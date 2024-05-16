文華東方週年晚宴！9位米其林大廚、10顆星　每人13888元菜色曝光

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5月17日的五位名廚陣容包括：來自極難訂到位的日本和歌山二星「Villa AiDA」主廚小林寬司（Kanji Kobayashi）、 今年剛拿下亞洲五十最佳餐廳，同時也是米其林二星「logy」的主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）、 韓國首爾米其林一星「Soul」雙主廚尹大賢（Yoon Dae Hyun）及金姬銀（Kim Hee Eun）、以及「Bencotto」主廚艾曼紐．貝爾加莫（Emanuele Bergamo）聯手獻藝。
5月18日的五位名廚則包括：韓國首爾米其林二星「Soigné」主廚李駿（Jun Lee）、台北米其林一星「Inita」主廚萩本郡大（Kunihiro Hagimoto）、日本京都米其林一星「cenci 」主廚坂本健（Ken Sakamoto）、台中米其林一星「鹽之華」主廚黎俞君以及「Bencotto」主廚艾曼紐．貝爾加莫（Emanuele Bergamo）。
其中黎俞君主廚此次端出的「油封鴨腿-芋頭|香橙|巴西里|蛋白霜」，以鴨腿混合著芋泥，並以帶果香的香橙提味，好似中菜中芋泥鴨的元素，卻組合出西菜的新風味，外型味道都令人驚艷。
來自日本和歌山的主廚小林寬司擅長「花園料理」，他精通超過三百種蔬菜，開設的〈villa aida〉餐廳是日本關西地區極度「預約困難」名店。此次他設計「青玉錦荔枝-酪梨|豬蹄」，外形好似中式春捲，裡頭卻包入香Q的豬蹄肉，且調味相當鮮明驚喜。另外還有首爾的主廚李駿獨創的「劇院菜單」也將帶給饕客們全新的體驗。
而來自京都的坂本健主廚（Ken Sakamoto），其餐廳〈cenci〉位於京都平安神宮附近的一棟百年日本房屋內，2022年獲得米其林一星，也名列亞洲50最佳餐廳內。他端出的「鮑魚-蓮藕|豆乳|海藻|花椒」此道菜，就匯聚了不少亞洲，甚至連中式料理常用的花椒也加以畫龍點睛，襯托鮑魚的香嫩與鮮甜。
位於首爾南山的「Soul」餐廳雙主廚尹大賢和妻子金姬銀掌廚，將韓風時尚料理帶到台北，甜點「春之景-松子|榛果|香草」，有著絕美外觀，花瓶上插著雅緻花朵的意象，好似一幅畫般。同時，田原諒悟、萩本郡大、黎俞君等主廚也將聯手演繹出跨越國界，融合歐亞料理的盛宴，為饕客們帶來一場別開生面的視覺與味覺饗宴。
5月17日及5月18日十手聯烹六道式極致餐酒晚宴包含一杯香檳，每位13,888元+10%，外加2,300元+10%的餐酒。
君品酒店內的《雅意 Artbrosia》義式料理餐廳，則是再度邀請蟬聯 27 年米其林一星Ca’Vittoria餐廳行政主廚馬西米利亞諾‧穆索(Massimiliano Musso)，即日起至5月17日，來台演繹家傳三代，首摘一星祖母主廚食譜的精髓，並有2024年最新摘星主餐力作，以創新精湛廚藝帶來夏季清爽的北義料理體驗，傳遞頂級、正宗與創新融合的義大利Fine Dinning特色，《雅意．北義傳奇星饗宴》午間、晚間套餐，每位售價3,880元+10%。
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