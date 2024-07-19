銀響力新聞獎競爭激烈　340件報名比去年暴增一倍

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高齡駕駛專題：
高齡駕駛1／肇事率逐年增、違規創新高 3張圖看關鍵數字
高齡駕駛2／太鄉愿釀交通混亂 換照測驗應納醫界評估
高齡駕駛3／偏鄉無車如無腳 城鄉差距相關配套需因地制宜
高齡駕駛4／長者開車釀悲劇！AI輔助成「交通零死亡」關鍵要角
高齡駕駛5／受害家屬血淚痛訴 求高齡者別上路害命
高齡駕駛6／肇事後恐無賠償能力 受害者求償路漫漫
另外《銀回健康動起來》影音專題，評審亦給予高度評價。評審認為這是令人微笑的正面報導，由三個故事展現令人激賞的高齡人生，呈現完美的高齡模範，具啟發性與感染力。故事呈現主角的積極態度與年輕心態，有助反轉高齡殘弱的刻板印象。
銀回健康動起來專題：
健身3年奪亞洲4金 全台最強嬤笑「只是練健康」
快艇衝浪女神8旬父 挑戰全台最老滑人！
超狂百歲跳舞阿嬤 體力更勝中年人！
弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，台灣即將迎來超高齡社會的此刻，能看見媒體對高齡議題展現關注與重視，讓社會更有信心高齡浪潮能成功內化為台灣堅實而強韌的底蘊。
評審團主席，政大廣電系副教授王亞維也說，面對超高齡社會，台灣面臨的狀況十分嚴峻，必須不斷從政策的完備、經濟輔助到個人心理素質的健全，在在需要媒體機構不斷地關心。超高齡社會的議題既深且遠，必須依靠記者報導，提醒政府跟民間具長期視野，逐步為我們老化的家園建立永續的新生態。
第四屆銀響力新聞獎得獎名單：
大專院校類－新聞報導獎
特優《照顧者的避風港－銀光食堂》銘報即時新聞網【銘傳新聞】林莉、凌翊涵、聶長唯
優選《打造長照交通平台 小驢行解決偏鄉難題》生命力新聞【輔大新聞】王唯甯
大專院校類－數位創作獎
特優《當摯親迷失在記憶迴圈 為失智者再尋一個「家」》Youtube-「國立政治大學新聞系」林婕宇、梁家柔、張倩怡
優選《讓遺忘留在這裡》Youtube-「story endless」【台藝廣電】黃仲慈、闕靖芸
平面及網路(文字)類－即時新聞獎
首獎《洗澡新長照：萬華在地小澡堂，撐起大台北高齡「隱形貧窮」困境》新新聞 謝孟穎
優選《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年 用「在宅醫療」深入台東偏鄉 免除病家奔波苦》 ETtoday新聞雲 洪巧藍
優選《七旬白髮少年作志工，退休小編為故鄉寫故事，東石塭仔的青春美夢，為長者打開心內門窗》 上下游新聞 林吉洋
平面及網路(文字)類－專題報導獎
首獎《生命終結態度調查》 太報 洪敏隆、林佳鋒、陳康宜、王韋智、陳品佑
優選《台灣未來，如何讓照顧成為一件美好的事？2023日本跨國直擊》天下雜誌「銀天下」 王美珍、賴永祥
優選《長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急》聯合報 周湘芸、周彥妤、楊竣傑、沈能元、許俊偉
數位創新獎
《即食專送-用交通串起偏鄉的食醫助行》 願景工程基金會 孫文臨、蔡宗儒
電視及網路影音類－即時新聞獎
首獎《惡火啟示錄》中華電視公司「華視新聞雜誌」 徐敏娟、張書堯、徐森城、盧松佑、梅志銓
優選《高齡被詐現形》八大民生新聞 林琪諭、林柏智
優選《老年人摔不得 髖部骨折死亡率比癌症高》東森新聞台 蕭涵、陳相宇
電視及網路影音類－單篇專題報導獎
首獎《照顧者悲歌》三立新聞台「新聞深一度」 華舜嘉、陳怡芸、陳宥蓉、林松斌、鄭偉宏
優選《不老騎士 千里環島；一耆追夢 一路愛相挺》民視新聞「民視異言堂」 温鈺萍、賴冠諭、曾驛翔
優選《斷食善終 生死難題》華視新聞資訊台「新聞高峰會」 蔣欣倫、羅正輝
電視及網路影音類－系列專題報導獎
首獎《照亮迷霧中的你》鏡電視「調查報告」 許珮珍、戴佳儀、簡如屏、楊淑芃、陳岳威、蔡青縈、李昆達、梁莉苓
優選《銀髮健身 肌少成多》民視新聞台「民視異言堂」 許敬柔、余啟成、賴冠諭
優選《長照的難題》臺灣電視公司「熱線追蹤」 陳晏瑋、陳信志
廣播及網路音頻類－即時新聞獎
首獎《偏鄉銀髪族 道安拉警報》國立教育廣播電臺「臺東分臺」 李思瑩
優選《從敵對到感謝-警察與金融機構守護銀髮辛苦錢》內政部警政署警察廣播電臺 黃俊偉
優選《中高齡再就業 爺奶待嫁幼兒園》國立教育廣播電臺 李大華、洪秋玉、曾鈺羢
廣播及網路音頻類－專題報導獎
首獎《滿州民謠國寶 在寶島的最南端 唱出屬於臺灣的聲音》國立教育廣播電臺「高雄分臺」 劉怡彣、林祺宏、董麗琴
優選《一場台灣無家者的居住革命 -『家屋』能終結無家者和家的距離嗎？》財團法人中央廣播電台「早安台灣」 曾國華
優選《在回收場消失之後，看見拾荒者的生存困境》國立教育廣播電臺 黃柏諺
調查報導獎
《孤獨死‧求生路》 TVBS新聞 王心喬、張鎮安