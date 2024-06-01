日本男星掉1000台幣好慌張！Travis Japan走進松菸警局被溫柔對待

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掉1000台幣不知所措 人生第一次進警局經驗獻給台灣
Travis Japan才於5月30日隨家族演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》登上能容納4.5萬人的大阪京瓷巨蛋表演，馬上就要為世界巡迴作準備；曾在去年（2023）7月來台參加「2023漫畫博覽會」的他們，對於在台經歷的一切印象深刻，除了美味的地瓜球，松倉海斗第一次去警察局借廁所、掉1000元台幣的回憶歷歷在目。
Travis Japan去年7月初訪台，就遇到中度颱風杜蘇芮，成員無畏風雨，行走台北街頭錄製YouTube節目，卻因為風太大，松倉海斗錢包裡的1000元台幣被吹走，當時團員都沒發現，是工作人員看到錢飄走後趕緊提醒，成員慌張傻站原地不知所措，因為該1000元為他們的車資跟餐費，大家調頭沿路找錢未果，松倉海斗神情凝重，他對於因為害大家「無法坐車、只能走路」感到抱歉，不斷鞠躬說對不起，製作組才特別追加1000元給他們；松倉海斗澄清沒因此對台灣產生壞印象，不管是願意借廁所的警察還是居民「大家都很溫柔」，川島如惠留也附和：「人心真的很溫暖！」
首度在台開唱不試水溫 直接辦2場「保證有限定驚喜」
將於9月二度訪台的Travis Japan，直言非常期待與開心，雖然去年7月已跟歌迷見到面，但這次是以舉辦演唱會的方式登台，「能有機會實現承諾、講出真實的心情，很開心，謝謝台灣的粉絲。」值得一提的是，Travis Japan首度在台開唱，不試水溫直接舉辦2場，此前是否會擔心？松田元太表示：「比起緊張，期待成分更多，能面對面將完整的演唱會傳達給粉絲，很開心、很興奮！」
成員現在正努力學中文，希望屆時能用當地語言與大家溝通，是否會有為台灣歌迷準備的「限定內容」？川島如惠留透露演唱會處於籌備初期，聽到記者的提問後，也覺得「這是很好的建議」，所以會再調整曲目，請大家敬請期待。
川島如惠留擔任這次世巡的導演，他開會時最在意排場，很希望大家都能樂在其中，「要說辛苦的話是沒有的，不過都很開心，因為這次的世界巡迴，我滿希望7位成員都能一起參與部分（規劃），把想做的事情一一實際在演出上進行。」
揮別傑尼斯重新出發 Travis Japan作為STARTO首個登台開唱男團
事實上，Travis Japan是傑尼斯復興後，第一組來台舉辦演唱會的旗下男團，問及作為新公司STARTO首個登台開唱的藝人，有什麼感想？豈料成員開始垃圾話，宮近海斗比出「逃生出入口的姿勢」，笑說他們的這個POSE流行不起來，「希望在台灣能逆流行回日本。」話說完發現不對勁，大家紛紛表示要再給一個「正經的版本」，卻想不到官腔的心得，松田元太就出來打圓場：「最重要的就是希望有更多台灣人認識我們！」行為逗樂全場。
回顧偶像帝國「傑尼斯事務所」的崛起到衰落再復興的過程，就屬已故創辦人強尼喜多川去年的負面新聞最為轟動，雖然他生前帶領傑尼斯打造無數天團、偶像，包含：SMAP、KAT-TUN、瀧與翼、NEWS、V6、嵐Arashi、木村拓哉、山下智久等頂級明星，但2023年公司陸續爆出強尼喜多川生前性騷、性侵旗下藝人醜聞，公司為了重新建立外界的信任，先是將傑尼斯改名為「SMILE-UP.」來補償400多位受害者，同年7月再成立星達拓娛樂（STARTO），重新與原公司藝人簽約。
STARTO意思為「STAR（星）+ TO（朝向未來）」，對於STARTO重新出發，宮近海斗希望透過家族演唱會的表演，讓觀眾看見大家努力的表現，「參與的藝人都很努力的表演，我們也是一樣，會把刺激、影響帶給全世界讓大家看到，大家也會為公司做出值得驕傲的內容，再請大家看看我們新面孔！」
Travis Japan於9月3日以新北Zepp New Taipei為首，陸續造訪香港、曼谷、西雅圖、洛杉磯、紐約等城市舉辦世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》，9月3日、4日晚間8點在Zepp New Taipei開唱，票價分為1樓站席2800元、2樓座位A區3200元、2樓座位B區3000元、VIP 1樓站席4200元、1樓身心障礙席1400元，主辦單位為了讓歌迷有更多機會購票，並防止不當搶票與高價轉售票券，本場門票將採用實名抽選、一般售票兩階段售票方式，5月20日至5月22日為登記抽選、6月1日中午12點正式啟售，詳情可至「Ticket Plus遠大售票系統」查詢。
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