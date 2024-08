2024米其林一星名單最驚喜！高達10家新進榜　首次有冰淇淋店摘星

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MINIMAL之前早就是米其林必比登之肯定,今年以冰淇淋店之姿摘星。(圖/記者蕭涵云攝)

▲Sens主廚吳定祐Chef Darius當初在「de nuit」時,就以史上最年輕、僅26歲年紀拿下米其林一星。(圖/記者葉政勳攝)

▲雋Gen餐廳由5年榮獲米其林三星榮耀的粵菜名廚陳泰榮(早哥,右)擔任餐飲總監,並攜手40年資歷的港籍主廚胡鑑波。(圖/《雋GEN》提供)

▲NOBUO的主廚Nobu Lee,以自己名字衍生開設了「NOBUO」,菜色訴求更「減」也「簡」。(圖/「NOBUO」提供)

《台灣米其林指南2024》今(27)下午揭曉,一次公布台北、台中、台南及高雄等4城市的星級餐廳獲獎名單,共有41家。此次1星餐廳名單最具驚喜,一次新進10家,包含台北餐廳 A、Circum、盈科、NOBUO、 Sens、Wok by O'BOND、台中L'Atelier par Yao、MINIMAL、元紀及高雄雋Gen。此次10家名單中,最具驚喜的則是MINIMAL,是台灣米其林榜上「首度有冰淇淋店能摘星」,MINIMAL顛覆總以口味主導的甜點常規、突破過去主題式套餐的定見,大膽定調以「溫度」為主軸,融合野薑花、松針、檜木等植物調香氣,玩出不同型態、不同口感的「冰」。主廚萬士傑Arvin也解釋,「雖然看起來我們賣的是冰,但是我們一直都是以做料理的角度去思考,包含食材選擇與研究,最大差別最後即是我們最後是以冰淇淋來呈現,而非肉與菜。」事實上,MINIMAL之前早已有米其林必比登之肯定,今年終於摘星。因此被問及之後是否會再有更新的挑戰?主廚萬士傑Arvin說,希望可以把所有複雜的元素,再匯聚於一款冰裡呈現。再來仔細看此次名單,其實有多家餐廳都早就與米其林有關聯,像是「A餐廳/Restaurant A」,於去年9月開幕,由曾經擔任江振誠RAW餐廳前主廚黃以倫(Alain Huang)領軍,一推出就受好評,果然此次囊獲一星肯定。他也提到,希望藉由此次米其林的肯定,而讓更多年輕人願意加入餐飲的行列。盈科則由原本米其林二星「祥雲龍吟」在前年暫停營業後,原本料理長稗田良平受到台灣無菜單板前料理「初魚」之邀,於大稻埕開設了「盈科」,開幕至今同樣一位難求。Sens則是開設邁入第二年,主廚吳定祐Chef Darius當初在「de nuit」時,就以史上最年輕、僅26歲年紀拿下米其林一星,今年終於以Sens再度獲得米其林肯定。針對去年還未摘星的日子,吳定祐提到自己並未有低潮,「就是做好自己能做的,盡力做到最好,一直朝著這個目標邁進,其他都沒有想太多。」Circum則是由蟬聯4年(含今年)米其林一星殊榮的當代亞洲風味餐廳 T+T所創立,以「法料手法」詮釋華人遍跡全球各地的民族精神、與「中式風味」所展開的多重宇宙。雋Gen是由高雄國城建設集團旗下萬象餐飲,集團同樣也有另一家米其林一星「承」,雋Gen餐廳聘請5年榮獲米其林三星榮耀的粵菜名廚陳泰榮(早哥)擔任餐飲總監,並攜手40年資歷的港籍主廚胡鑑波,共同掌管頂級粵菜餐廳,標榜「食材上選、細工、滋味正宗」,傳統與創新各半。還有台中元紀,邀請來的行政主廚林菊偉是台北米其林二星餐廳「請客樓」的原本主廚張志民,標榜以「台灣菜」為菜單定位,企圖透過菜餚體現台灣400年,兼容原民文化、日治時代日本料理、酒家菜、官府菜與台南阿舍菜,以及國府來台帶來的大江南北、五湖四海的八大菜系菜色。另也有多位主廚,被認為深耕Fine Dining已久,被期待早該拿星,像是NOBUO的主廚Nobu Lee,以自己名字衍生開設了「NOBUO」,菜色訴求更「減」也「簡」,秉持「少即是多,但不是一味的減少,而是只用真正有意義的食材組合」,每盤菜約莫多是4個元素組成,希望以不造作展現自然食材,甚至還希望客人來此吃飯連香水都不要噴,即便是Fine Dining套餐裡,竟還上了一道家常咖哩飯,是Nobu給客人的大驚喜。至於Wok by O'BOND,則是由知名酒吧Tei by O’bond的經營者創立,善用自身的調酒師背景,與主廚一同設計菜單,規劃出環繞主題意象的用餐體驗。米其林官網提到「廚師透過西式料理與調酒技法,解構並重塑食材的既有風味。」而L'Atelier par Yao在台中今年步入第三年,主廚江曜宇提到,說自己餐廳是個像工作坊那樣的概念,需要許多職人一起參與,他並提到,因為餐廳剛開幕,即遇到疫情,也因此讓他覺得反而團隊能塑造出用餐者的距離,因為疫情學會更靈活思考,創建出現在的成績。- A Cut(牛排屋)- Ad Astra(時尚歐陸菜)- 斑泊(時尚台灣菜)- De Nuit(法國菜)- 富錦樹台菜香檳(松山)(台灣菜)- 金蓬萊遵古台菜(台灣菜)- Impromptu by Paul Lee(創新菜)- INITA(義大利菜)- 謙安和(日本菜)- 吉兆割烹壽司(壽司)- 明福台菜海產(台灣菜)- 米香(台灣菜)- 山海樓(台灣菜)- 巴黎廳1930x高山英紀(法國菜)- 欣葉 鐘菜(台灣菜)- 明壽司(壽司)- 鮨隆(壽司)- 壽司芳(日本菜)- T+T(創新菜)- 請客樓(淮揚菜、川菜)- 天香樓(杭州菜)- 雅閣(粵菜)- 彧割烹(日本菜)- ZEA(拉丁美洲菜)- A(法國菜)- Circum (T+T姊妹店)- 盈科- NOBUO- Sens(法國菜)- Wok by O'BOND- 鹽之華(法國菜)- Forchetta(歐陸菜)- 文公館(台灣菜)- 俺達的肉屋(燒烤)- 澀Sur-(歐陸菜)- L'Atelier par Yao- MINIMAL-元紀- Haili(現代菜)- 承SHO(日本菜)- 雋Gen