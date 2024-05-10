她車禍才發現「天生臟器顛倒」！產子後體重破百 醫助速瘦20公斤
35歲粉領族李小姐高中時曾遭遇重大車禍，那時才知自己的心、肺、胃等內臟，位置均與常人左右顛倒，有如「鏡面人」；近年結婚、產子後，她體重一路飆破100公斤，並引發脂肪肝等問題，經各種治療無效，決定接受「內臟全轉位縮胃曠腸減重手術」，4個月後減輕20公斤，整體健康大有改善，預計術後1年將瘦回65公斤。
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中國醫藥大學附設醫院代謝醫學科主任辛明哲說，內臟反位是罕見的先天性結構異常，根據國際文獻，大約每1萬到2萬5千人中僅有1例，而此類病人的健康雖與常人無異，但若有需要進行內臟手術，對醫師是很大的挑戰，因為所有的器械與手術步驟都需調整到與常規完全反向的位置，且因為病例太少見，醫師無法事先練習，必須仰賴豐富的手術經驗與臨場應變才能完成。
辛明哲指出，縮胃曠腸手術是胃縮小合併小腸繞道手術，可減少病人飢餓感，並增加進食的飽足感，這是因為縮胃能降低胃部飢餓素分泌，而部分小腸的曠置則可升高腸泌素，進而強化大腦下視丘的飽足感，使減重效果更好。
中醫附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕則說，該中心自成立以來已完成近8000例減重手術，除了這起內臟全轉位減重案例，2023年也曾完成全球首例「內臟半轉位縮胃曠腸減重手術」，病人於術後1年減輕近45公斤。
辛明哲補充，肥胖與相關代謝疾病，目前已成為民眾健康關注焦點，而減重手術經多年發展已相當安全及有效，如有體重過重或有三高疾病者，建議積極就醫諮詢改善方式，以免延誤治療。