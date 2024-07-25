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不斷更新／強颱凱米登陸宜蘭！夜宿台灣6小時　風雨最大地區出爐

▲凱米颱風今（25）日0時在宜蘭縣南澳附近登陸，預估清晨至上午中心出海。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風今（25）日0時在宜蘭縣南澳附近登陸，預估清晨至上午中心出海。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

（更新時間00:26）凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）昨（24）日路徑相當詭譎，上半天加速往台灣，靠近東半部陸地時減速、並出現逆時針轉圈的情況，最後在今（25）日在「宜蘭縣南澳」附近登陸，預估清晨至上午中心出海，位置有待觀察，今天各地風雨持續劇烈，《NOWnews》也持續替民眾掌握颱風最新動態，務必做好防颱準備。

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氣象署表示，強烈颱風凱米今日凌晨0時15分，中心位置在宜蘭的南方約40公里，以每小時12公里速度，向西轉西北進行，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風。7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑90公里。

▲凱米颱風正式登陸台灣宜蘭地區，氣象署提醒，今天風雨還是很大，預估清晨至上午中心出海，位置有待觀察。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風正式登陸台灣宜蘭地區，氣象署提醒，今天風雨還是很大，預估清晨至上午中心出海，位置有待觀察。（圖／中央氣象署）
🟡凱米颱風風雨影響

針對凱米颱風影響，氣象署技正謝佩芸指出，今天還是「風雨最明顯」的時段，預估今天凌晨2時至明（25）日凌晨2時，在「苗栗以南地區、彰化以南平地、宜花山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「新竹山區、苗栗以南平地、花東山區」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。

風力部分，今天宜蘭、花蓮沿海及空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島有13至15級強陣風，西半部沿海及空曠地區、基隆北海岸、澎湖、馬祖有10至11級強陣風，台東沿海及空曠地區、台北市、金門有9至10級強陣風，嘉義市、南投也有8至9級強陣風。

▲凱米颱風將在今明兩天帶來最劇烈的降雨，尤其嘉義以南地區、新竹以南山區、宜花山區嚴防超大豪雨，民眾務必做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將在今明兩天帶來最劇烈的降雨，尤其嘉義以南地區、新竹以南山區、宜花山區嚴防超大豪雨，民眾務必做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
🟡凱米颱風最新動態

📍2024／07／25　00:00
凱米颱風00:00登陸「宜蘭南澳」

凱米颱風歷經幾個小時在台灣東半部近海打轉的過程後，今（25）日凌0時00分在「宜蘭南澳」登陸，預估中心在台灣停留5至6小時，過山之後進行結構重整，清晨至上午出海，移動到台灣海峽。

▲凱米颱風歷經幾個小時在台灣東半部近海打轉的過程後，今（25）日凌晨0時00分在「宜蘭南澳」登陸，
▲凱米颱風歷經幾個小時在台灣東半部近海打轉的過程後，今（25）日凌晨0時00分在「宜蘭南澳」登陸，
📍2024／07／24　23:00

在下午3點開始，颱風中心開始出現往南偏折，一度相當接近花蓮海岸線，僅有30公里，但晚間8點，凱米颱風又開始往北偏折，多花幾個小時「逆時針繞了一圈」才回到原本靠近台灣的位置，預估未來幾個小時內就會登陸台灣，並在清晨至上午中心出海。

▲凱米颱風的中心在過去幾個小時在台灣東部近海打轉1圈，強度稍微減弱，準備登陸台灣。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風的中心在過去幾個小時在台灣東部近海打轉1圈，強度稍微減弱，準備登陸台灣。（圖／中央氣象署）
📍2024／07／24　21:00
凱米颱風徘徊、打轉！估深夜才登陸

氣象署技正謝佩芸表示，由於凱米颱風受到台灣地形影響，過去幾個小時開始出現打轉跡象，路徑稍微往南、逆時鐘轉一圈後才會朝西北方進入台灣陸地，而登陸地點則要視凱米颱風完成轉圈後，往西北方的含量多少，才能較為確定，目前宜蘭、花蓮都還是有可能。

📍2024／07／24　17:30
強颱凱米準備衝線！登陸機率最高地點曝

謝佩芸指出，凱米颱風在距離台灣警剩不到50公里處，中心出現往南墜的情況，未來路徑將會有2種情況，第一種是「往西北走，登陸時間會較早」，第二種是「中心打轉一圈再往西北，則登陸時間就會較晚」，目前看來最有機會登陸的地點就是「宜蘭、花蓮的交界處」，也就是宜蘭南澳、花蓮秀林。

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