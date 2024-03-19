搶清明連假商機 「祖先吃的、人吃的」楓康超市款便便
清明是傳統祭祖掃墓節日，只是現代人生活忙碌，對於如何一一張羅祭祖供品可能很傷腦筋。楓康超市超貼心，針對今年清明連假推出「祖先吃的、人吃的」全交給楓康服務，也就是走一趟楓康，不但祭祖掃墓供品款便便，連假期打牙祭的烤肉餐盒都上架了，方便消費者買回家就能烤著吃，免加工處理，就能享受星級燒肉美味。
記者金武鳯/台中報導
楓康總能開發出「人性化」服務方案，譬如針對現代人忙碌，無法一一張羅拜拜用的祭品，楓康在10年前就獨家推出「地基主套餐」供品，內有大雞腿、滷味和青菜、白飯等，方便現代人對拜拜供品的需求，大獲好評。後來楓康超市又擴大服務，把各式拜拜的商品類型款便便，顧客買回家就能拿上桌祭拜，大大節省時間，又滿足消費者需求，不僅在業界掀起跟風，也為楓康實質衝出業績，迄今已銷售10萬多套，每到節慶日總是供不應求。
楓康超市順應消費趨勢，今年清明連假再提出全新的肉飽飽、魚鮮鮮、菜滿滿三款烤肉餐盒，一次把眾多的美味集中在一起，方便掃墓返家親友在家打牙祭。業者表示，烤肉餐盒有肉品、海鮮和蔬果三種，每種餐盒有六種品項，例如肉飽飽烤肉餐盒內有雞翅、附皮雞五花、雞小里肌、松阪豬和蒜味烤肉片。消費者買回家免加工處理，動手就能燒烤， CP值高。最重要的是，楓康超市把烤肉的繁瑣事簡化了，消費者輕輕鬆鬆，就能享受五星級燒肉美味。
楓康超市肉飽飽、魚鮮鮮、菜滿滿烤肉餐盒，搭配楓康超市推薦的雙面煎烤鍋，只要用休閒瓦斯爐就可以烤，不用再木炭生火、省時又省力、不管居家料理或外出露營烤肉，帶著就走、隨時隨地享受烤肉的樂趣。每周預訂，隔週取貨，數量有限。