小林同學奧運追分太猛！張本智和一直叫叫叫　最後被「打到安靜」

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「男子團體桌球」8強賽稍早開打，師徒莊智淵、高承睿輸給日本篠塚大登、戶上隼輔；好在第二點時，小林同學追分猛烈，以11：9、9：11、11：7、3：11拿下1局，目前雙方平局；第三點再由高承睿對上戶上隼輔，比賽進行中。
6位男子打球時，贏分的情緒大不同，日本隊的篠塚大登、戶上隼輔、張本智和每得一分「必定大叫」，反觀莊智淵、高承睿、林昀儒則是舉高手握拳，走淡定沉穩路線，形成極大對比。
日本選手贏分就愛叫 最後被小林「打到安靜」
收看直播的觀眾越看越不耐煩，當小林同學出場後，在聊天室紛紛表示：「觀眾幫忙叫一下」、「小林兇起來」、「小林喊出來」、「（日本隊）再喊啊」、「叫破喉嚨也不會得分」、「好吵...」、「這樣也要叫？」、「真的滿吵的...」、「到底為什麼要一直叫？」而小林一出場就不斷領先，最後贏局扳成一比一平手，觀眾高興笑喊：「打到他安靜了！」
林昀儒綽號小林同學，羽球單打世界排名最高第5名，目前則是第8名。他14歲首次代表中華台北隊參加世界桌球錦標賽，成為中華民國史上最年輕的桌球國手，從此活躍於國際賽事上。小林曾在2020年東京奧運於四強戰中敗給中國的樊振東，無緣晉級男單決賽，最終獲得第四名；混合雙打與鄭怡靜搭檔贏得銅牌，成為首面由台灣本土選手獲得的奧運桌球獎牌。
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