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直擊／幻藍小熊南韓宿舍月租400萬！成員房間噴毒氣：我要放屁了

▲幻藍小熊（GENBLUE）成員Nico（前排左起）、XXIN、毓（後排左起）、Ayeon、媛媛、采甄的首爾宿舍月租400萬韓幣。（圖／天空娛樂）
▲幻藍小熊（GENBLUE）成員Nico（前排左起）、XXIN、毓（後排左起）、Ayeon、媛媛、采甄的首爾宿舍月租400萬韓幣。（圖／天空娛樂）

記者陳雅蘭／首爾報導

台灣女團「幻藍小熊（GENBLUE）」赴南韓力拚出道，Nico、采甄、XXIN、Ayeon、媛媛、毓等6位成員目前於首爾江南合宿，宿舍採樓中樓設計，月租1個月要價400萬韓元（約台幣10萬元），由於二樓高度設計偏低，毓透露每天起床最怕的事，就是下樓撞到頭。大家也因為住久習慣彼此，要「釋放毒氣」時，會預告：「我要放屁了！」相當「貼心」。

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幻藍小熊是選秀節目《未來少女》衍生的女團，起初成員有來自南韓的Ayeon，以及台灣成員毓、媛媛、采甄、Vicky、Nico、Bido、容容、XXIN等，9姝隸屬「天空娛樂」，在2023年11月發行專輯《FOR YOU》後，她們今年2月全員到南韓「進行二次出道訓練」，目標以在韓國出道、上音樂節目打歌為目標，但4月12日容容、Vicky被淘汰，Bido以想退居幕後為由退出，幻藍小熊目前為6人體制，並改由XXIN接任新隊長一職。

▲幻藍小熊（GENBLUE）首爾宿舍。（圖／天空娛樂）
▲毓（左起）、Ayeon、媛媛住在二樓。（圖／天空娛樂）
幻藍小熊的首爾宿舍月租要價400萬韓元，是「麻雀雖小，五臟俱全」的樓中樓空間，毓透露每天最怕的「就是下樓撞到頭」，連成員屁聲也能聽得一清二楚，大家也因為相處久了，對於「被聞到毒氣」不再害羞，成員都會預告：「我要放屁喔，有點臭要小心！」

至於成員的房間分配，先分出「誰想睡樓上，誰想睡樓下」再猜拳決定床位，采甄並未指名道姓，爆料「室友都很兇」特別愛咬人，結果她就被踢爆是「宿舍最髒成員」，XXIN說采甄會在床上吃零食「屑屑掉滿床」，好在她很自律，洗完澡會清掉頭髮。而6成員目前一起生活3個月，住處尚未出現蟑螂。

▲幻藍小熊（GENBLUE）首爾宿舍。（圖／天空娛樂）
▲XXIN（左起）、采甄、Nico共住一室。（圖／天空娛樂）
大家洗衣服的習慣與在家模式不同，全員皆「自己洗自己的」，宿舍樓下也有洗衣店，所以不會發生搶洗衣機的情況。至於家務，媛媛透露分成1組2人、輪流2週打掃公用空間，問及誰有潔癖？媛媛自認：「我看到頭髮會看不下去。」Ayeon則表示：「我一定要打掃的乾乾淨淨、打掃很仔細！」

幻藍小熊每天按表操課，連離開公司、到宿舍的時間列得清清楚楚，加上都是團體行動、經紀人每天守門，所以沒有門禁以及遲到的問題，有時練習曾到凌晨2點、3點才回家，只有假日的時間稍微放寬，成員晚上不要超過10點到家即可。

Nico自認常躲被窩偷哭，多半原因為想家人居多，有次她哭得特別慘，是因為收到媽媽寄來的包裹，媛媛表示：「當時很冷，Nico的媽媽寄衣服來，上面寫說要穿暖，不然會擔心，她看到卡片就哭了。」好在成員每天都要「交自拍功課」，所以手機不會被沒收，有時間就能跟家人視訊、通話一解相思。

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