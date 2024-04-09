吃鍋還能玩遊戲機台 悅上門時尚湯鍋複合式餐廳好吃好玩
台灣人愛吃鍋，各式鍋物餐廳也推陳出新，滿足消費者需求。新開幕的「悅上門時尚湯鍋」主打結合休閒和娛樂的複合式餐廳，不僅火鍋口味多樣，一樓還設有多種遊樂機台，二樓有團體聚會的會議廳和歡唱設備。店長陳宜宜指出，因為常參與社團活動和餐會，時常找不到高性價比、多功能的用餐環境，因此，就有了自己開店的念頭，「悅上門時尚湯鍋」就是質佳、價美、衛生、可歡唱、有娛樂、能開會、交通便利的好地方。
記者陳美嘉／高雄報導
悅上門時尚湯鍋餐廳位於苓雅區福建街上，陳宜宜表示，現在很多物資都上漲，但餐廳一本初心堅持不漲價，除了白飯、泡麵、飲料、冰品可自取享用，現在還加碼推出消費300元贈300元抵用券、Line集點換美味鍋物、當天壽星可享抽獎遊戲等活動。餐後可以使用代幣在室內玩夾夾樂娃娃機、彈珠檯、賓果台、打鱷魚機台。也可在門口的「迷你卡拉OK」一展歌喉，更能在「拳擊力道測試機」暴力出擊，看用餐後增加了多少能量。
餐廳提供多種鍋物、湯頭選擇，包含牛奶、南洋、經典、泡菜、麻辣、養生藥膳、蔬食主義和海鮮饗宴，以及雙人幸福饗宴、四人超值套餐等。其中牛奶系列有香濃牛奶及南瓜牛奶鍋；南洋系列有泰式酸辣、檸檬香茅、印度辣咖哩、南洋叨沙及南洋咖哩鍋；經典系列有小紅番茄(可素)、元氣原味、極品刷刷、酸白菜以及日式壽喜鍋；泡菜系列推出黃金泡菜及韓式泡菜鍋；麻辣系列有川味麻辣鍋、麻奶鍋；養生藥膳也很特別，推出菌菇藥膳(可素)、蒙古清香藥膳和蒙古微辣孜然藥膳鍋；蔬食主義則可選擇蔬菜菇菇鍋；海鮮饗宴提供海鮮、鯛魚鍋、鮮蝦鍋。此外，消費者也可針對喜愛的食物，選擇單點服務。