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2024米其林必比登名單「全台衰退」！29家掉出榜　台北、台南最多

記者蕭涵云/綜合報導

▲《米其林指南2024》今公布最新Bib Gourmand「必比登推介2024」共126個店家完整名單！今年雖有16家新入選，不過總數量「全台衰退」共有29家掉出榜單，尤以台北、台南為最多。（圖／米其林指南提供）
▲《米其林指南2024》今公布最新Bib Gourmand「必比登推介2024」共126個店家完整名單！今年雖有16家新入選，不過總數量「全台衰退」共有29家掉出榜單，尤以台北、台南為最多。（圖／米其林指南提供）
《米其林指南2024》今（20）日公布最新Bib Gourmand「必比登推介2024」共126個店家完整名單！今年雖有16家新入選，不過《NOWnews今日新聞》為大家整理台北、台中、台南、高雄各地名單發現，總店家數量呈現「全台衰退」，共有29家掉出榜單，尤以台北、台南減少各達8家為最多，台中跌出榜外有6家、高雄則有7家減少。

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今年「米其林必比登推介2024」完整名單共126個店家餐廳，台北43家（新入選6家）、台中27家（新入選2家）、台南31家（新入選3家）、高雄25家（新入選5家）。

不過相較於去年「2023必比登推介139家餐廳完整名單、包含26家新入選；2024年整體名單總數量呈現「全台衰退」的現象，共有29家餐廳掉出榜單，包括台北減少8家、台中減少6家、台南減少8家、高雄減少7家。

▲《2023台灣米其林指南》昨公布「2023必比登推介」完整名單。「2023台北必比登」內，位於台北大同區、捷運大橋頭站附近延三夜市的灶頂「高麗菜飯 原汁排骨湯」，熟客必點「一套」美味引熱論。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北「高麗菜飯 原汁排骨湯」連續5年入選必比登推介，今年意外掉出榜外。（圖／記者蕭涵云攝）
▲阿明豬心冬粉（圖/米其林提供）
▲圈粉無數的台南「阿明豬心冬粉」（保安路），竟從今年米其林必比登榜單消失，最讓人驚訝。（圖／米其林指南提供）
📌2024台北必比登推介名單：減少8家
◾阿國滷味
◾阿國切仔麵
◾高麗菜飯 原汁排骨湯
◾好公道金雞園（大安）
◾季風
◾女娘的店
◾彭家園
◾施家鮮肉湯圓

📌2024台中必比登推介名單：減少6家
◾越南你好
◾竹之鄉
◾MINIMAL
◾京華煙雲
◾好先生
◾台客燒肉粥

📌2024台南必比登推介名單：減少8家
◾康樂街牛肉湯（歇業）
◾保安路米糕
◾開元路無名虱目魚
◾七股養蚵園家
◾下大道蘭米糕
◾府城食府 (安平)
◾王氏魚皮
◾阿明豬心冬粉 (保安路)

📌2024高雄必比登推介名單：減少7家
◾柏弘肉燥
◾鄭家切仔麵
◾雞伯
◾橋邊鵝肉
◾龍舫牛肉麵疙瘩
◾仙香飲食店
◾雲來坊（遷址改名）

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