U23世界盃棒球賽14日賽程！中華隊出戰英國　線上轉播等一次看

A組:日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。

B組:中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。

▲中華隊U23代表隊擊敗澳洲,何恆佑敲雙安2打點。(圖/棒協提供)

▲2024年U23世界盃棒球賽在中國紹興舉行,這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦,共邀請了12支隊伍參賽。(圖/棒協提供)

中華隊出戰澳洲!2024年U23世界盃棒球賽今(13)日持續舉行排名賽,這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦,中華隊在這次賽會首戰韓國,就以1:3落敗,賽前辜仲諒理事長才耳提面命,「絕不能輸韓國」,結果中華隊第一場就落敗。中華隊在排名賽火力全開,先是以10:0大勝哥倫比亞,第二場中華隊以4:3擊敗澳洲,今天將出戰英國,贏球就有機會以第七名作收。U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽,2014年首度舉行,中華隊擊敗日本隊奪冠,不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽,最好名次也才到2022年的第三名,這次若是奪冠,有機會睽違10年再度重返榮耀。9/12 (四) 14:30 中華隊 vs 哥倫比亞 (中華隊10:0 勝)9/13 (五) 14:30 中華隊 vs 澳洲 (中華隊4:3 勝)9/14 (六) 14:30 英國 vs 中華隊#88 郭李建夫#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發:郭祐任、彭昱瑄#1 呂昱廷(臺灣體大)、#15 沙子宸(奧克蘭運動家)、#17 黃仲翔(南華大學)、#18 王宇傑(台灣電力)、#19 曾家輝(樂天桃猿)、#33 伍立辰(嘉義大學)、#37 張峻瑋(新北禾聯)、#46 陳品宏(台北市大)、#48 陳冠穎(台北市大)、#53 黃子豪(文化大學)、#84 尹柏淮(統一7-ELEVEn獅)#41 邱冠維(開南大學)、#52 胡孟智(中信兄弟)、#57 朱瑋淇(合作金庫)#2 劉俊緯(味全龍)、#8 王念好(富邦悍將)、#23 何恆佑(統一7-ELEVEn獅)、#31 曾昱磬(開南大學)、#96 賴俊(新北禾聯)#7 林佳緯(統一7-ELEVEn獅)、#9 邱鑫(樂天桃猿)、#10 黃柏叡(台灣電力)、#13 王順和(味全龍)電視頻道:緯來精彩台、中華電信MOD愛爾達體育4台。線上平台:愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。