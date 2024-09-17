丹妮婊姐不吃只運動！暴胖9公斤崩潰痛哭　1錯誤減肥觀念成元兇

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▲丹妮婊姐直率敢言，犀利風格頗受網友喜愛，在變美這條道路上她付出了不少努力。（圖／丹妮婊姐IG）

▲▼丹妮婊姐儘管節食、狂運動，體重仍不斷上升。（圖／丹妮婊姐YT頻道）

網紅丹妮婊姐直率敢言，犀利風格頗受網友喜愛，在變美這條道路上她付出了不少努力，也從不吝嗇和粉絲們分享，日前她發文透露，自己原本想靠著少吃多運動來減肥，沒想到卻還是暴肥9公斤，讓她壓力大到崩潰痛哭，去看了醫生之後才發現，原來是因為自己用錯方法減肥，導致新陳代謝受損，才會有這種結果。丹妮婊姐在YouTube頻道中透露，從高中時期就因為想減肥而挨餓，儘管有出現效果，但因為是不健康的方式，很快就復胖回來，她除了節食之外，也透過瘋狂運動的方式來瘦身，持續了長達20多年的時間，造成她甲狀腺受損，加上身體長期攝取熱量偏低，會出現誤判所需代謝量，造成她的身體錯亂，就算只吃一點也會變胖。丹妮婊姐去看醫生了解自己的狀況後，在醫生的建議下開始嘗試「反向飲食法」，透過高蛋白飲食加上好油脂，慢慢修復她的新陳代謝功能，調養了1年多身體才逐漸恢復，她也終於慢慢瘦下來，她透露自己一開始發現體重不斷上升一度情緒崩潰，不想面對鏡頭，就怕被發現變胖，「在我內心造成極大痛苦，只是我平常不會在鏡頭前哭而已。」丹妮婊姐坦言，想要正確瘦身，除了飲食，也要注意睡眠充足、適當紓壓，儘管現代人紓壓很困難，但她秉持著「認真做事，把結果放下」的信念，凡事盡力就好，不要太在乎結果，最好能夠快樂地吃，健康飲食不等於吃得痛苦，偶爾吃垃圾食物不需要愧疚，一個禮拜放縱一天，不要過度在意體重數字。