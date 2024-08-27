2024米其林一星名單最驚喜！高達10家新進榜　首次有冰淇淋店摘星

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▲MINIMAL之前早就是米其林必比登之肯定，今年以冰淇淋店之姿摘星。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Sens主廚吳定祐Chef Darius當初在「de nuit」時，就以史上最年輕、僅26歲年紀拿下米其林一星。（圖／記者葉政勳攝）

▲雋Gen餐廳由5年榮獲米其林三星榮耀的粵菜名廚陳泰榮(早哥，右)擔任餐飲總監，並攜手40年資歷的港籍主廚胡鑑波。（圖／《雋GEN》提供）

▲NOBUO的主廚Nobu Lee，以自己名字衍生開設了「NOBUO」，菜色訴求更「減」也「簡」。（圖／「NOBUO」提供）

《台灣米其林指南2024》今（27）下午揭曉，一次公布台北、台中、台南及高雄等4城市的星級餐廳獲獎名單，共有41家。此次1星餐廳名單最具驚喜，一次新進10家，包含台北餐廳 A、Circum、盈科、NOBUO、 Sens、Wok by O'BOND、台中L'Atelier par Yao、MINIMAL、元紀及高雄雋Gen。此次10家名單中，最具驚喜的則是MINIMAL，是台灣米其林榜上「首度有冰淇淋店能摘星」，MINIMAL顛覆總以口味主導的甜點常規、突破過去主題式套餐的定見，大膽定調以「溫度」為主軸，融合野薑花、松針、檜木等植物調香氣，玩出不同型態、不同口感的「冰」。主廚萬士傑Arvin也解釋，「雖然看起來我們賣的是冰，但是我們一直都是以做料理的角度去思考，包含食材選擇與研究，最大差別最後即是我們最後是以冰淇淋來呈現，而非肉與菜。」事實上，MINIMAL之前早已有米其林必比登之肯定，今年終於摘星。因此被問及之後是否會再有更新的挑戰？主廚萬士傑Arvin說，希望可以把所有複雜的元素，再匯聚於一款冰裡呈現。再來仔細看此次名單，其實有多家餐廳都早就與米其林有關聯，像是「A餐廳／Restaurant A」，於去年9月開幕，由曾經擔任江振誠RAW餐廳前主廚黃以倫（Alain Huang）領軍，一推出就受好評，果然此次囊獲一星肯定。他也提到，希望藉由此次米其林的肯定，而讓更多年輕人願意加入餐飲的行列。盈科則由原本米其林二星「祥雲龍吟」在前年暫停營業後，原本料理長稗田良平受到台灣無菜單板前料理「初魚」之邀，於大稻埕開設了「盈科」，開幕至今同樣一位難求。Sens則是開設邁入第二年，主廚吳定祐Chef Darius當初在「de nuit」時，就以史上最年輕、僅26歲年紀拿下米其林一星，今年終於以Sens再度獲得米其林肯定。針對去年還未摘星的日子，吳定祐提到自己並未有低潮，「就是做好自己能做的，盡力做到最好，一直朝著這個目標邁進，其他都沒有想太多。」Circum則是由蟬聯4年（含今年）米其林一星殊榮的當代亞洲風味餐廳 T+T所創立，以「法料手法」詮釋華人遍跡全球各地的民族精神、與「中式風味」所展開的多重宇宙。雋Gen是由高雄國城建設集團旗下萬象餐飲，集團同樣也有另一家米其林一星「承」，雋Gen餐廳聘請5年榮獲米其林三星榮耀的粵菜名廚陳泰榮(早哥)擔任餐飲總監，並攜手40年資歷的港籍主廚胡鑑波，共同掌管頂級粵菜餐廳，標榜「食材上選、細工、滋味正宗」，傳統與創新各半。還有台中元紀，邀請來的行政主廚林菊偉是台北米其林二星餐廳「請客樓」的原本主廚張志民，標榜以「台灣菜」為菜單定位，企圖透過菜餚體現台灣400年，兼容原民文化、日治時代日本料理、酒家菜、官府菜與台南阿舍菜，以及國府來台帶來的大江南北、五湖四海的八大菜系菜色。另也有多位主廚，被認為深耕Fine Dining已久，被期待早該拿星，像是NOBUO的主廚Nobu Lee，以自己名字衍生開設了「NOBUO」，菜色訴求更「減」也「簡」，秉持「少即是多，但不是一味的減少，而是只用真正有意義的食材組合」，每盤菜約莫多是4個元素組成，希望以不造作展現自然食材，甚至還希望客人來此吃飯連香水都不要噴，即便是Fine Dining套餐裡，竟還上了一道家常咖哩飯，是Nobu給客人的大驚喜。至於Wok by O'BOND，則是由知名酒吧Tei by O’bond的經營者創立，善用自身的調酒師背景，與主廚一同設計菜單，規劃出環繞主題意象的用餐體驗。米其林官網提到「廚師透過西式料理與調酒技法，解構並重塑食材的既有風味。」而L'Atelier par Yao在台中今年步入第三年，主廚江曜宇提到，說自己餐廳是個像工作坊那樣的概念，需要許多職人一起參與，他並提到，因為餐廳剛開幕，即遇到疫情，也因此讓他覺得反而團隊能塑造出用餐者的距離，因為疫情學會更靈活思考，創建出現在的成績。- A Cut（牛排屋）- Ad Astra（時尚歐陸菜）- 斑泊（時尚台灣菜）- De Nuit（法國菜）- 富錦樹台菜香檳（松山）（台灣菜）- 金蓬萊遵古台菜（台灣菜）- Impromptu by Paul Lee（創新菜）- INITA（義大利菜）- 謙安和（日本菜）- 吉兆割烹壽司（壽司）- 明福台菜海產（台灣菜）- 米香（台灣菜）- 山海樓（台灣菜）- 巴黎廳1930x高山英紀（法國菜）- 欣葉 鐘菜（台灣菜）- 明壽司（壽司）- 鮨隆（壽司）- 壽司芳（日本菜）- T+T（創新菜）- 請客樓（淮揚菜、川菜）- 天香樓（杭州菜）- 雅閣（粵菜）- 彧割烹（日本菜）- ZEA（拉丁美洲菜）- A（法國菜）- Circum (T+T姊妹店)- 盈科- NOBUO- Sens(法國菜)- Wok by O'BOND- 鹽之華（法國菜）- Forchetta（歐陸菜）- 文公館（台灣菜）- 俺達的肉屋（燒烤）- 澀Sur-（歐陸菜）- L'Atelier par Yao- MINIMAL-元紀- Haili（現代菜）- 承SHO（日本菜）- 雋Gen