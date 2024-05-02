直擊／幻藍小熊南韓宿舍月租400萬！成員房間噴毒氣：我要放屁了

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幻藍小熊的首爾宿舍月租要價400萬韓元，是「麻雀雖小，五臟俱全」的樓中樓空間，毓透露每天最怕的「就是下樓撞到頭」，連成員屁聲也能聽得一清二楚，大家也因為相處久了，對於「被聞到毒氣」不再害羞，成員都會預告：「我要放屁喔，有點臭要小心！」
至於成員的房間分配，先分出「誰想睡樓上，誰想睡樓下」再猜拳決定床位，采甄並未指名道姓，爆料「室友都很兇」特別愛咬人，結果她就被踢爆是「宿舍最髒成員」，XXIN說采甄會在床上吃零食「屑屑掉滿床」，好在她很自律，洗完澡會清掉頭髮。而6成員目前一起生活3個月，住處尚未出現蟑螂。
大家洗衣服的習慣與在家模式不同，全員皆「自己洗自己的」，宿舍樓下也有洗衣店，所以不會發生搶洗衣機的情況。至於家務，媛媛透露分成1組2人、輪流2週打掃公用空間，問及誰有潔癖？媛媛自認：「我看到頭髮會看不下去。」Ayeon則表示：「我一定要打掃的乾乾淨淨、打掃很仔細！」
幻藍小熊每天按表操課，連離開公司、到宿舍的時間列得清清楚楚，加上都是團體行動、經紀人每天守門，所以沒有門禁以及遲到的問題，有時練習曾到凌晨2點、3點才回家，只有假日的時間稍微放寬，成員晚上不要超過10點到家即可。
Nico自認常躲被窩偷哭，多半原因為想家人居多，有次她哭得特別慘，是因為收到媽媽寄來的包裹，媛媛表示：「當時很冷，Nico的媽媽寄衣服來，上面寫說要穿暖，不然會擔心，她看到卡片就哭了。」好在成員每天都要「交自拍功課」，所以手機不會被沒收，有時間就能跟家人視訊、通話一解相思。
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