吳克群開唱「贅肉無處安放」掀熱議！本人高EQ回應：真的沒關係
44歲歌手吳克群近來在中國舉辦巡演，一連在湖北武漢、重慶萬州、遼寧大連、江蘇常州等城市開演唱會，經常會穿挖空背心大秀冰塊腹肌，然而先前卻被發現他疑似褲子太緊，贅肉從褲頭兩側掉出來，引發網友熱議，對此，吳克群也高EQ幽默化解。
記者吳昕蓓／綜合報導
日前有網友在抖音曬出吳克群在常州演唱會的表演畫面，只見他身穿短版背心上場，褲子卻顯得有點緊，溢出一團肉，和官方釋出的照片不同，這段畫面在網路上瘋傳，不少網友紛紛直呼，「溢出来的感覺」、「怎麼和武漢場不一樣」。
對此，吳克群也截圖相關新聞報導，在社群平台threads上發文表示：「痛痛快快給我一槍我沒關係，我真的沒關c（係）。」引用自己歌曲《沒關係》的歌詞表達崩潰心情，並轉發到IG限時動態自虧：「我就喜歡我肉肉的咩」，有網友問：「超好笑，為什麼要自己發」，他也回答：「我得先講先贏」，更大方承認「那個溢出來的肉是我本人的」，讓粉絲笑翻。
事實上，在照片曝光後，有網友為吳克群緩頰，肉會溢出來並不一定是變胖，更何況吳克群一直以來都積極健身維持身材，認為是褲子太緊，「吳克群這褲子選得不好，他其實也不胖，但是硬給他勒出贅肉來了」、「這還是挺可以的啊」。
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