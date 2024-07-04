專家推薦運動營養品　選手訓練法民眾在家也能做

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四年一度的熱血賽事開幕進入最後倒數，對運動員而言，在踏上最高殿堂前最後一哩路更是至關重要，無論是訓練或飲食都需謹慎把關。運動營養師楊承樺透露，運動前、中、後各自需要的營養其實有所差異，其中關鍵在於「優質蛋白質與醣類」的攝取。究竟運動營養該怎麼補充，才能讓運動表現發揮最大效益呢？一起來看看吧！
運動前：適量優質碳水化合物及植物性蛋白質，開啟運動準備
運動會消耗大量能量，因此運動前若不吃東西，除了恐有低血糖、訓練中沒力的風險，身體也會將肌肉中的胺基酸轉變成能量，導致肌肉流失、影響運動表現。因此會建議運動前兩到三小時可補充適量碳水化合物和植物性蛋白質，為運動做好準備，又不會太負擔。像是超商常見的一塊烤地瓜搭配一瓶統一陽光無加糖高纖豆漿，就足以支撐60公斤女性一小時的有氧訓練課，對下班趕去運動的上班族也很方便。
運動中：注意水分補充，提升運動表現
運動除了甩開熱量，水和電解質也會隨著汗液流失，因此水分補充非常重要。楊承樺營養師提醒，除了運動前多喝水來提高身體的保水能力以外，若是環境比較炎熱或者運動強度較高，更需要每10到15分鐘就補充一點水分、1小時總量約600到800毫升，並選擇冷水或冰水，運動效果可能會更佳。
運動後：把握黃金30分鐘補充優質蛋白質，幫助肌肉生長
運動後30分鐘則是營養補充的黃金時間，在此時攝取優質的植物性蛋白質搭配碳水化合物可幫助身體快速充電、修復肌肉，創造加乘效果。植物性蛋白質不僅相對少負擔，且大多含有植物營養素，例如黑豆除了蛋白質還有鎂、鐵、鋅等微量元素，帶來更好的營養，也是運動後補充活力的好選擇。
但許多人運動後精疲力盡、沒食慾怎麼辦？楊承樺營養師分享，這時可以「用喝的」，如來一瓶統一陽光低糖高纖豆漿，不僅可解決運動後吃不下蛋白質的困擾，還可攝取到13.6克的植物性蛋白質、20.4克的碳水化合物，若能再搭配一個三角飯糰會更佳！同時補充流失的水分、甩掉精疲力盡感，輕鬆又方便、少負擔！
運動族最好的朋友！把握「運動黃金守則」 統一陽光高纖豆漿給你運動後需要的活力、有型、體力
夏天即將到來，在幫運動選手們熱血應援的同時，也別忘了一起起身動一動，遵守運動前、中、後的營養補充關鍵，並把握運動後30分鐘補充優質蛋白質的「運動黃金守則」，搭配一瓶統一陽光豆漿，感受運動帶來的健康正能量！