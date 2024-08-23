特企／星嫵蔬創意料理　顛覆素食迷思的美味料理

我是廣告 請繼續往下閱讀

在現代社會，素食飲食依然面臨著許多誤解，例如「素食很清淡、無趣」。然而，星嫵蔬創意料理的創辦人打破了這些迷思，通過五年多的研究與實驗，創造出美味且豐富的素食料理。星嫵蔬創意料理的誕生源於創辦人對素食飲食的熱愛與堅持。她深入研究手工天貝超過五年，從豆子、菌粉的選擇到製作工藝的改進，目的是讓更多人能品嚐到美味且豐富的素食料理。她表示：「我希望讓大家聚在一起，享受美味且豐富的餐點，打破素食飲食枯燥乏味的刻板印象。」品牌名稱「星嫵蔬」寓意深遠。「星」象徵著希望與祝福，而「嫵」代表著完美與美好，「蔬」是蔬食創意料理。創辦人希望所有來到星嫵蔬的客人都能擁有一次美好的蔬食體驗，並在生活中多多嘗試蔬食飲食。星嫵蔬的招牌菜是「雲朵天貝」，這是一道經過創辦人五年心血研發出的美味料理。天貝因其特殊的發酵味和豆腥味，讓許多人卻步不前。為了解決這一問題，創辦人不斷調整配方和製作工藝，最終成功研發出白色毛茸茸、帶有豆香與嚼勁的雲朵天貝。這道菜在料理上具有極大的多樣性，能通過不同的烹飪手法和調味變化出各種風味。在天貝的製作上，創辦人花費了大量時間和精力，從豆子與菌粉的選擇、比例、環境的濕度和溫度、發酵時間等各方面進行反覆試驗。星嫵蔬使用非基改或有機的黃豆、黑豆和鷹嘴豆，並採用高品質的英國菌粉發酵成雲朵天貝。她希望讓非蔬食者也能享受到美味的素食，不覺得素食無趣，並且所有料理皆不添加味精，保留食材本身的鮮甜。星嫵蔬的許多顧客初次品嚐天貝時，對其獨特的發酵味心存疑慮。然而，在創辦人的鼓勵下，許多顧客勇敢嘗試，並且驚喜地發現這是他們吃過最好吃的天貝。他們不僅成為常客，還多次帶親友來訪，這些正面的回饋讓創辦人深受感動，也更加堅定了她推廣天貝的信心。星嫵蔬創意料理線上的新菜單將包含更多元的東南亞風味料理與創意西餐料理，如道地泰式天貝，泰式酸辣醬與百香果結合，散發出辣椒的辛香，與清爽的果香，酸甜辣交織，搭配上有嚼勁的天貝，口感層次豐富，讓人一口接一口。泰式綠咖哩百香燉飯，撲鼻而來香茅的香氣與椰奶香、搭配泰式的酸辣、米飯吸附綠咖哩濃郁的醬汁，點綴上酸甜百香果來解膩，吃起來既濃郁又爽口。東南亞風味的「馬來沙嗲拼盤」依照馬來西亞道地的擺盤與吃法，提升用餐氛圍，香濃的沙嗲醬微甜中帶辣，搭配小黃瓜、鳳梨和炸豆腐，彷彿置身在馬來西亞的街頭，感受其文化及獨特風味。星嫵蔬創意料理是一個推廣美味飲食和素食文化的素食餐廳。創辦人用心經營，用美味的料理改變了人們對素食的刻板印象，帶給顧客全新的飲食體驗。未來，星嫵蔬將繼續創新，為顧客帶來更多驚喜與感動。