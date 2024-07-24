不斷更新／凱米颱風衝向台灣！估「今上午將觸陸」　最快晚上登陸

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🟡凱米颱風風雨影響
針對凱米颱風影響，謝佩芸指出，昨（23）日晚間開始，東半部、北台灣就能感受到凱米颱風的風雨，而今明兩天（7/24、7/25）將會是「風雨最明顯」的時段，預估今天凌晨2時至明日凌晨2時，在「宜蘭山區、台中以南山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「北部山區、台東山區、嘉南高雄平地」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。
風力部分，今日凱米颱風外圍環流及海峽地形效應影響，台灣沿海空曠地區及離島風力將逐漸增強，下午起蘭嶼、綠島將有11至12級強陣風，西半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，東北部、東南部沿海空曠地區晚起也有9至10級強陣風，請特別注意。
🟡凱米颱風最新動態
📍2023／07／23 23:30
中度颱風凱米今日下午11時中心位置在台灣東南東方約350公里海面上，以時速18轉13公里速度向北北西轉西北移動，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風。7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑70公里。
📍2023／07／23 21:00
凱米颱風可能在東部沿海「繞一圈再登陸」
凱米颱風中心目前距離台灣僅剩390公里左右，中央氣象署技正謝佩芸表示，颱風暴風圈最快明（24）日清晨觸陸，最快明天晚上登陸，請在登陸前，颱風中心將在東部海域出現「不規則運動」，甚至可能繞一圈再從宜蘭至花蓮一帶登陸。
📍2023／07／23 17:30
凱米又增強！氣象署：近年「風雨最有感颱風」
凱米颱風海陸警持續發布，今日下午5時30分，凱米颱風「陸上颱風警報」範圍再擴大，目前共有17縣市列入，本島僅剩台南、屏東尚未發布，且過去3小時，凱米颱風又再增強、暴風圈擴大，預估明（24）日深夜登陸，民眾務必特別留意凱米的相當可觀的降雨影響，可能是近幾年最有感的颱風。
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