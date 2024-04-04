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4月追星／IU、CNBLUE南北開戰！SEVENTEEN、(G)I-DLE接手同歡粉絲

▲IU（左起）、SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、(G)I-DLE本月接力來台會粉絲。（圖／IU IG、SEVENTEEN臉書、(G)I-DLE X）
▲IU（左起）、SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、(G)I-DLE本月接力來台會粉絲。（圖／IU IG、SEVENTEEN臉書、(G)I-DLE X）

記者陳雅蘭／綜合報導

好久不見的IU終於要來啦！她將於4月6日、7日一連2天在台北小巨蛋開唱，同天的高雄還有南韓知名樂團CNBLUE，他們也是連2天登高雄流行音樂中心，北高相當熱鬧。不僅如此，日本知名樂隊King Gnu也在這2天於台北流行音樂中心表演，3組人馬活動票券皆賣光。第一週結束後，第二週仍有大咖韓星接力來台，包含SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、(G)I-DLE等人唱進高雄世運主場，韓流、JPOP魅力非凡。

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除了IU、CNBLUE、SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、(G)I-DLE等南韓歌手；日本天團KAT-TUN成員龜梨和也將四度來台宣傳主演電影《怪物樵夫》，這是他睽違6年再與寶島歌迷同歡，出席的3場《怪物樵夫》影人見面會早已售罄，人氣居高不下。

最愛台灣的韓流帝王Super Junior繼一月的高雄粉絲派對3月的櫻花季後，分隊SJ-L.S.S.成員始源、神童、利特也將於4月20日在林口跟台灣老婆約會。BLACKPINK成員Jisoo的前男友安普賢確定首度訪台，他近日主演的《財閥X刑警》獲得好評，勢必掀起追星熱潮。

日本、南韓藝人4月來台完整資訊：

羊文學演唱會
時間：4月4日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei

MISIA米希亞演唱會（因4／3地震取消）
時間：4月4日（四）19：00
地點：台北國際會議中心TICC

SEVENUS粉絲見面會
時間：4月5日（五）18：00
地點：新北市政府多功能集會堂

CNBLUE演唱會（高雄）
時間：4月5日（五）18：00、4月6日（六）17：00
地點：高雄流行音樂中心

八木勇征粉絲見面會 
時間：4月6日（六）17：00 
地點：Zepp New Taipei 

Xiumin、崔元明、李洗蘊《社長偶像超市》粉絲見面會
時間：4月6日（六）18：00
地點：信義劇場LEGACY MAX

導演品川祐、「大嘴巴」坂本宗華《OUT》映後活動
時間地點：4月6日（六）19：30／國賓長春4廳
時間地點：4月8日（一）19：30／國賓長春4廳
時間地點：4月9日（二）21：00／台北真善美藝術廳

King Gnu演唱會
時間：4月6日（六）19：00、4月7日（日）18：00
地點：台北流行音樂中心

IU演唱會
時間：4月6日（六）19：00、4月7日（日）17：00
地點：台北小巨蛋

ASTRO前成員Rocky粉絲見面會
時間：4月7日（日）18：00
地點：信義劇場LEGACY MAX

2AM演唱會
時間：4月7日（日）18：00
地點：新北市政府多功能集會堂

MAMAMOO玟星演唱會
時間：4月7日（日）17：00
地點：台北國際會議中心TICC

朱智勛、韓孝周《支配物種》台灣線上記者會
時間：4月8日（一）18：20

龜梨和也《怪物樵夫》影人見面會
時間地點：4月11日（四）20：30／松仁威秀影城TITAN廳
時間地點：4月12日（五）19：00／台北京站威秀影城6廳
時間地點：4月13日（六）11：00／台北長春國賓影城A廳

EVNNE演唱會
時間：4月13日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

《GOLDEN WAVE in TAIWAN》高雄拼盤演唱會
卡司：SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、ZEROBASEONE（ZB1）、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、STAYC、(G)I-DLE、NMIXX、JD1、秋英宇
時間：4月13日（六）18：30
地點：高雄國家體育場（世運主場館）

AB6IX簽名會
時間：4月13日（六）16：00
地點：僅中獎者知道

樋口愛演唱會
時間：4月14日（日）18：00
地點：Hana Space花漾展演空間

ONE PACT見面會
時間：4月14日（日）13：00、18：00
地點：CLAPPER STUDIO

孫藝真出席代言活動
時間：4月16日（二）

SUPER JUNIOR-L.S.S.見面會
時間：4月20日（六）18：00
地點：林口體育館

朴信惠見面會
時間：4月20日（六）18：00
地點：CLAPPER STUDIO

白虎見面會
時間：4月20日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei

MAMAMOO輝人演唱會
時間：4月20日（六）18：00、4月21日（日）16：00
地點：台北國際會議中心TICC

Jessica演唱會
時間：4月21日（日）18：00
地點：台大綜合體育館一樓

LUCY演唱會
時間：4月26日（五）19：30
地點：Zepp New Taipei

EXO燦烈見面會
時間：4月27日（六）18：00
地點：林口體育館

森山直太朗
時間：4月27日（六）15：00、18：30
地點：Hana Space花漾展演空間

NCT DREAM簽名會
時間：4月28日（日）
地點：僅中獎者知道

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