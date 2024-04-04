4月追星／IU、CNBLUE南北開戰！SEVENTEEN、(G)I-DLE接手同歡粉絲

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最愛台灣的韓流帝王Super Junior繼一月的高雄粉絲派對、3月的櫻花季後，分隊SJ-L.S.S.成員始源、神童、利特也將於4月20日在林口跟台灣老婆約會。BLACKPINK成員Jisoo的前男友安普賢確定首度訪台，他近日主演的《財閥X刑警》獲得好評，勢必掀起追星熱潮。
日本、南韓藝人4月來台完整資訊：
羊文學演唱會
時間：4月4日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei
MISIA米希亞演唱會（因4／3地震取消）
時間：4月4日（四）19：00
地點：台北國際會議中心TICC
SEVENUS粉絲見面會
時間：4月5日（五）18：00
地點：新北市政府多功能集會堂
CNBLUE演唱會（高雄）
時間：4月5日（五）18：00、4月6日（六）17：00
地點：高雄流行音樂中心
八木勇征粉絲見面會
時間：4月6日（六）17：00
地點：Zepp New Taipei
Xiumin、崔元明、李洗蘊《社長偶像超市》粉絲見面會
時間：4月6日（六）18：00
地點：信義劇場LEGACY MAX
導演品川祐、「大嘴巴」坂本宗華《OUT》映後活動
時間地點：4月6日（六）19：30／國賓長春4廳
時間地點：4月8日（一）19：30／國賓長春4廳
時間地點：4月9日（二）21：00／台北真善美藝術廳
King Gnu演唱會
時間：4月6日（六）19：00、4月7日（日）18：00
地點：台北流行音樂中心
IU演唱會
時間：4月6日（六）19：00、4月7日（日）17：00
地點：台北小巨蛋
ASTRO前成員Rocky粉絲見面會
時間：4月7日（日）18：00
地點：信義劇場LEGACY MAX
2AM演唱會
時間：4月7日（日）18：00
地點：新北市政府多功能集會堂
MAMAMOO玟星演唱會
時間：4月7日（日）17：00
地點：台北國際會議中心TICC
朱智勛、韓孝周《支配物種》台灣線上記者會
時間：4月8日（一）18：20
龜梨和也《怪物樵夫》影人見面會
時間地點：4月11日（四）20：30／松仁威秀影城TITAN廳
時間地點：4月12日（五）19：00／台北京站威秀影城6廳
時間地點：4月13日（六）11：00／台北長春國賓影城A廳
EVNNE演唱會
時間：4月13日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》高雄拼盤演唱會
卡司：SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、ZEROBASEONE（ZB1）、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、STAYC、(G)I-DLE、NMIXX、JD1、秋英宇
時間：4月13日（六）18：30
地點：高雄國家體育場（世運主場館）
AB6IX簽名會
時間：4月13日（六）16：00
地點：僅中獎者知道
樋口愛演唱會
時間：4月14日（日）18：00
地點：Hana Space花漾展演空間
ONE PACT見面會
時間：4月14日（日）13：00、18：00
地點：CLAPPER STUDIO
孫藝真出席代言活動
時間：4月16日（二）
SUPER JUNIOR-L.S.S.見面會
時間：4月20日（六）18：00
地點：林口體育館
朴信惠見面會
時間：4月20日（六）18：00
地點：CLAPPER STUDIO
白虎見面會
時間：4月20日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
MAMAMOO輝人演唱會
時間：4月20日（六）18：00、4月21日（日）16：00
地點：台北國際會議中心TICC
Jessica演唱會
時間：4月21日（日）18：00
地點：台大綜合體育館一樓
LUCY演唱會
時間：4月26日（五）19：30
地點：Zepp New Taipei
EXO燦烈見面會
時間：4月27日（六）18：00
地點：林口體育館
森山直太朗
時間：4月27日（六）15：00、18：30
地點：Hana Space花漾展演空間
NCT DREAM簽名會
時間：4月28日（日）
地點：僅中獎者知道
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