全台美甲美睫破3500家！5年銷售額狂增1.2倍　專家：愛美商機噴發

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住商機構企畫研究室執行總監徐佳馨表示，年輕人流行微型創業，美甲美睫具有成本低、工時彈性、客戶需固定回流，黏著度高等特色，相當適合創業，近年成為市場新顯學，這類業種因為所需面積小，甚至不需在一樓營業，日後有機會成為微型店面或閒置空間的救星。
美甲美睫業5年增1.2倍，美麗行業潛力不容小覷
據財政部統計處最新資料，美甲美睫業2023年家數已達3523家，銷售額則約30億元，兩者與2018年數據相比，成長幅度皆達1.2倍以上。以六都區域來看，台北市不管是家數、銷售額都是全台之最，不過家數、銷售額5年漲幅在六都中都敬陪末座。反觀新北市的2023年家數達457家，5年來成長超過1.5倍，漲幅冠居六都，顯示區域內美甲美睫業仍屬高速成長期。其餘各都成長也十分驚人。
大家房屋企研公關主任賴志昶指出，北市作為時尚訊息的首善之都，民眾對於新事物嚐鮮意願高，加上消費能力強，營業總金額等都傲視各都，不過近年訊息快速，為開拓新市場，不乏有年輕人返鄉創業，加上網路推波助瀾，美麗產業潛力不容小覷，而美睫美甲除個人工作室外，亦有和美容、美髮搭配，放大有限空間坪效。
微型創業時興，多角經營成顯學
徐佳馨認為，新時代的年輕人對於人生與工作有獨到想法，讓成本低、彈性大的微型創業在近年大行其道，不過像美甲、美睫這類產業，進入門檻不高，創業者未來勢必面對激烈競爭，身處其中者亦必須要居安思危，避免過度競爭產生負面效果。在前期最好能嚴控成本，甚至採取合作模式經營，客源穩定後逐步擴張，避免因創業時花費太多，當不成老闆還負債累累。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。