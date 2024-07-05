NBA自由市場7/5總整理！射手Buddy Hield去勇士　Dozier簽約灰狼

我是廣告 請繼續往下閱讀
在和自由球員Buddy Hield達成協議後，金州勇士的側翼在今年夏天加強了深度，擁有更多可用之兵。但他們似乎還需要一名穩定的第二得分手，補充這個長年由Klay Thompson擔任的位置。猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen被認為是勇士球團鎖定的人選，但爵士隊目前似乎對於賣掉他並不感興趣，局勢正隨著休賽季不斷變化。
🔥2024年NBA自由市場簽約狀況：
◾Buddy Hield以先簽後換方式加入勇士，將簽下4年3740萬美元；勇士將把2031年的二輪選秀權送給76人。希爾德這份合約前2年共1800萬美元為全額保障，第3年只保障300萬美元，第4年則是無保障，同時有球員選項。
◾Thomas Bryant以1年合約續留熱火。
◾PJ Dozier以1年合約加入灰狼。
◾詹皇（LeBron James）以2年1.04億美元的合約，續留湖人；合約包含交易否決權，且第2年為球員選項。
◾Alec Burks以1年合約加入熱火。
◾Joe Ingles以1年合約加入灰狼。
◾Damion Lee以1年合約續留太陽。
◾Taurean Prince以1年合約加入公鹿
◾ Donovan Mitchel三年1.503億美元續約騎士
◾ Kyle Anderson三年2700萬美元轉戰勇士
James Harden兩年7000萬美元續約快艇
Kevin Love兩年800萬美元續約熱火
𝗞𝗲𝗻𝘁𝗮𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗹𝗱𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗣𝗼𝗽𝗲三年6600萬美元簽約魔術
𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗮𝘂𝗹一年1100萬美元簽約馬刺
Jonas Valanciunas三年3000萬美元簽約巫師
𝗡𝗮𝗷𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹三年2700萬美元簽約獨行俠
Andre Drummond兩年1000萬美元簽約76人
Eric Gordon一年300萬美元簽約76人
Alex Len一年300萬美元續約國王
DeAndre Jordan一年300萬美元續約金塊
Paul George四年2億2120萬美元簽約76人
Tyrese Maxey四年2億400萬美元續約76人
Derrick White四年1億2590萬美元續約塞爾提克
Isaiah Hartenstein三年8700萬美元簽約雷霆
𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀兩年5200萬美元簽約活塞
Klay Thompson三年5000萬美元簽約獨行俠
Isaiah Joe四年4800萬美元續約雷霆
Aaron Wiggins五年4700萬美元續約雷霆
Jalen Smith三年2700萬美元簽約公牛
Kelly Oubre Jr.兩年1630萬美元續約76人
𝗗𝗲'𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠𝗲𝗹𝘁𝗼𝗻一年1280萬美元簽約勇士
Drew Eubanks兩年1000萬美元簽約爵士
Aaron Holiday兩年1000萬簽約爵士
𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗮𝘁𝘂𝗺兩年960萬美元簽約快艇
Delon Wright一年330萬美元簽約公鹿
Jayson Tatum五年3億1400萬美元續約塞爾提克
Goga Bitadze三年2500萬美元續約魔術
Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術
(以上交易截至日為7/5)