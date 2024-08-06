151林彥君國手尪私吞贊助費被起訴！她傳訊「提生小孩情勒」求和

小林同學奧運追分太猛！張本智和一直叫叫叫　最後被「打到安靜」

▲林昀儒（小林同學）在2024巴黎奧運「男子團體桌球」8強賽第二點對上日本的張本智和，台灣觀眾相當不習慣日本隊「慶祝贏分的方式」，賽事直播聊天室討論熱烈。（圖／AP美聯社）
▲林昀儒（小林同學）在2024巴黎奧運「男子團體桌球」8強賽第二點對上日本的張本智和，台灣觀眾相當不習慣日本隊「慶祝贏分的方式」，賽事直播聊天室討論熱烈。（圖／AP美聯社）

記者陳雅蘭／綜合報導

2024巴黎奧運「男子團體桌球」8強賽今（6）日晚間開打，首點由台灣莊智淵、高承睿、對上日本篠塚大登、戶上隼輔，可惜輸分；第二點由林昀儒（小林同學）出戰張本智和，追分成功扳回平手，賽事持續進行中，相當緊張。除了戰績亮點，日本隊成員場上贏球就會大叫，許多觀眾直呼受不了，紛紛在直播聊天室幫小林同學加油：「觀眾幫忙叫一下！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲林昀儒在第二點狂追分，扳回一城。（圖／AP美聯社）
師徒莊智淵、高承睿輸局　小林上場「追追追」

「男子團體桌球」8強賽稍早開打，師徒莊智淵、高承睿輸給日本篠塚大登、戶上隼輔；好在第二點時，小林同學追分猛烈，以11：9、9：11、11：7、3：11拿下1局，目前雙方平局；第三點再由高承睿對上戶上隼輔，比賽進行中。

6位男子打球時，贏分的情緒大不同，日本隊的篠塚大登、戶上隼輔、張本智和每得一分「必定大叫」，反觀莊智淵、高承睿、林昀儒則是舉高手握拳，走淡定沉穩路線，形成極大對比。

▲
▲張本智和場上很愛大叫，觀眾一直被嚇到。（圖／AP美聯社）
日本選手贏分就愛叫　最後被小林「打到安靜」

收看直播的觀眾越看越不耐煩，當小林同學出場後，在聊天室紛紛表示：「觀眾幫忙叫一下」、「小林兇起來」、「小林喊出來」、「（日本隊）再喊啊」、「叫破喉嚨也不會得分」、「好吵...」、「這樣也要叫？」、「真的滿吵的...」、「到底為什麼要一直叫？」而小林一出場就不斷領先，最後贏局扳成一比一平手，觀眾高興笑喊：「打到他安靜了！」

林昀儒綽號小林同學，羽球單打世界排名最高第5名，目前則是第8名。他14歲首次代表中華台北隊參加世界桌球錦標賽，成為中華民國史上最年輕的桌球國手，從此活躍於國際賽事上。小林曾在2020年東京奧運於四強戰中敗給中國的樊振東，無緣晉級男單決賽，最終獲得第四名；混合雙打與鄭怡靜搭檔贏得銅牌，成為首面由台灣本土選手獲得的奧運桌球獎牌。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運桌球男團8強！高承睿開局超兇　觀眾看傻：柚子同學打人家XX

「天才桌球少女」申裕斌出戰奧運！憑可愛外型爆紅　陸粉逆風力挺

奧運桌球新星高承睿晉級16強！粉絲驚：好像柚子　神級對比圖出爐

奧運桌球／世界排名異動！林昀儒上升至第七　六角戰士摘銀升16名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生