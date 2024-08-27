特企／勇於挑戰自我的餐飲新天地　CFB Bistro在台南善化閃耀登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台南善化的CFB Bistro，自開幕以來，以其獨特的精釀啤酒和創意料理吸引了大批美食與啤酒愛好者。這家新興餐廳不但提供了一個品味美食與啤酒的場所，更是一個讓顧客勇於探索和挑戰自我的創新平台。CFB Bistro創立的初衷在於提供一個融合精釀啤酒和創意料理的用餐環境。創始團隊希望藉由這樣的氛圍，讓沒有接觸過精釀啤酒的顧客能夠嘗試新事物，並享受主廚精心設計的獨特料理。品牌的核心精神在於勇於嘗試和創新，不受傳統束縛，跳脫舒適圈。店內的願景是讓顧客在這裡開心交流，帶著美好回憶離開；使命則是增進顧客與店家的互動，提供親近而舒適的用餐體驗。CFB是“Craft Beer”的縮寫，代表了品牌對精釀啤酒的熱愛和投入。LOGO的設計則融合了啤酒、美食、指引和台南四種意象，表達了品牌希望藉由啤酒與美食，帶給顧客一段舌尖上的冒險之旅。CFB Bistro的精釀啤酒是店內的核心產品之一。創辦人為了挑選出最優質的酒款，走遍全台各大酒廠試飲，最終選定了不朽精釀的啤酒，因為其產品不僅質量上乘，更富有創意和故事性。另外，店內的啤酒醉雞以精釀啤酒取代紹興酒，搭配西式香料和風乾番茄，創造出一道清爽開胃的特色料理。麻婆薯片則是將麻婆豆腐的香辣結合脆薯片，提升了味覺層次；義式牛舌餃更是創新的典範，將燉煮過的牛舌包入義式餃子中，成為一道風味獨特的主食。自開業以來，CFB Bistro受到了來自各地顧客的熱烈反饋。尤其是一位在南科工作的顧客，他在用餐後對餐點和服務給予了高度評價，並熱心向親朋好友推薦。他特別喜愛這裡的牛舌餃和麻婆薯片，並多次回訪，最終成了餐廳的忠實顧客。展望未來，CFB Bistro希望能成為南部地區精釀啤酒與餐飲的標杆。並計劃在台南開設四間不同類型的餐廳，讓精釀啤酒進一步走入南部人的日常生活。餐廳的主廚們也將持續秉持勇於挑戰和不斷創新的精神，推出更多季節性創新料理，讓顧客每次用餐都有新的驚喜。