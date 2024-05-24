徐巧芯大姑夫妻幫詐團洗錢2700萬！法官認有再犯之虞 延押2個月
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌幫助詐欺集團洗錢，在2個月內轉帳提現2700萬元，日前3人均遭收押禁見；由於羈押期將屆，台北地檢署日前向台北地方法院聲請延押。北院24日下午召開延押庭，提訊劉向婕、杜秉澄、林于倫3人出庭，庭訊後裁定自5月27日起，繼續羈押禁見2月。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，有民眾稱遇到投資詐騙，詐騙款項流入劉向婕、杜秉澄夫妻共同成立漢澄稀土材料公司，不過檢方調查後因為罪證不足將劉向婕、杜秉澄不起訴，但是兩人的公司帳戶均被列為示警，無法使用，劉向婕、杜秉澄涉嫌繼續幫助詐團洗錢，因此找上劉女的高中同學林于倫提供其名下東霖公司的帳戶，
直到今年有民眾遇到投資詐騙，向台北市刑大報案，警方深入追查後發現，2023年7月到同年9月間，經過2、3層的轉帳有2700萬元，全數流向東霖公司公司帳戶，後續被全數領出，警方訊後將2人依詐欺罪嫌函送法辦。
檢警專案小組今年3月25日發動搜索，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫，3人都否認犯案，辯稱從事虛擬貨幣交易，不了解買方的付款來源，檢方不採信，以劉女和丈夫剛因涉詐而被凍結帳戶，有反覆實施同一犯罪之虞等理由，聲請羈押禁見劉女3嫌獲准，並依領款與對話紀錄追查幕後洗錢共犯中。由於羈押期將屆，台北地檢署日前向台北地方法院聲請延押，今天下午延押庭後，法官裁定自5月27日起，繼續羈押禁見2月。