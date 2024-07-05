勇士陣容接近飽和！Lauri Markkanen成最後拼圖？取決於爵士決定

NBA自由市場7/5總整理！射手Buddy Hield去勇士　Dozier簽約灰狼

▲NBA美國職籃金州勇士今（5）日傳出好消息，他們以2年2100萬美元（約台幣6.8億）的價碼，成功網羅原費城76人的射手Buddy Hield，而美媒稍早也透露他最終選擇勇士的關鍵原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃金州勇士今（5）日傳出好消息，他們以2年2100萬美元（約台幣6.8億）的價碼，成功網羅原費城76人的射手Buddy Hield，而美媒稍早也透露他最終選擇勇士的關鍵原因。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024NBA自由市場在7/1開市，去年休賽季，塞爾蒂克進行了兩筆重要補強，拿到Jrue Holiday、Kristaps Porzingis，就拿到綠衫軍史上第18座總冠軍，而今年自由市場開始就熱鬧滾滾，今（5）日首先由Buddy Hield以先簽後換方式加盟金州勇士加上Thomas Bryant以1年合約續留熱火，以及PJ Dozier以1年合約加入灰狼，自由市場持續有好手出走。

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勇士稍早和Hield簽下4年合約，起薪870萬美元，第4年是球員選項。勇士隊將Klay Thompson交易中從達拉斯獨行俠那得到的2031年次輪選秀權送給76人。雙方已經就此溝通了好幾天了，但Hield直到周四深夜才與Steve Kerr通了電話，然後睡了一晚後才做出最終決定。

在和自由球員Buddy Hield達成協議後，金州勇士的側翼在今年夏天加強了深度，擁有更多可用之兵。但他們似乎還需要一名穩定的第二得分手，補充這個長年由Klay Thompson擔任的位置。猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen被認為是勇士球團鎖定的人選，但爵士隊目前似乎對於賣掉他並不感興趣，局勢正隨著休賽季不斷變化。

🔥2024年NBA自由市場簽約狀況：


Buddy Hield以先簽後換方式加入勇士，將簽下4年3740萬美元；勇士將把2031年的二輪選秀權送給76人。希爾德這份合約前2年共1800萬美元為全額保障，第3年只保障300萬美元，第4年則是無保障，同時有球員選項。

Thomas Bryant以1年合約續留熱火。

PJ Dozier以1年合約加入灰狼。

詹皇（LeBron James）以2年1.04億美元的合約，續留湖人；合約包含交易否決權，且第2年為球員選項。

Alec Burks以1年合約加入熱火。

Joe Ingles以1年合約加入灰狼。

Damion Lee以1年合約續留太陽。

Taurean Prince以1年合約加入公鹿

Donovan Mitchel三年1.503億美元續約騎士

Kyle Anderson三年2700萬美元轉戰勇士

◾ James Harden兩年7000萬美元續約快艇

◾ Kevin Love兩年800萬美元續約熱火

◾ 𝗞𝗲𝗻𝘁𝗮𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗹𝗱𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗣𝗼𝗽𝗲三年6600萬美元簽約魔術

◾ 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗮𝘂𝗹一年1100萬美元簽約馬刺

◾ Jonas Valanciunas三年3000萬美元簽約巫師

◾ 𝗡𝗮𝗷𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹三年2700萬美元簽約獨行俠

◾ Andre Drummond兩年1000萬美元簽約76人

◾ Eric Gordon一年300萬美元簽約76人

◾ Alex Len一年300萬美元續約國王

◾ DeAndre Jordan一年300萬美元續約金塊

◾ Paul George四年2億2120萬美元簽約76人

◾ Tyrese Maxey四年2億400萬美元續約76人

◾ Derrick White四年1億2590萬美元續約塞爾提克

◾ Isaiah Hartenstein三年8700萬美元簽約雷霆

◾ 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀兩年5200萬美元簽約活塞

◾ Klay Thompson三年5000萬美元簽約獨行俠

◾ Isaiah Joe四年4800萬美元續約雷霆

◾ Aaron Wiggins五年4700萬美元續約雷霆

◾ Jalen Smith三年2700萬美元簽約公牛

◾ Kelly Oubre Jr.兩年1630萬美元續約76人

◾ 𝗗𝗲'𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠𝗲𝗹𝘁𝗼𝗻一年1280萬美元簽約勇士

◾ Drew Eubanks兩年1000萬美元簽約爵士

◾ Aaron Holiday兩年1000萬簽約爵士

◾ 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗮𝘁𝘂𝗺兩年960萬美元簽約快艇

◾ Delon Wright一年330萬美元簽約公鹿

◾ Jayson Tatum五年3億1400萬美元續約塞爾提克

◾ Goga Bitadze三年2500萬美元續約魔術

◾ Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術

(以上交易截至日為7/5)

▲金州勇士還需要一名穩定的第二得分手，補充這個長年由Klay Thompson擔任的位置。猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen被認為是被他們鎖定的人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士還需要一名穩定的第二得分手，補充這個長年由Klay Thompson擔任的位置。猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen被認為是被他們鎖定的人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士隊與自由球員Buddy Hield達成協議，將通過和費城76人隊先簽後換的方式得到他，他可以提供給球隊更好的場上空間。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士隊與自由球員Buddy Hield達成協議，將通過和費城76人隊先簽後換的方式得到他，他可以提供給球隊更好的場上空間。（圖／美聯社／達志影像）

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