不斷更新／強颱凱米登陸宜蘭！夜宿台灣6小時　風雨最大地區出爐

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🟡凱米颱風風雨影響
針對凱米颱風影響，氣象署技正謝佩芸指出，今天還是「風雨最明顯」的時段，預估今天凌晨2時至明（25）日凌晨2時，在「苗栗以南地區、彰化以南平地、宜花山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「新竹山區、苗栗以南平地、花東山區」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。
風力部分，今天宜蘭、花蓮沿海及空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島有13至15級強陣風，西半部沿海及空曠地區、基隆北海岸、澎湖、馬祖有10至11級強陣風，台東沿海及空曠地區、台北市、金門有9至10級強陣風，嘉義市、南投也有8至9級強陣風。
🟡凱米颱風最新動態
📍2024／07／25 00:00
凱米颱風00:00登陸「宜蘭南澳」
凱米颱風歷經幾個小時在台灣東半部近海打轉的過程後，今（25）日凌0時00分在「宜蘭南澳」登陸，預估中心在台灣停留5至6小時，過山之後進行結構重整，清晨至上午出海，移動到台灣海峽。
📍2024／07／24 23:00
在下午3點開始，颱風中心開始出現往南偏折，一度相當接近花蓮海岸線，僅有30公里，但晚間8點，凱米颱風又開始往北偏折，多花幾個小時「逆時針繞了一圈」才回到原本靠近台灣的位置，預估未來幾個小時內就會登陸台灣，並在清晨至上午中心出海。
📍2024／07／24 21:00
凱米颱風徘徊、打轉！估深夜才登陸
氣象署技正謝佩芸表示，由於凱米颱風受到台灣地形影響，過去幾個小時開始出現打轉跡象，路徑稍微往南、逆時鐘轉一圈後才會朝西北方進入台灣陸地，而登陸地點則要視凱米颱風完成轉圈後，往西北方的含量多少，才能較為確定，目前宜蘭、花蓮都還是有可能。
📍2024／07／24 17:30
強颱凱米準備衝線！登陸機率最高地點曝
謝佩芸指出，凱米颱風在距離台灣警剩不到50公里處，中心出現往南墜的情況，未來路徑將會有2種情況，第一種是「往西北走，登陸時間會較早」，第二種是「中心打轉一圈再往西北，則登陸時間就會較晚」，目前看來最有機會登陸的地點就是「宜蘭、花蓮的交界處」，也就是宜蘭南澳、花蓮秀林。
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