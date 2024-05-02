直擊／SEVENTEEN老師特訓幻藍小熊！街頭女戰士Redy只教8分鐘超狠

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幻藍小熊的「首爾魔鬼訓練」每週上3堂舞蹈課，歌唱不包含在內，公司特別幫她們請到2大赫赫有名的舞蹈老師：崔容俊、Redy進行特訓，6位成員到崔容俊的「明星練舞室」接受指導，步入教室就能看到許多韓星的簽名牆，其中包含紅遍國際的SEVENTEEN全員簽名，老師實力不容小覷。
大家拉筋暖身就定位後，先由Redy示範編好的舞蹈，豈料教學才8分鐘，Redy就放音樂「要大家跟上腳步」，崔容俊再從中加入跟跳，嚴格程度可見一斑。過程中，崔容俊發現Nico嚴重落後跟不上舞步，提議讓成員以「逆時針」輪流站C位的方式考試驗收，Redy亦不斷喊道：「做很好」、「妳真棒」、「加油，妳們做得到的」、「值得期待」等話語來鼓勵緊張的6位成員。
大家考試的同時，崔容俊坐前方嚴肅緊盯，看見XXIN、毓、Ayeon等人俐落的舞姿，他不忘高聲尖叫給予肯定；Redy則是拿出手機拍下成員的練習狀況，隨後放出來一一檢討每一位該加強與不足之處，崔容俊特別點名幾位：「已經做得很好了！」希望落後的人，能盡快跟上XXIN、毓、Ayeon腳步。
崔容俊是一名舞者，2013年到2017年是「長壽男團」神話的編舞師，2018年擔任知名全球選秀節目《PRODUCE 48》的舞蹈導師，舞技備受肯定的他，2019年和2023年再次以舞蹈老師的身分，參與選秀節目《PRODUCE X 101》和《BOYS PLANET》。他還出演過BoA（寶兒）、神話、河成雲等人的MV，亦幫過EXO、GOT7、SEVENTEEN、Red Velvet、TWICE、ITZY等團的MV進行編舞。
Redy是南韓知名舞蹈教室「1MILLION」的編舞老師之一，她在2023年跟LIA KIM、AMY、DOHEE、DEBBY、HARIMU等人參加超夯女子街舞競賽節目《街頭女戰士2》，知名度因此三級跳。事實上，南韓有一半的偶像都上過「1MILLION」舞蹈課程，TWICE的《TT》以及《Knock Knock》就是由該舞蹈教室的老師編舞，少女時代、江南大叔PSY等大咖也都跟「1MILLION」合作過。
接受崔容俊、Redy兩位老師的特訓後，XXIN表示因為看過《街頭女戰士》，所以知道Redy有多出名，「我終於在現實中看到網路上的舞了。」也對於老師一次教2個八拍感到不知所措，訓練過程相當吃力，緊張到怕跳不好，尤其是輪流站C位驗收時，「（老師）蹲著看（我們）壓力更大！」而頻頻落拍的Nico自認有待加強：「原本我站邊邊，突然就站到中間，很緊張！」Nico說自己屬於「苦記型」，比起其他人，她需要更多的時間吸收舞步學習。
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