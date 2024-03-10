停車場驚見神秘梯子！他困惑「僅2階怎爬」 眾秒懂：防災情擴大
現在的新社區或是大賣場，幾乎都設有停車場，提供住戶或顧客停放車輛。不過就有民眾在一處地下停車場，看到一個只有兩階的神秘小梯子，不禁困惑是幹嘛用的。現場畫面曝光後，隨即有不少人看出「真實用途」：避免災情擴大！
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團「爆廢1公社」發文，提到自己在一處地下停車場，看見水泥柱上的兩面分別嵌入了黑黃相間的鐵梯，而且僅有2小階，從柱子約一半高的地方連接到地上，完全不能攀爬，讓當事人不禁困惑「這梯子是什麼用途？有人知道嗎？」
貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，其中更有網友點出真實用意「保護裡面紅色管，那個如果撞歪，壓力洩漏，整個地下室都會噴消防泡沫」、「怕粗心駕駛撞到消防管線」、「防止消防管被三寶撞到的措施」。
事實上這個說法，從當事人拍到的照片中就可得到證實，因為後方另一個柱子旁有兩個直立的汙水管，旁邊也同樣有漆上黑黃相間色澤的直立防撞鐵桿存在。此外也有苦主表示：「前兩年我在家地下室才有人撞到這隻，滿地泡泡」、「醫院地下停車場轉角及消防管線常常被撞歪」、「怕管線被三寶一撞破，大量水量爆出，其他車子都遭殃了，寧可讓三寶自己車損，也要避免災情擴大」。