六堆部落的台灣原生種黑豬所做出，還搭上松露與兩種醬汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「黑珍珠」選用屏東六堆部落的台灣原生種黑豬所做出，還搭上松露與兩種醬汁。（圖／記者葉盛耀攝）
至於「慢舞洋蔥」這道菜，則選用洋蔥球莖的中心部位，加入鹽、奶油調味，低溫慢烤一小時，底層鋪著青豆仁、橄欖油、經油炸的蒜頭與奶油混合打成的醬汁，還撒花生粉，猶如花朵綻放的洋蔥，搭配淡菜與烏賊製成的澄清湯，有著好似台灣海鮮湯那樣的親切風味，又不失西洋料理的細緻與多層次表現。渥達尼斯磨坊的餐價為午間限定經典套餐3,680元+10%，晚間則有主廚套餐（午間也可點用）5,380元+10%，另有蔬食套餐3,280元+10%。

▲外形相當雅緻吸睛的「慢舞洋蔥」，選用洋蔥球莖的中心部位來製作。（圖／記者葉盛耀攝）
▲外形相當雅緻吸睛的「慢舞洋蔥」，選用洋蔥球莖的中心部位來製作。（圖／記者葉盛耀攝）
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